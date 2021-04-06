«Безумство и вакханалия»: Алиханов связал падение рождаемости с ростом цен на жилье

Резкий рост цен на жилье снизил эффект от господдержки. Фото: Александр Подгорчук

Резкий рост цен на жилье в Калининградской области в 2020 году повлиял, в том числе, на рождаемость. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, заявил губернатор Антон Алиханов.

- Мы одними из первых в России ввели выплату на первенцев (300 тысяч рублей), потом президент эту инициативу трансформировал в выплату материнского капитала, начиная с первого ребенка. И в принципе, в начале прошлого года, в допандемический период, все обещало гораздо больший эффект, чем мы видим сейчас, - сказал Алиханов.

По его словам, семья могла при рождении ребенка получить 300 тысяч рублей в виде региональной выплаты, почти 500 тысяч рублей – в качестве федерального материнского капитала. Суммарно это составляло до 40 процентов от стоимости квартиры при покупке ее в ипотеку. Однако затем, заявил губернатор, застройщики «устроили вакханалию, обварившись до волдырей и впав в полное безумство».

- Мы с женой и детьми ездили в парк в Гурьевске. Она сказала, какой классный городок и стала смотреть, сколько стоит там квартира. 75 метров – 7 миллионов рублей. Это просто сумасшествие, - сказал глава региона. Он напомнил, что власти будут вовлекать большие массивы земли в строительство, но эффект в плане возможного снижения цен на жилье это даст, в лучшем случае, в конце 2022 года, а то и 2023 и 2024 годах.

- Понятно, что это будет давить на рынок, но все равно, ситуация тяжелая и надо что-то с этим делать, - сказал он.

Антон Алиханов поручил министерству социальной политики поработать вопрос индексации региональной социальной выплаты с 2022 года на выплату первенца.

- Потому что если уровень цен сохранится, то понятно, что это (социальная выплата) серьезным стимулом являться не будет и надо с этим что-то делать, - добавил губернатор. – Выплата должна быть проиндексирована, и если молодые специалисты хотят завести детей, мы должны дать им такую возможность.

Кроме этого, Алиханов поручил создать специальную комиссию, которая будет выделять деньги на покупку жилья или улучшение жилищных условий учителям.