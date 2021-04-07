«Все в белых рубашках, уроки по 35 минут»: в Калининграде обсуждают требования по-особенному отметить юбилей директора школы

Школьникам якобы велели приходить с цветами и в парадной форме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувший вторник в социальных сетях был опубликован якобы скриншот объявления в электронном журнале школы № 50 Калининграда:

«Уважаемые родители! В среду, 7 апреля, в связи с празднованием юбилея директора школы все дети приходят в парадной форме в 7-45. Уроки будут все по 35 минут. Заканчиваются уроки в 11-50 (приказ директора школы)».

Имя получателя сообщения, а также – автора сообщения закрашены.

Одни стали комментировать эту новость, явно поддерживая решение поздравить директора всем детско-педагогическим составом при полном одобрении родительского сообщества.

- Ничего плохого не вижу, - поделилась своим мнением Валерия С. – Директор – это начальник детского коллектива. В коллективах с цветами, подарками и поздравлениями к руководителю. И тут - также. Кстати, разве плохо выстраивать субординацию и приучать к этому детей? Уважительное отношение и лизоблюдство - разные вещи, ну это, конечно, и от руководителя зависит, если он не самодур. Мы, дети СССР, всегда поздравляли преподавателя (обычного классного руководителя) - собирали на это деньги, кто-то еще самостоятельно дарил подарки. Мои знакомые учителям своих детей дарили вообще роскошные подарки - золотые изделия, дорогой парфюм, посуду, путевки. А тут… Белые фартуки (ха-ха-ха). Бедная директриса – раз в жизни решила...

Но не все придерживаются такого мнения: не видеть в подобном «ничего плохого».

- Говорите спасибо, если благодарны, - возразила Юлия С.- Лебезите сколько вам угодно! Зачем в это втягивать детей и уж тем более учебный процесс? Хоть пол пробейте своим низким поклоном и делайте это в своем коллективе! Как касается участия школы в воспитании ребенка, так тут вам не СССР, нам только за учебу платят, а как директрису поздравлять, так мы ж все одна семья, все в ноги должны кланяться.

Валентина Гулидова руководит школой с 1988 года. Фото: Сайт школы № 50 Калининграда

Обсуждая этот скриншот, горожане интересовались позицией министерства образования. Но комментарий последовал от учредителя школы № 50 Калининграда – комитета по образованию городской администрации.

- Во вторник комитетом была проведена проверка по сообщениям в соцсетях, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининграда. - 7 апреля 2021 года все учебные занятия в школе № 50 будут проводиться в штатном режиме, без сокращения уроков, согласно расписанию. График прихода детей в школу не меняется. Форма одежды обучающихся – повседневная. Дополнительные массовые мероприятия, не предусмотренные планом воспитательной работы школы, не планируются.

Правда, в администрации без комментария оставили вопрос - так размещалось или нет сообщение в электронном журнале школы № 50?

В приемной школы № 50 «Комсомолке» ответили, что директора - Валентины Ивановны Гулидовой на месте нет, что она находится в комитете по образованию. И еще раз подтвердили, что сегодня все занятия проходят как обычно.

Некоторые СМИ сообщают также, что инициатива такая все же была, исходила она якобы от одного из педагогов. И все равно остается вопрос. Если инициатива была от одного учителя, и так хотелось сделать приятное, сюрприз, то у этого инициатора должны быть очень хорошие отношения с руководителем, чтобы позволить себе от ее лица приписать в сообщении: «приказ директора школы». Или это был согласованный с директором сюрприз?

Чуть позже в соцсетях родители снова выступили в поддержку школы и директора. Появилась информация, что дети должны были прийти 7 апреля в парадной форме совсем по другой причине. Потому что в школе проводится акция «Всероссийская эстафета здоровья».

- Учится ребенок в этой школе, ничего подобного не было, - написала Гуля Ш. - В парадной форме первоклашкам, у них акция «Всероссийская эстафета здоровья» и с днем рождения директора это не связано никак. И в форме всегда дети ходят - парадной. И сообщения в Элжуре не такие приходят. Кто-то решил просто испортить директору жизнь.

Как бы то ни было, но если у Заслуженного учителя России Валентины Ивановны Гулидовой 7 апреля, действительно, день рождения, и кто-то в ее коллективе перестарался, то по-человечески не позавидуешь.

И праздник не случился, и осадок остался.