«Есть подозрение, что отклоняются от проекта»: как ремонтируют самый старый дом Калининграда

По нынешнему виду здания, к сожалению, трудно догадаться, что его построили в начале XVIII века. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде с конца прошлого года реконструируют самое старое гражданское здание нашего города – Королевский сиротский приют, построенный в 1703 году. Двухэтажное строение расположено возле перекрестка Московского проспекта и Литовского вала.

Жители соседних домов не уверены, что подрядчик все делает по правилам. Еще в январе калининградец Андрей Иванов заметил, что памятник архитектуры меняют так, как заблагорассудилось его собственнику.

«Я думал, приюту крышу ремонтируют, а оказалось: мансарду надстраивают», - написал Иванов в Фейсбуке, прикрепив фото объекта с надстройкой из силикатного кирпича.

На фото видно, что угол ската кровли у двух частей здания сильно отличается. Фото: Иван МАРКОВ

Поскольку здание приюта является объектом культурного наследия регионального значения, любые архитектурные вмешательства должны согласовываться со службой госохраны объектов культурного наследия. Руководитель службы Евгений Маслов сообщил «Комсомолке», что разрешение на ремонт крыши и фасада действительно выдавалось 25 сентября прошлого года. За разрешением обращалась компания «ЭталСтрой», известная в Калининграде по реконструкции здания Кройц-аптеки (напомним, те работы вызвали множество дискуссий в соцсетях и прессе из-за радикального изменения облика постройки).

- У нас есть подозрения, что они отклоняются от проекта, - сообщил Маслов. – Сейчас наша служба готовит мероприятия по контролю. Кроме того, срок действия разрешения был до 22 марта этого года, и подрядчик уже превысил лимиты.

Для устройства карниза подрядчик использовал пенопласт. Фото: Иван МАРКОВ

В конце прошлой недели работы все еще продолжались – рабочие штукатурили фасад. Кровля на тот момент уже была перекрыта металлочерепицей (до этого там был шифер).

- Контрольные мероприятия мы проведем в течение ближайших двух недель, - заявил главный государственный инспектор службы Дмитрий Рощин. – Нам поступало заявление от жителей с просьбой проверить качество работ. Есть подозрение, что было проведено увеличение ската кровли. Насколько нам известно, зданием сегодня владеют два собственника. Одному из них принадлежит крыло, идущее вдоль Литовского вала и вдоль Московского проспекта, то есть большая часть постройки.

НАША СПРАВКА

Решение о постройке в Кёнигсберге сиротского приюта 18 января 1701 года принял король Пруссии Фридрих I. Через два года двухэтажное здание в стиле барокко с восьмиугольной башней на крутоскатной крыше было построено. Проектировал его мастер Иоахим Людвиг Шультхайс фон Унфрид. Известно, что приют посещал во время своего визита царь Петр I.

Так здание выглядело до войны. Фото: prussia39.ru

В годы Второй мировой войны бывший приют сильно пострадал, и восстановили его только в 1960-х годах. В результате здание сохранило порталы, окна и карнизы, но утратило башню и было сильно перестроено внутри.