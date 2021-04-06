Уже по 100 рублей: почему калининградские курицы перед Пасхой несут «золотые» яйца

Продавцы на Центральном рынке не очень рады такому подорожанию. Но бизнес есть бизнес. Фото: Иван МАРКОВ

Калининградские покупатели столкнулись с резким ростом цен на яйца еще на прошлой неделе. Но это был только первый скачок, а на этой пожаловал второй. В итоге, десяток яиц любой категории увеличился в цене в среднем на 10 рублей.

На Центральном рынке у киосков с яйцами мат слышнее, чем обычно. Пенсионерка протирает очки и переспрашивает у женщины-продавца, не показалось ли ей, что вторая категория стоит 78 рублей.

- Голубушка, ну сами подумайте, не буду же я свою цену рисовать, - отвечают ей из окошка. – Мне что привезли, то я и поставила.

- Кошмар какой, - раскрывает рот от удивления еще одна пожилая покупательница. – И вам не совестно такие цены перед Пасхой делать?

Пока женщина в сердцах плюет себе под ноги, я просовываюсь в окошко киоска и интересуюсь, как поставщики объясняют появление новых цен.

- Думаете, ответят они? Мне только вчера сказали, что корма заграничные подорожали, а потом попросили лишний раз рот не раскрывать. Я тут за день такого наслушаюсь, что сплю потом плохо. На прошлой неделе яйца с нашей фабрики подорожали на 5 рублей, а в начале этой – еще на 5. Мои постоянные покупатели теперь разворачиваются на полдороге.

У соседки продавщицы, торгующей белорусскими яйцами, картина та же: вторая категория – 83 рубля, первая – 90, а высшая – от 100 до 110 рублей за десяток.

А это цены на белорусскую продукцию. Фото: Иван МАРКОВ

Ценник в калининградских супермаркетах на отборное куриное яйцо Гурьевской птицефабрики тоже поражает - 102,99 руб. А вторая категория, которую на рынке можно купить за 78-83 рубля, там стоит уже 87,99.

К слову, на фабрике от оперативного комментария отказались, зато по поводу ситуации высказался заместитель гендиректора «Спар-Калининград» Алексей Елаев. По его словам, рост цен на яйца – это сезонная тенденция.

- В прошлом году какое было повышение стоимости валюты? Ого-го! Это, конечно, производитель отразил в оптовой цене, а мы – в розничной. У поставщиков много объективных факторов: от роста цен на корма до роста цен на цыплят. Они все это из-за границы везут, то есть покупают за валюту. Тут никаких других факторов нет, все понятно. Но у нас сейчас акция идет. Десяток яиц первой категории стоит 89,90.

- А без акции они сколько у вас стоить будут?

- Не могу сказать. Но мы стараемся держать цены. Как я понимаю, сейчас идет плановый сезонный рост, который недели три обычно длится, но после 25-го апреля цены вернутся на место.

- Но на прежнем уровне цены ждать, наверное, не стоит?

- Мы надеемся, что они вернутся на прежний уровень. Все же еще зависит от поставщика, а он у нас пока один – «Гурьевская птицефабрика». Если уж, конечно, постоянно будут такие цены, то будем возить товар из России. Но я вам говорю, что тенденция повышения цен на яйца – общая, общероссийская.

К слову, в марте прошлого года калининградское управление Антимономпольной службы России провело проверку в отношении Гурьевской птицефабрики. Тогда комиссия пришла к выводу, что бизнесмены нарушили закон «О защите конкуренции». Оказалось, в пределах региона птицефабрика продавала яйца по цене ввозимых извне, а на продукцию, которую предприниматели вывозили за пределы области, они устанавливали меньшие цены.