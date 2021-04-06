Напротив «Школы будущего» под Калининградом вырастут многоэтажки?

Вот такие «намеки» на будущий забор застройщика появились в Большом Исаково. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В поселке Большое Исаково под Калининградом разгорелся скандал. Жители поселка надеялись, что на масштабном пустыре напротив «Школы будущего» появится поликлиника, спорткомплекс или дом культуры (ни первого, ни второго, ни третьего в Исаково нет и не предвидится). Но увы, участок решили застроить многоэтажными домами и уже начали обносить лакомый пустырь забором. Справедливо полагая, что новая стройка может обернуться, как минимум транспортным коллапсом, активисты подняли тревогу – обратились в прокуратуру и к губернатору.

- В настоящее время в поселок один въезд, переполнена школа, переполнен детский сад, перегружены коммуникации. Поселок будет парализован сначала стройкой, а потом и резко возросшим количеством жителей и автотранспорта, - написали жители Большого Исаково на странице Антона Алиханова в Инстаграме.

Губернатор ответил оперативно. Он сделал отдельный пост, чтобы одной публикацией ответить на все жалобы.

- Получил много сообщений о планируемой застройке на поле в поселке Большое Исаково Гурьевского района, - сообщил Антон Алиханов. - Большое Исаково – поселок с преимущественно малоэтажной застройкой, поэтому поддерживаю мнение жителей о необходимости учета вопросов развития на этом участке социальной инфраструктуры, дорог и возможностей коммунальных сетей.

Глава области отметил, что уже поручил агентству по архитектуре и вице-премьеру Наталье Сибиревой «не допустить стройку до переговоров с владельцами участка и исключить вариант, который будет ухудшать среду внутри поселка».

- Ну, и разберем историю купли-продажи земли, переводов земли из одного вида разрешенного использования в другой, - добавил Алиханов.

Проиллюстрировал глава региона это сообщение картой земельного участка, расположенного рядом со «Школой Будущего», где поверх зелени расположились 9 прямоугольников – будущих многоэтажек.

На этой карте видно, как хотят высотками освоить территорию. Фото: Instagram.com

Формально к застройщикам придраться трудно. Как выяснилось, еще 19 декабря 2019 года в Правилах землепользования и застройки Гурьевского района обсуждаемые жителями земельные участки были переведены из земель с назначением «для садоводства и огородничества», в зону Ж-2, то есть в зону застройки среднеэтажными жилыми домами. Таким образом, у собственника участков появилась возможность застраивать эту территорию домами высотой до 8 надземных этажей. В начале 2021 года все эти участки были проданы строительной компании «КПД-Монтаж». Ее сотрудники и начали обносить территорию строительным забором.

- Все это так, мы указали это в обращении в прокуратуру, - соглашаются активисты. – Но что получится по факту? На поле находится дорожка, по которой часть учеников добирается до «Школы будущего». Выезд из поселка осуществляется только по улице Октябрьской, на которой и сегодня, без стройки, в утренние и вечерние часы не проехать. А главное – существующая инфраструктура поселка не выдержит возросшее на несколько тысяч человек население.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.