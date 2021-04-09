В драмтеатре Калининграда поставили новую версию легендарной «Виллы Эдит»

Советские разведчики готовят свою операцию в Кенигсберге, которая должна помочь в штурме города-крепости. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Говоря о спектакле, нельзя не сказать, что сначала была повесть Марка Баринова «Вилла Эдит». С 15 августа по 28 сентября 1956-го ее публиковала молодежка «Калининградский комсомолец». И уже к середине этого «сериала в газете» в день выхода очередного номера «Комсомольца» к киоскам «Союзпечати» выстраивались очереди. История про шпионов, клады и подземный Кёнигсберг стала бомбой, которая по нынешним меркам «взорвала бы интернет». Так что когда публикация завершилась, к «прототипу» виллы «Эдит» (дом № 180 по проспекту Победы) потянулись первые поисковики с лопатами. А в облдрамтеатре начали готовить спектакль по повести, которая перевернула Калининград.

Роль девушки-разведчицы – однозначный успех Дианы Горбуновой. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Премьера состоялась 21 мая 1957-го. И – аншлаги, аншлаги. Лишь через пять лет интерес к спектаклю спал. Казалось, на том и должна была закончиться его биография. Но под занавес 60-х «Виллу Эдит» решили восстановить. Новую версию впервые показали 14 мая 1970-го. И что же? Снова хит! Причем опять его нередко давали дважды в день – утром и вечером.

Но и «второе пришествие» спектакля оказалось не последним. Еще пять лет назад худрук «драмы» Михаил Андреев признавался, что хотелось бы вернуть на сцену «Виллу Эдит». Только в каком-то более современном звучании. И сперва создавалась новая литературная основа (известный многим калининградцам автор скрылся под озорным псевдонимом «А. С. Вайс» – что ж, имеет право). А осенью 2019-го режиссер Вячеслав Виттих приступил к работе над третьей версией спектакля-легенды. Премьеру приурочили ко Дню Победы, назначив на 8 мая 2020-го. Однако в марте все наши планы отменила пандемия…

Роль девушки-разведчицы – однозначный успех Дианы Горбуновой. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

И вот спустя год – премьера таки будет. А накануне «Виллу Эдит» (16+) увидели самые первые зрители, которых пригласили на генеральную репетицию.

Когда фронтовой почтальон (Алексей Переберин) затянул «Не для меня» в зале даже начали подпевать… Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Итак, от изначальной версии в новом прочтении мало что осталось. Однако, по мне, это только на пользу. Потому что получилось не натужное «ретро», а необычный спектакль, каких у нас еще не было. Справедливости ради: с прогона, ругаясь, уходили. И в антракте, и прямо по ходу пьесы. Но таких были единицы. А вообще смотрели с интересом – и старожилы, и молодежь.

«Виллу Эдит-3» точно не нужно смотреть со звериной серьезностью искусствоведа – что некоторые уже начали делать. Да, это не «Гамлет», не «высокое искусство». Однако такой задачи и не ставилось. Новая «Вилла Эдит» – это прежде всего просветительский проект. Нелепо выглядящие сегодня шпионские «страсти-мордасти» 40-х – 50-х отошли на задний план. И теперь это уже, скорее, рассказ о том, как начиналась Калининградская область.

Советские разведчики готовят свою операцию в Кенигсберге, которая должна помочь в штурме города-крепости. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Там не все ровно, не все удачно. Только ведь любой, даже гениальный спектакль всегда в процессе шлифуется. Вот и здесь, наверное, со временем более убедительными станут «динамичные» сцены (особенно та, которая завершает первое действие). Хорошо бы как-то очеловечить, менее книжными сделать и ряд диалогов – а то актеры порой словно пособие по краеведению наизусть читают. Не всегда удается и выдерживать стиль, когда вместо иронической реконструкции – уже карикатура.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский (Сергей Чернов) провожает в Восточную Пруссию очередную разведгруппу. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Но все это не перевешивает главного – спектакль получился. И это именно тот спектакль, которого многие ждали. Он – калининградский, местный, «про нас» (хотя наверняка будет интересен и туристам, без которых теперь никуда). Так, там часто крутят кинохронику. И она на удивление в тему, уместна. А уж когда под старую добрую песню про «цветущий город-сад» пошли кадры советского Калининграда – в зале зашмыгали носами…

Кстати, поют не только за кадром. А лучше всех, на мой взгляд, свою партию исполнил Алексей Переберин. Когда его фронтовой почтальон затянул «Не для меня» зрители даже начали подпевать.

И, конечно, как бы ни поменялся сюжет, есть там девушка-разведчица. Та самая, которая жила на вилле «Эдит». И эта роль – однозначный успех Дианы Горбуновой.

В общем, с возвращением, «Вилла Эдит»!