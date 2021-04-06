Юбилей Калининградской области, год 1965-й: Земляк в иллюминаторе

9 июля 1965-го. Первые почетные граждане Калининграда на торжественном заседании в областном драматическом театре. Фото: Владимир МАКЕЕНКО

Высоко взлетел

18 марта 1965-го, когда впервые в истории человек вышел в открытый космос, ликовало все прогрессивное человечество, как тогда было принято говорить в СССР. А больше всех ликовали, наверное, в Калининграде – на заштатной улочке с прозаическим названием.

Утром по радио торжественно сообщили: на орбите – новые покорители космоса Павел Беляев и Алексей Леонов. Услышав второе имя, многие калининградцы ахнули:

– Да это ж сын Леоновых, с Ремонтной!..

И вот уже в их доме не протолкнуться. Набежали знакомые, чтобы поздравить родителей новоиспеченного космонавта – Евдокию Минаевну и Архипа Алексеевича. Те смущены и растеряны. Мол, в декабре ждали сына на побывку, а он не приехал – «дела». Вот какие, оказывается, дела у него были – готовился к полету…

А тут новое сообщение. В 11.30 по московскому времени (по которому тогда жила и наша область) впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. И человеком этим стал подполковник Леонов. После такого в дом на Ремонтной потянулись уже и незнакомые хозяевам люди. Всем хотелось хотя бы мельком взглянуть на родителей человека, который стал героем для всей Земли.

Вот и целая делегация – с вагоностроительного завода во главе с его директором Борисом Азаровым. На «вагонке» работали Архип Алексеевич и две сестры Леонова. И его подвиг вызвал там трудовой подъем. Так, бригаду коммунистического труда, возглавляемую Виктором Глобеем, на «вагонке» и до этого называли космической. После полета в космос первого человека она завоевала право носить имя Юрия Гагарина. Когда же весь мир облетела весть о том, что человек побывал в открытом космосе, бригада перевыполнила сменное задание в полтора раза. А 19 марта «гагаринцы» приняли Леонова в свои ряды. И работу нового члена бригады они выполняли все вместе – «за себя и за того парня». За хорошо знакомого парня, который жил по соседству, бывал на заводе.

Прослезился даже отец

А вот экипаж транспортного рефрижератора «Уральские горы» узнал о сенсации, будучи в Бискайском заливе. Судно возвращалось в родной порт из первого рейса, досрочно выполнив задание. И, восхищенные подвигом земляка, рыбаки обратились к начальству с просьбой переименовать их теплоход, присвоив ему имя Леонова.

Кстати, многие только в те дни и узнали, что он, оказывается, не Леонид, а Алексей. Ведь и родные, и знакомые называли его Леней. Тем временем в середине того исторического дня в дом № 1 по улице Ремонтной пришла почтальон:

– Вам телеграммы!

Их будет еще немало. Из других городов, из других стран. Во всех – безудержная радость. Однако сами родители героя не особо радовались. Сердце подсказывало: не все так гладко у их Леньки, как передают. Леонов и Беляев действительно не раз могли погибнуть, но рассказывать об этом станет можно лишь много лет спустя. А тогда ночь с 18 на 19 марта на Ремонтной тянулась в беспокойном ожидании. С раннего же утра у Леоновых опять стало людно. Хозяева вновь отвечали на бесконечные вопросы. Но мысли их явно были далеко.

Долгожданные слова прозвучали в эфире 19 марта в 16.50.

– Живы, вернулись!

И тут уж даже отец не смог сдержать слез…

18 марта 1965-го. Всего полчаса назад стало известно о том, что Алексей Леонов побывал в открытом космосе. И вот уже на Ремонтной улице – стихийный митинг с участием родителей героя. Фото: Борис ШТЕРН.

22 марта родных Леонова спецбортом доставили в Москву. И на другой день они приняли участие в торжественной встрече Беляева и Леонова, которая была устроена в столице.

– Ну, Ленька, когда в Калининград? – спросили его родители. – Ты не представляешь, как тебя там ждут!

Вырваться он смог лишь летом, зато – вместе с Беляевым.

По заслугам и почет

Из Москвы они полетели на обычном рейсовом Ан-10. Остальные пассажиры сперва не поверили глазам. А потом потянулись за автографами к известным уже всей Земле покорителям Вселенной. Новоиспеченные Герои Советского Союза хоть и побывали среди светил небесных, звездной болезнью не страдали, всех уважили, каждому написав теплые слова на память о встрече. После чего космонавты, еще недавно служившие военными летчиками, тряхнули стариной, «порулив» по очереди самолетом, – с разрешения командира борта № 11171 Мартына Кравченко.

То 9 июля выдалось хмурым, ветреным. Но Леонов и Беляев все равно поехали с аэродрома в открытом «ЗИЛе». А вдоль дороги стояли тысячи людей – и в тот день калининградские цветочницы распродали весь свой товар.

Сначала гости посетили мемориал 1200 гвардейцам. А затем их повезли на торжественное заседание в театре. Где было объявлено: Леонов и Беляев – первые почетные граждане Калининграда! Это неслыханное у нас доселе звание «отцы города» учредили специально по такому случаю.

– Двенадцать лет назад я уезжал отсюда в Москву, – сказал тогда Леонов. – И, проезжая мимо развалин театра, не думал, что сегодня мы встретимся в этом красивом, заново отстроенном здании. Да еще по такому поводу…

За четыре дня они успели немало. Побывали на вагоностроительном заводе и в школе № 21. Приняли участие в съемках на студии телевидения и в самом первом праздновании Дня рыбака, устроенном на стадионе «Балтика». Погостили у пионеров в лагере имени Гайдара и нанесли визит работникам АтлантНИРО. Посетили Балтийск и янтарный комбинат…

13 июля Ту-124 унес их назад в столицу. Но Леонов еще не раз вернется. И в том числе – с новым триумфом.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12 января 1965-го были образованы Гвардейский, Гусевский, Зеленоградский, Неманский и Черняховский районы. А город Пионерский стал подчиняться Светлогорску.

В январе в Саратове состоялось зимнее первенство РСФСР по теннису – калининградец Виктор Анисимов опять стал абсолютным победителем.

23 января в доме с «несчастливым» № 13 по улице Нахимова открылся Дом счастья – для торжественной «росписи» впервые вступающих в брак и регистрации новорожденных.

25 января в кинотеатре «Россия» режиссер Григорий Никулин представил новый фильм «Помни, Каспар…», съемки которого в 1963-64 годах велись у нас. В его массовых сценах участвовали воины Калининградского гарнизона – они и стали первыми зрителями.

4 февраля на Южный вокзал впервые прибыл поезд из Москвы, который тянул тепловоз, а не паровоз. С того дня пассажирские составы, курсировавшие между Калининградом и столицей, стали ходить уже на такой тяге. Это позволило увеличить скорость, сократить стоянки и как следствие уменьшить время в пути.

В марте имя Алексея Леонова присвоили школе № 21, где он учился, а Большая Почтовая улица стала улицей Космонавта Леонова.

9 мая калининградцы, как и весь советский народ, первый раз отметили новый праздник – День Победы.

11 июля, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965-го, в нашем рыбацком крае впервые отметили еще один новый праздник – День рыбака.

18 июля телефонная сеть Калининграда перешла на пятизначную нумерацию. Номера из четырех цифр достались в наследство от Кёнигсберга.

25 июля Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принял у нас участие в праздновании Дня ВМФ, вручив Балтийскому флоту второй орден Красного Знамени.

1 сентября вступила в строй школа № 47. Ее здание было построено по новому типовому проекту, впервые примененному в Калининграде.

12 сентября по дороге из Варшавы в Москву область посетил Леонид Брежнев, визит не афишировался.

В октябре «Балтика» заняла второе место по итогам первенства СССР по футболу среди команд класса «Б», что дало ей право на переход в класс «А».

25 ноября в полную силу заработал двухъярусный мост. После войны его восстановили частично: он уже не разводился и функционировал лишь как железнодорожная переправа. В 1965-м вернулся в строй и нижний ярус, а мост в целом снова стал разводным (только вместо двух поворотных пролетов сделали один – вертикально-подъемный).