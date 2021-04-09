Назовем поименно: Они штурмовали Кенигсберг и по-прежнему с нами!

Непосредственное участие в боях во время штурма города приняли около 25 тысяч советских солдат и офицеров. Увы, списки ветеранов с каждым годом становятся все короче... Фото: waralbum.ru

Героев, которые участвовали в тех боях, которые брали ожесточенно обороняющийся немецкий город-крепость, осталось в Калининграде всего 15 человек. Увы, фронтовики уходят и списки ветеранов с каждым годом становятся все короче и короче. Сегодня мы вспоминаем тех, кто жив.

Это механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков, военный летчик Константин Близнецов, разведчик Иван Медведев, пехотинец Иван Рожин и другие. Обратите внимание, в нашем списке есть две женщины. Это санитарка Альбина Башкина и связистка Валентина Болдина. Их нам хочется поздравить отдельно!

К сожалению, некоторые ветераны по состоянию здоровья уже не выходят из дома. Им всем за 90 лет, самому младшему - 92. Артиллеристу Михаилу Егорову скоро исполнится 100 лет.

Калининградский ветеран Гавриил Хоменко отметил 96-летие вчера, 8 апреля, в предпраздничный день. Так получилось, что еще весной 2020-го он поехал в Польшу, где живет его внучка. Хотел погостить недельку, а застрял на год и, судя по всему, в Калининград вернется не скоро. Из-за коронавируса границы закрыты, да и пожилому фронтовику лучше с семьей под Варшавой. Туда мы и передаем ему привет!

Остальные ветераны живут с нами в Калининграде, с ними можно пообщаться, пожать руку и просто сказать «Спасибо». Может быть, они живут на одной с вами улице, а вы даже не знаете. Сегодня мы называем всех поименно.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.