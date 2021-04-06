Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги можно с помощью онлайн-банка и приложения «Бизнес-портал». Дополнительно подключать услугу не нужно – она уже доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе «Бизнес-карты».

Перевод с бизнес-карты требует минимум действий – выбрать карту отправителя, указать сумму, доступную для перевода, ввести номер карты получателя и выбрать назначение платежа из выпадающего списка. Затем подтвердить перевод кодом из СМС – средства на карту физлица будут переведены онлайн.

«Предпринимателям часто требуется перевести средства физическим лицам. Наш новый сервис позволяет рассчитываться с поставщиками, оплачивать товары и услуги и переводить средства на карты в режиме 24/7, в выходные и праздничные дни, в любой сторонний банк на территории РФ», – отметил Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.