Банк «Открытие»: доллар не уйдет выше 80 рублей надолго

Андрей Никандров, экономист аналитического управления «Открытие Research»:

Курс рубля к доллару 16 марта достиг минимума с июля 2020 г., но с тех пор рубль практически непрерывно слабеет. За 3 недели курс доллара вырос примерно на 5 рублей, а 7 апреля на короткое время превысил 78 рублей за доллар.

По нашему мнению, основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитическая напряженность, связанная в том числе и с конфликтом на Украине. Быстрое падение последних дней могло быть вызвано длинными праздниками в западных странах, во время которых биржи были закрыты: иностранцы, работающие на российском рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные.

Жесткие санкции безусловно могут привести к новой волне ослабления рубля, но в то же время мы не ждем ухода курса за 80 руб./долл. на длительное время: в настоящее время рубль уже выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, достаточно взглянуть на нефть, торгующуюся выше 60 долл./барр. Кроме того, в 2020 г.Банк России начал интервенции на валютном рынке как раз около 80 руб./долл., что показывает важность этого уровня для регулятора, особенно с учетом высоких темпов инфляции, которые сейчас наблюдаются в России.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.