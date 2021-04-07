Пить или не пить: только 5 аппаратов по розливу воды установлены в Калининграде законно

Специалисты говорят, что воду из-под крана лучше не пить. Здоровее будете! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы наверняка видели эти аппараты для самостоятельного набора питьевой воды, установленные на домах. Такие есть на многих улицах в Калининграде. Чтобы разобраться в их законности и безопасности, «Комсомолка» обратилась в «Водоканал».

Там сразу оговорились, что не располагают информацией о точном количестве установленных аппаратов на территории Калининграда.

- Есть сведения только о том, кто заключил договор с нашим предприятием, таких абонентов на данный момент 5, - говорит директор «Водоканала» Армен Мурадянц. - Законность установки такого аппарата в части отношений с государственным предприятием «Водоканал» определяется наличием заключенного договора на потребление воды. Взаимодействие с владельцами аппаратов, которые не заключили договоры с нами подпадают под категорию бездоговорных отношений и самовольного пользования. На сегодняшний день заключены договоры на аппараты, расположенные по следующим адресам в Калининграде: ул. Сибирякова, 26-З6; ул. Борзова, 94; ул. Гайдара, 97; ул. Бахчисарайская, 20-22; ул. Артиллерийская, 57.

- Так что же получается? Если список такой короткий, значит в остальных, несогласованных аппаратах вода плохая, и там лучше не набирать? – уточняю.

- В аппарате, что разливает питьевую воды, предусматривается и ее обработка, за качество этой обработки и за саму получаемую при этом воду несет ответственность владелец такого оборудования. При этом качество получаемой воды контролируется Управлением Роспотребнадзра. Соответственно, владелец такого аппарата должен подтверждать, что вода, им реализуемая, соответствует тем или иным стандартам качества.

При этом по информации «Водоканала» присоединение аппарата с водой к внутридомовым инженерным сетям водоснабжения и его использование в определенных режимах может повлиять на снижение напора в квартирах жителей дома.

Признаться, странно, что калининградцы вынуждены набирать воду в каких-то специальных аппаратах и платить за это. Ведь у нас из кранов течет, кажется, уже чистая вода. Или нет?

Как говорит Армен Мурадянц, качество воды в «Водоканале» контролируется на всех этапах - от момента забора воды из водоисточника до водомерного узла на входе в дом.

- По результатам лабораторного контроля качество воды на выходе с водопроводных станций и в контрольных точках водопроводной сети соответствует требованиями СанПиН, - говорит директор предприятия и отмечает, что вообще-то «Водоканал» не возражает против появления аппаратов с водой на улицах города, при наличии необходимой договоренности и разрешения.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли пить воду из-под крана?

На вопрос, можно ли в Калининграде пить воду из-под крана, не прокипятив ее, Армен Мурадянц не ответил. А вот глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура ранее говорила, что в Калининградской области только 70 процентов жителей обеспечены доброкачественной водой.

- Доброкачественная вода – та, которая имеет показатели соответствия требований санитарных правил, то есть она устойчиво хорошая в микробиологическом и санитарно-химическом отношении, - объяснила Елена Бабура. - Условно доброкачественная вода в микробиологическом отношении безопасна, а в санитарно-гигиеническом есть проскоки.

По словам Елены Бабуры, вода бывает микробиологически загрязнена в сельской местности, что связано с изношенностью водопроводных сетей. Бывает вода мутная и с превышением количества содержания железа. Для Калининградской области, поэтому важно очищать воду, снижать в ней количество природного содержания железа.

- Вообще, воду из-под крана в Калининграде желательно не пить. Система очистки направлена на уничтожение бактериальной инфекции, но есть вирусы, которые хорошо живут в воде, - признает глава Роспотребнадзора.