Сумка с головой крокодила и рога за $100 тысяч: в Калининграде открылась выставка сокровищ контрабандистов

В экспозиции размещены реальные предметы, изъятые на российской таможне. Фото: Александр КАТЕРУША

На входе в выставочный зал калининградского Музея Мирового океана посетителей встречает табличка: «Нам предстоит серьезный разговор. Эта история не будет легкой и красивой. Тебе понравится не все, что ты увидишь и узнаешь».

Действительно, выставка под названием «Сокровища контрабандистов», подготовленная совместно со столичным Дарвиновским музеем, только на первый взгляд может показаться "милой и пушистой". Среди ее экспонатов есть чучела экзотических животных, которые чаще всего становятся предметом интереса незаконных торговцев и браконьеров. Но это далеко не все.

Акул в таком виде через границу, конечно, не возят - этот пластиковый муляж повесили ради создания антуража. Фото: Александр КАТЕРУША

В экспозиции размещены реальные предметы, изъятые на российской таможне и переданные в качестве экспонатов Государственному Дарвиновскому музею (Москва). Посетители увидят представителей фауны, являющихся источником дохода для контрабандистов, а также шкуры, бивни, рога, плавники и различные дериваты, ради которых безжалостно уничтожаются даже самые редкие виды животных.

"Везут много"

По всему миру ради мяса, шкур и кожи, для изготовления духов, лекарств, украшений и разведения экзотических домашних питомцев уничтожается огромное количество видов животных, в том числе находящихся на грани вымирания.

Шкура зебры, которая наверняка должна была стать ковром в чьем-то доме. Фото: Александр КАТЕРУША

- Как специалиста меня периодически вызывают на таможню в Шереметьево, Внуково и Домодедово с тем, чтобы я отсмотрел дереваты – части животных (шкуры, рога) или изделия из них – и определил, имеют они право пересекать границу или запрещены к перемещению. Проблема серьезная. Люди везут много и часто по незнанию, - рассказал «Комсомолке» автор выставки Дмитрий Милосердов, старший научный сотрудник отдела фондов Государственного Дарвиновского музея. - Когда человек везет один-два предмета для себя, даже если они куплены на рынке без чека, таможня обычно пропускает. Хотя могут придраться, потому что имеют право. Если, например, сумка, которую вы купили, сделана из питона и куплена не в магазине, чека нет, то это нарушение. Питон, его шкура и изделия из нее запрещены к перемещению через границу. Если человек везет 30-40 предметов, понятно, что это не для себя, а для продажи.

Корову превращают... в крокодила

По словам Дмитрия, у выставки серьезная образовательная функция. Ведь любой турист, сам того не подозревая, может стать контрабандистом и нажить себе проблемы. Вот как это получается.

- В странах Юго-Восточной Азии принято возить туристов на фермы с крокодилами, змеями или варанами. Потом предлагают в магазине что-то из их шкур купить. Это законно, но в том случае, если в магазине выписывают сертификат. Его оформление стоит порядка 5 долларов. Но наши люди часто этого не знают или предпочитают сэкономить, - говорит Дмитрий. - Из Юго-Восточной Азии везут изделия из шкур рептилий или ската, много шкур идет через Турцию, где развита кожевенная промышленность. Но там только 30 процентов это реально шкуры ценных животных, а 70 процентов - изделия из коровьих шкур, которые определенным образом обрабатывают под прессами и создается эффект кожи крокодила. Если задержат с партией шкур крокодила, грозит уголовная ответственность, если с имитацией крокодила – административная ответственность.

Сумки бывают не только сами из крокодиловой кожи, но и с такими вот украшением. Фото: Александр КАТЕРУША

А вот бивни из Африки везут реже, потому что законы на этом континенте ужесточились. Да и внутренний рынок России не ориентирован на бивни слона. Однако, когда Китай перекрыл несколько авиамаршрутов, по которым контрабандисты возили рога носорогов, их стали возить рейсами через Россию. Последний раз в Москве таможенники задержали 35 кг рога носорога.

9 миллиардов в год

По словам Дмитрия Милосердова, контрабанда животных и рогов стоит на втором месте после контрабанды наркотиков. Только по официальным данным Интерпола, контрабанда зверей, птиц, растений имеет оборот в 9 млрд долларов в год.

- Слоновий бивень стоит десятки тысяч долларов. А рог носорога – уже сотни тысяч. При этом и бивни, и рога носорога сейчас законным способом можно приобрести только при наличии документа о том, что эти животные были убиты до 1970 года. А спрос на Востоке на это просто огромный, так что деньги крутятся просто сумасшедшие, - рассказывает Дмитрий. – Основной организатор спроса это Китай, потому что там считается показателем достатка в семье, если это не самые нищие люди, – иметь дома изделие из слоновой кости. Чем богаче человек, тем больше должно быть предметов и тем крупнее они должны быть. Если же человек очень-очень богат, у него должны быть предметы из рога носорога. Если посмотреть проходы на аукционах, то увидим, что небольшая чаша из рога носорога стоит сотни тысяч долларов.

Рога носорога сейчас ценятся намного больше, чем бивни слона. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще одним важный момент, который влияет на ценообразование, является то, что производство предметов роскоши из рога носорога является безотходным.

- Стружка, пыль, и все что остается после обработки, уходит в народную медицину. У них наивно считается, что рог носорога лечит от всех болезней, в том числе от онкологии. Хотя, конечно это полный абсурд. Это давно проверено и доказано, - говорит Дмитрий. - В принципе рог носорога это даже не рог в нашем понимании. Это, грубо говоря, слипшиеся и ороговевшие волосы. Это все равно, что если бы стригли ногти, перетирали их в порошок и пили как лекарство. Но китайцы верят и спрос на рог очень большой!

Выставка «Сокровища контрабандистов» (6+) открыта до 30 сентября.