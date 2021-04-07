Калининградского студента будут судить за «интимный» шантаж

Слишком откровенное общение в соцсетях может привести к большим неприятностям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ноябре 2018 года тогда еще несовершеннолетний обитатель общежития одного из колледжей Калининграда, как обычно, шарился по соцсетями, наконец, познакомился с 12-летней жительницей Свердловской области. Свердловчанка, судля по всему, оказалась из молодых, да ранних (а, скорее, просто глупых): по ходу завязавшейся переписки поделилась своими фотографиями в стиле ню.

Заполучив такой компромат, студент решил раскрутить тинейджерку по полной программе: угрожая, что опубликует злополучные фото в интернете, заставлял присылать ему все новые и новые интимные фото- и видеосессии. А когда накопил около четырех десятков пикантных снимков и с дюжину такого же рода видеофайлов, решил, что пришло время эстетическое удовольствие дополнить материальным достатком. И потребовал для начала 400 рублей, сопровождая это все тем же шантажом. А когда, по всей видимости, не получил желаемого, разместил накопленную «клубничку» в личном аккаунте облачного хранилища данных, впоследствии отправив ссылку для доступа к просмотру материалов юзерам одной из популярных соцсетей.

Убедившись, что публичной огласки уже не избежать, девочка, наконец, рассказала о своей беде матери. Женщина поспешила обратиться за помощью в правоохранительные органы. Шантажиста «вычислили», и следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального Управления СКР инкриминировал жителю города Неман сразу несколько статей Уголовного кодекса: «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней», «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего», а также «Приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей».

- Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый признал частично, сообщив следствию, что ему не был достоверно известен возраст школьницы, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.