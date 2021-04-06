Калининградца приговорили к 13 годам за надругательство над 6-летним мальчиком

О произошедшем ребенок рассказал родственникам через несколько месяцев. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде местный житель признан виновным в надругательстве над 6-летним мальчиком. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Осенью 2019 года пьяный 39-летний мужчина силой затащил в гараж 6-летнего друга своего племянника и надругался над ним. О произошедшем мальчик рассказал родственникам только летом 2020 года.

Следователи провели огромную работу, чтобы собрать достаточный объем неопровержимых доказательств.

«Были допрошены свидетели, получены заключения медицинских, биологических, комиссионных психолого-психиатрических судебных экспертиз. Суд, исследовав собранные следователями регионального управления СКР доказательства, постановил на их основании обвинительный приговор», - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд приговорил насильника к 13-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.