Елена Дятлова: Нужно шаг за шагом менять сознание и вместе наводить порядок

Елена Дятлова. Фото: мэрия Калининграда

С Еленой Дятловой, главой администрации Калининграда, мы договорились обсудить ремонт дворов, тротуаров, нерадивых подрядчиков и прочие болевые точки города. О том, что чаще всего мэру пишут в комментариях в соцсетях. Но так вышло, что разговор вышел за плоскость обсуждения коммунальных проблем и коснулся философских вопросов.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

- Елена Ивановна, в последние месяцы из мэрии уволились несколько высокопоставленных чиновников. Кадровая чистка?

- Я говорила, что могу работать и работаю в режиме разделения целей. Есть два способа управления: первый - делай, как я сказала, второй - делай, как я. Я иду по второму пути, то есть начинаю с себя. Поэтому и стараюсь подобрать команду, которая будет объединена общим пониманием ситуации. По большому счету замена человека в кабинете не повлечет изменения ситуации, если не поменять систему. Хороший руководитель - это не тот, который ругает подчиненных, а тот, который выстраивает систему, в которой люди должны работать и у них есть понимание правил игры. Понимание того, почему мы поступаем так, а не иначе. Поэтому можно сказать, что я пытаюсь поменять систему. В результате этого те или иные должностные лица принимают решения уволиться из администрации Калининграда. Жителей города вряд ли сильно интересуют фамилии чиновников. Их интересует, чтобы их потребности были обеспечены, их проживание было комфортным.

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ

- Хорошо, тогда о комфорте, точнее, о калининградских дворах. Недавно вы гуляли по центру города, заглянули во дворы и обнаружили страшное.

- Все это обнаруживают. Знаете, в чем дело? Жители Калининграда не могут простить государство за то, что оно частично ушло из сферы жилищно-коммунального хозяйства - произошли изменения в законодательстве, и законодатель сказал: есть собственники многоквартирного дома, и управление многоквартирным домом ничем не отличается от управления частным. Есть дом, есть участок, и сегодня муниципалитет должен обеспечить удобства, коммуникации до границ участка либо до подъезда. Далее вы как собственник жилья заключаете договор с управляющей компанией, которая обязана содержать вашу сеть внутри дома в нормальном состоянии.

То же самое по поводу благоустройства дворов - это полная ответственность жильцов. И то, что мы заходим во двор и видим там неправомерно припаркованные машины, плохо убранную территорию, невысаженные деревья - это ответственность жильцов. Как в частном доме, только вместо одного хозяина собственников много. И если вы хотите, чтобы ваш дом был в порядке, то вы должны вытащить из кошелька деньги и заплатить. Так работает действующее законодательство. Нельзя быть хозяином, но при этом чтобы порядок у тебя дома наводил кто-то другой.

Увы, сегодня уровень благосостояния людей таков, что нельзя просто выйти во двор и все сделать, поэтому запущена программа формирования комфортной городской среды, на которую выделяются средства из федерального бюджета, в том числе и на ремонт дворовых территорий. Но не бесплатно. Собственники должны софинансировать эти затраты - от 5 до 20 процентов. Собираются собственники, если больше, чем 51 процент, говорят, что нам это нужно, остальные обязаны подчиниться. Тогда мы начинаем отбор, потому что желающих участвовать в этой программе больше, чем выделяется средств.

- То есть калининградцы готовы платить за чистые и комфортные дворы?

- Готовы. У нас происходит конкурсный отбор. Делаем ранжирование, победителей включаем в публичный реестр и выделяем денежные средства. К сожалению, повторю, на всех не хватает.

- Вы можете больше запросить средств у федерального центра?

- Можем, но у федерального центра есть такие же ограничения в бюджетировании. Мы все живем, исходя их тех доходов, которые получаем. Бюджетирование - это равномерное распределение разочарований. Вам хочется больше, но вы исходите из того, сколько у вас есть. И вы должны равномерно обеспечить все: еду, проживание, коммуналку, обучение детей и т.д. То же самое и с городом. Нам нужно повышать доходную часть бюджета - это главный выход.

- А область может помочь деньгами? Москва?

- Конечно. Калининград - это самый лучший город. Если бы я не была в этом уверена, я бы не сидела в этом кабинете. Но было бы неправильно запустить печатный станок и допустить гиперинфляцию. Калининграду грех жаловаться. Мы имеем финансовую поддержку по многим направлениям.

А ЧТО С ТРОТУАРАМИ?

- Еще одна болевая точка - тротуары. Возьмем, к примеру, Центральный район, красивые фасады домов, а с коляской возле них зачастую не пройдешь.

- Повторю, что мы зависим от доходной части. Мы понимаем, что если привести в порядок все тротуары города, то понадобится 3 миллиарда рублей. Но мы можем делать это и делаем поэтапно. В этом году, например, будем ремонтировать тротуары на улицах Раевского, Колхозной, Автомобильной, Павлика Морозова, Судостроительной, Транспортной, Катина, Карташева, Виктора Гюго, Маршала Баграмяна, Баумана, Генерала Соммера, частично на Киевской, Суворова, проспекте Мира, Черняховского, Алданской, Ленинском и Московском проспектах. А также будем строить пешеходные дорожки на улицах Артиллерийской и Генерала Челнокова. Будет следующий год, будет следующий бюджет, будут отремонтированы следующие улицы.

- Есть еще жалобы на качество…

- Вы правы. И поэтому мы должны вводить входной контроль по плиточному покрытию, которое укладываем. Иначе процесс выделения денег будет бесконечным.

- Сейчас разве нет такого контроля?

- Сейчас, как правило, входной контроль - это предоставление документов, что плитка хорошая. «Мамой клянусь, что плитка хорошая», - уверяет подрядчик. Но этого мало, и мы приняли решение, что будем делать не бумажный, а инструментальный входной контроль - чтобы на следующий год не краснеть из-за этого, не объяснять, почему плитка сошла со снегом.

- Когда эта практика начнется?

- Она уже началась, запускаем ее на объектах, которые будем строить.

Начало марта. Елена Дятлова, Андрей Кропоткин и чиновники горадминистрации оценивают качество реконструкции улицы Рокоссовского. Фото: Александр Подгорчук

О НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКАХ

- Бывает проблема в плитке, а бывает в подрядчиках. Вы лучше меня знаете, что среди них масса тех, кого принято называть «нерадивыми». Как с ними бороться?

- Вначале основа. Есть 44-й федеральный закон и 135-й федеральный закон о защите конкуренции. Там написано, что работы, которые заказывает администрация по благоустройству улиц, капремонту домов и так далее, должны проводиться на публичной основе. Мы не должны ограничивать количество организаций, которые принимают участие в конкурсах. Вот, например, фирма «Мириам», о которой сейчас много говорят, первый этап благоустройства улиц Соммера - Рокоссовского должна была завершить 31 декабря прошлого года. Работы не закрыты до сих пор. Но мы работаем в соответствии с законом. А закон говорит о том, что с момента окончания контракта идет финансовое наказание в размере 8855 рублей за каждый день просрочки. На текущий день штраф составляет более 800 тысяч рублей.

- Есть ли другой механизм наказания?

- Есть. Предъявление претензий, расторжение контракта в суде. Но сегодня мы идем по пути того, что «ребята, заканчивайте работу, мы ее окончательно примем, причем только качественно выполненную работу». Предъявим все штрафные санкции. Плюс есть гарантия подрядчика - если сделано некачественно, значит, будет перекладываться, исправляться недостатки в течение всего гарантийного срока.

- Понятно про закон. Можно ли как-то отстранить нерадивого подрядчика? Он ведь придет опять и снова сделает некачественно!

- Можно внести его в реестр недобросовестных подрядчиков, чтобы организация в течение двух лет не участвовала в торгах. Это сложно доказуемая вещь, но вполне возможная, есть прецеденты.

- Не планируете активизировать этот пункт?

- В предыдущей жизни (на должности министра развития инфраструктуры регионального правительства. - Ред.) я очень активно пользовалась этим механизмом и планирую активно внедрять его в мэрии.

ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА

- Вы упомянули о реконструкции улиц Рокоссовского и Соммера. Что еще красивого ждать калининградцам? Где погулять этим летом?

- У меня есть философия на этот счет. Мы, жители Калининграда, традиционно не связываем отдых выходного дня с Калининградом. А все потому, что живем в уникальном месте: у нас есть побережье Балтийского моря, большое количество озер, места для рыбалки… И калининградцы на выходные просто разъезжаются и проводят максимум времени за городской чертой. Все это нам позволяло не так сильно обращать внимание на создание рекреационных зон внутри города. Наверное, это неправильно. Надо и Калининград превращать в город, в котором мы не только работаем, но и можем отдохнуть. Что надо сделать? В первую очередь вернуться к благоустройству наших парков. Нам нужно сегодня выделить зеленые зоны Калининграда, разработать комплексную программу того, что мы будем делать в этих зеленых зонах. Нам нужно сегодня сделать перечень всех спортивных площадок, которые находятся вне границ территорий многоквартирных домов. Необходимо заложить новые парки, скверы, причем обустроить их таким образом, чтобы это была не транзитная зона. Потому что если мы просто выложим плиткой, то это будет территория, которую вы просто пройдете. А надо, чтобы там появилась жизнь. Должно появиться больше мест, где хотелось бы проводить время.

- Как реализовать эти красивые планы?

- Первое - разработка концепции. Второе - выставление на публичное обсуждение. Третье - четкое определение, в каком порядке это будет сделано.

- Эта программа по паркам может претендовать на какое-то финансирование из Москвы?

- Безусловно. Будем закладывать свою долю софинансирования и просить финансовой помощи. К концу года планируем выставить программу на публичное обсуждение.

АВТОБУСЫ И ТРАМВАИ

- Много жалоб от калининградцев на работу общественного транспорта. Главные проблемы - это расписание…

- А что такое расписание?

- Точность прибытия транспорта.

- Расписание движения - это документ общественного согласия между жителями конкретного населенного пункта и перевозчиком. И у всех позиция разная. Например, житель Калининграда хочет, чтобы автобус ходил каждые 15 минут. Но перевозчик говорит: «У меня экономика сложится тогда, когда будет определенная наполняемость. И это обеспечивается не за 15, а за 20 минут». Что тогда? Тогда мы из этого договора убираем перевозчика, и в этом случае администрация обязана компенсировать рублем эту дельту, чтобы была рентабельность. Богатые страны себе это могут позволить. У нас сложнее. Но мы договорились - утвержденное расписание должно выполняться. Да, есть жалобы на несоблюдение расписания. И они двух видов. Первое - мы хотим автобус чаще. Второе - есть расписание, и оно не соблюдается. Во втором случае нужно наказывать, есть специальное казенное учреждение, куда можно пожаловаться. И надо это делать. Когда население помогает нам увидеть, где есть сбои, это позволяет нам точечно реагировать и исправлять ситуацию.

- Горожан еще беспокоит состояние городских автобусов.

- Начинать надо с себя, поэтому будем заниматься обновлением подвижного состава «Калининград-ГорТранса». Планируем сделать закупку техники - как трамваев, так и автобусов на газомоторном топливе. В этом году собираемся закупить 16 трамваев и 42 автобуса.

- Цвет автобусов останется? Кажется, они должны быть в единой стилистике.

- И автобусы должны быть в единой стилистике, и водители, и кондукторы также должны быть одеты в единой стилистике - белая рубашка, галстук… В первую очередь на муниципальном предприятии. И сегодня действительно существует запрос на более качественные транспортные услуги. Будем на него отвечать.

В этом году планируется закупить 16 трамваев. Фото: Александр Подгорчук

ПРО НОСКИ, ОЧКИ И ЛЕПЕШКИ

- Не могу не спросить про нелегальную торговлю в центре города. Достали!

- А почему она существует?

- Потому что есть люди, которые не хотят соблюдать правила.

- Потому что одни торгуют, другие покупают. А дальше возникает вопрос: «Вы мэр города Калининграда, почему вы не наведете порядок?» Да, сегодня есть нелегальная торговля. Если бы жители Калининграда были против нелегальной торговли, они бы проходили мимо и не покупали бы. Но у них же кто-то покупает. Эта проблема имеет решение экономическим способом. Давайте завтра перестанем покупать носки, очки, лепешки, и тогда торговцу будет невыгодно, и он не будет торговать.

- Но это невозможно, вы же понимаете. Почему они на рынке не торгуют?

- Там платить надо! А можно спросить, почему житель Калининграда не дойдет до рынка и там не купит те же очки? Если мы вместе управляем городом, значит, мы вместе и наводим порядок. Когда мы говорим правильные вещи, не поступая так, как нам хотелось бы, - это популизм. А теперь про делание. У нас есть комитет муниципального контроля. Там несколько человек, они бегают по городу и выписывают штрафы - по 300 рублей. Надо менять законодательство, чтобы эти штрафы были больше. Меняем. Второе - надо дать нам право изымать или товар, или оборудование. Мы выписали штраф, дальше что? Продавец не платит. Мы должны в суде выиграть дело, потом пойти к приставам и сказать: давайте взыщем 300 рублей.

- Это можно поменять?

- Можно. Для начала на местном уровне, потом на федеральном. И мы стараемся это поменять. Но мой призыв жителям Калининграда: мы живем в этом городе, Калининград - наш дом. Да, у власти есть карательные механизмы. Но если нам что-то не нравится, мы должны сами исправлять. Пройти два шага и купить те же очки в легальном месте.

- У нелегалов они дешевле просто.

- Да, в том числе и потому, что нелегалы не платят налоги. Но если вы хотите, чтобы были отремонтированы тротуары, дворы, появились новые парки и зоны отдыха, надо платить налоги. Нельзя так, чтобы от власти только требовали, давайте вместе наводить порядок.

Скажу банальную вещь: люди - хозяева в этом городе. Нужно менять сознание. Шаг за шагом. Не стоит покупать товары у нелегалов, владельцам собак нужно выходить на прогулку с пакетом, владельцам машин чаще пользоваться общественным транспортом, чтобы не разбивать дворы в центре города. А мы приложим все усилия, чтобы общественный транспорт работал как часы, а все городские программы выполнялись.

КОНКРЕТНО

- В 2020 году благоустроено 14 дворовых территорий, часть из них расположены в центре города: на улицах Мариупольской, Маршала Баграмяна, Клинической. В текущем году стартовало благоустройство еще 7 дворовых территорий.

- В апреле планируется объявить торги на закупку новых низкопольных трамваев. За два года планируется приобрести 26 новых вагонов. Также в этом году начнется закупка новых автобусов на газомоторном топливе. В общей сложности на обновление общественного транспорта в 2021 году будет вложено более 200 млн рублей.

- С начала года сотрудниками комитета муниципального контроля в отношении лиц, осуществляющих незаконную уличную торговлю в центре Калининграда, составлен 191 протокол об административном правонарушении.

- В Калининграде появились новые корпуса к детским садам на улицах Красносельской, Фермора, Свободной, Беланова, Маршала Борзова, Хмельницкого, Левитана, Октябрьской, Карамзина, Согласия, Борисовском бульваре. Это современные здания, соответствующие всем требованиям безбарьерной среды. Осенью 2020 года открылся новый корпус детсада-начальной школы на улице Красной, рассчитанный на 450 мест.

- Начались торги по выбору подрядчика на строительство допкорпусов к школе № 50 на Каштановой аллее на 900 учащихся и 114-го детского сада на ул. Коммунистической на 185 мест. Есть готовый проект допкорпуса детсада № 11 на ул. Орудийной на 90 человек.