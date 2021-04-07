Илья Авербух: Хорошо помню, как чемпионаты России по фигурному катанию проходили при полупустых трибунах

Со своим шоу Авербух гастролирует уже 18 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илья Авербух прилетел в Калининград во время подготовки шоу «Чемпионы» (6+), которое пройдет в спорткомплексе «Янтарный» 17 апреля. В гала-концерте примут участие Алексей Ягудин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие звезды.

Со своим шоу Авербух гастролирует уже 18 лет. На пресс-конференции он напомнил журналистам, что начинал именно с регионов:

- Первое представление было организовано в Новосибирске в 2003 году. Тогда мы просто приезжали, и каждый участник показывал свой номер. Не было большого внешнего эффекта. Просто все были счастливы оттого, что такое вообще происходит. В 2004 году я организовал первое шоу в Москве, которое собрало полный зал в 10 тысяч человек. До этого чемпионаты России по фигурному катанию проходили при полупустых трибунах, на которых сидели только мамы и бабушки участников. Сложно представить, но так оно и было. Популярность приходила постепенно, после телепроектов «Звезды на льду» и «Ледниковый период».

Сейчас Заслуженный мастер спорта России готовит очередной проект. На этот раз - целый спектакль на льду.

- Все зависит от сложности шоу. Самое сложное - спектакль. Это долгое написание сценария, разработка костюмов и декораций, сценография, световая партитура. Я уже больше года готовлю постановку «Анны Карениной», премьера состоится в Сочи. Это большая работа, – говорит Авербух.

А вот в фильмах бывший фигурист пока не снимается, хотя интерес у него есть.

- У меня нет большой работы в кино. Однажды в связи с популярностью фигурного катания была идея снять сериал «Жаркий лед». Я загорелся, вошел в этот проект. Но понял, что это немножко не про фигурное катание. С таким же успехом можно было делать сериал про пожарных или врачей. Поэтому очень быстро вышел из этой работы, - объяснил Авербух.

На вопрос о том, почему он не пошел в политику после завершения карьеры, чемпион мира-2002 ответил так.

- Есть спортсмены, готовые идти в политику, заниматься законотворчеством. Это тоже очень важно. Но только если не по совместительству, если человек действительно уходит и становится мостиком между власть имущими и спортсменами, а не получает корочку и изредка показывается на собраниях. Я никогда не шел в эту историю, потому что это либо так, либо совсем по-другому. Говорить: «А еще у меня есть корочка депутата» – это точно неправильно. В политике надо работать так же, как нужно работать в спорте.

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