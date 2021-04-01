60 лет улице Емельянова: как военные передвинули границу Калининграда

Сегодня длина магистрали составляет 6470 метров. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Довоенные карты не оставляют сомнений: вектор бывшей Нойендорфер штрассе – один в один перекочевал из Кенигсберга в Калининград. А на местности видишь, что прямая как стрела улица все так же строго ориентирована на церковный шпиль. Только теперь это не кирха, а православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Вместе с тем сегодня с трудом верится, что еще сто лет назад начало этой магистрали было границей города. Причем тогда от нынешней улицы Дзержинского здесь начиналось Нойендорфер шоссе. Однако затем границу Кенигсберга перенесли (почти до поворота на нынешнее Малое Борисово) и вместо шоссе стали писать штрассе. А Нойендорфер она была потому, что вела к Нойендорфу (ныне – район остановки «Инженерное озеро»). Таким образом, когда 23 ноября 1945-го штрассе переименовали в улицу Новосельскую, по сути, это был перевод названия. Но, видать, не прижилось. И уже 1 августа 1946-го улицу опять переименовали – в Ржевскую. А 11 августа 1949-го и Нойендорф стал Ржевским.

Прямая как стрела улица все так же строго ориентирована на церковный шпиль. Только теперь это не кирха, а православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Здесь, кстати, тогда и заканчивалась улица. Однако уже в том же 1949 году, 15 декабря, в черту города было включено Борисово. Как следствие, улица удлинилась сразу аж на два с лишним километра. К слову, по данным мэрии, на сегодня длина этой магистрали – 6470 метров. И если не принимать в расчет Окружную, получается, что еще протяженнее лишь два проспекта – Московский и Советский.

Военный дух во всем

Тут надо заметить, что столь радикальное удлинение улицы (которая и без того была не из коротких) произошло, как это часто тогда бывало в Калининграде, по инициативе людей в погонах. В бывший военный городок Крауссен (Борисово) перевели инженерное училище (теперь там пограничный институт) и сельский статус создавал целый ряд проблем. Так, в Борисово не имелось ни одного здания для размещения гражданских, а на должности по вольному найму брать можно было только проживающих в городе. Причем если «на селе» таким работникам платили по 4-му поясу, то в городе – по 3-му, более «дорогому».

В дальнейшем училище упрочило свои позиции. На нечетной стороне улицы от Борисово до Берлинского моста появились машинодром и стрельбище, на четной – автодром. А уже за мостом, в районе бывшего Нойендорфа, был устроен училищный вододром.

Остальная часть улицы стала вотчиной Московско-Минской дивизии. От озера-вододрома до улицы Станиславского по обеим сторонам раскинулись танковые полигоны. А дальше – воинские части и дома, где в основном тоже жили семьи военных из дивизии. В общем, «улица в погонах». Впрочем, схожий характер она имела и во времена Кенигсберга – вон на ней сколько до сих пор старых казарм. Немудрено, что ее в итоге опять переименовали – уже на военный лад, в честь Героя Советского Союза гвардии подполковника Гавриила Емельянова. Командир одного из полков Московско-Минской дивизии, 15 июля 1944-го он погиб при форсировании реки Неман в районе литовского города Алитуса.

Гуляли всей улицей

Переименование, приуроченное к 15-летию области, произошло ровно 60 лет назад – 7 апреля 1961-го. Узнав об этом, родные Емельянова прислали из Одессы письмо: «От всего сердца благодарим калининградцев, которые хранят память о тех, кто отдал жизнь в боях против фашизма». А потом в Калининград приехала и вдова героя – Клавдия Леонидовна. И, разумеется, стала главным гостем Дня улицы Емельянова.

В 1976 году на празднование Дня улицы Емельянова из Одессы приехала вдова героя – Клавдия Леонидовна. Фото: Архив автора

Традицию проводить такие праздники пытались заложить на многих улицах. Но только на Емельянова она надолго прижилась. Конечно, по нынешним временам было все скромно и строго. Однако сегодня тут вообще Дни улицы больше не устраивают – и даже по случаю юбилея праздник не ощущается. Праздники эти, кстати, не были привязаны к какой-то конкретной дате. Например, в 1980 году он прошел в ноябре. И в тот раз «емельяновцы» приняли обращение к жителям всех улиц, носящих имена героев: мол, давайте сделаем их самыми красивыми.

Тогда же было задумано поставить мемориальный указатель улицы, сделать в ее начале сквер и добиться, чтобы к 7 ноября 1981-го она стала «Улицей образцового содержания». Увы, соревнование не пошло, задумки не реализовали. Зато бюст Емельянова установили. На открытие, которое состоялось в канун Нового 1982 года, приехал сын героя.

Бюст Героя Советского Союза Гавриила Емельянова был установлен в 1981 году. Фото: Иван МАРКОВ

– От всей нашей семьи низкий поклон калининградцам, – сказал в тот день ответственный работник Министерства торговли Украинской ССР Александр Емельянов. – А особо мы благодарны скульптору Валентину Моргунову, который передал не только внешние черты облика моего отца, но и духовную силу, бесстрашие и мужество советского солдата.

На дембель явно не спешит

Позднее напротив бюста на вечную стоянку поставили БМП, которую в народе называют «танком». Как, кстати, и памятник-мостоукладчик, с 1968 года возвышающийся на другом конце улицы – в Борисово. Однако доминирование военных не только способствовало тут поддержанию порядка, но и, скажем так, сдерживало развитие. Вдумайтесь: даже в пору «развитого социализма» 80-х на улице длиной 6,5 км имелось 3 (три) магазина. Причем два из них – военторги, которые не особо котировались у населения. А еще была почта. И все на этом – ни аптек, ни сберкасс, ни парикмахерских. Уже не говоря о каких-нибудь изысках вроде кафе. Ничего лишнего, короче.

После того как в стране еще при Горбачеве была запущена «демилитаризация», военные мало-помалу сдают позиции на Емельянова. Так, в рамках сокращения ВС немало зданий опустело и сегодня уже «служат мирным целям». Поля, где раньше вольготно рыли землю танки, превратились в жилые зоны. Планируется застройка и пустующих территорий на подступах к Борисово. А еще ожидаются метаморфозы в начале Емельянова – в связи со строительством третьего этапа Восточной эстакады здесь должна появиться развязка с круговым движением. Выходит, хорошо, что в свое время тут так и не обустроили сквер с въездным знаком – вряд ли они пережили бы реконструкцию.

Тем не менее военный дух на Емельянова до сих пор доминирует. Настолько, что, скажем, участок улицы от «Дзержинки» до общежития (дом № 90) в народе – все еще «Пентагон» (народный топоним родился, когда здесь выросли пять жилых пятиэтажек). Несмотря на все перемены, самое интересное здание на Емельянова – тоже по-прежнему из числа объектов в погонах. Этот дом (№ 151) с парком сразу обращает на себя внимание. При немцах – офицерское казино с рестораном и киноконцертным залом. В советское время – Дом офицеров и очаг культуры для всей улицы. Сейчас – клуб в/ч 06414. В войну здание не пострадало, а потом к нему бережно относились. Так что интересно там и внутри, как говорится, все дышит историей…

Автор выражает благодарность Государственному архиву Калининградской области за помощь при подготовке материала.