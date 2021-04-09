Бесплатные показы в драмтеатре и фильмы про подростков: Каким будет фестиваль «Край света. Запад-2021»

Фильмом открытия станет трагикомедия Аки Каурисмяки «Гавр». Фото: kinopoisk.ru

Международный кинофестиваль «Край света. Запад» в этом году станет первым большим культурным событием, которое проведут в офлайн-формате в Калининграде. Наконец, мы сможем увидеть друг друга и пообщаться вживую, конечно, соблюдая все необходимые коронавирусные ограничения.

В этом году нас ждет одна конкурсная программа – необычная смесь игрового и документального кино.

- Документальное кино выходит сейчас на очень заметные позиции. Несколько документальных сериалов на Netflix являются лидерами по просмотрам. А с развитием цифровых технологий отличить вымысел от реальности все сложнее, поэтому объединение в одной программе документального и игрового кино нам кажется актуальным и интересным, - говорит генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

Генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович объяснил, почему в одной программе решили объединить и документальное, и игровое кино. Фото: Александр КАТЕРУША

В рамках конкурса представят пять документальных и пять игровых лент, снятых в России, Франции, Нидерландах, Польше, Чехии, Дании, Иране и США.

Посмотреть фильмы можно будет совершенно бесплатно с 30 апреля по 7 мая в областном драматическом театре. Эти бесплатные билеты в электронном виде можно будет получить на сайте кассир.ру или в самом драмтеатре с 30 апреля.

Главный герой - подросток

В конкурсной программе фестиваля этого года – фильмы о жизни подростка или о жизни глазами подростка.

- Жизнь современных подростков крайне интересна. Когда они вырастут, они попадут в мир, который не так знаком их родителям или бабушкам. Скорость, с которой все меняется в мире, начиная с этических вопросов и заканчивая технологическими, такая, что я, например, не очень понимаю, что своим детям рассказывать, к какой жизни их готовить. С развитием соцсетей, диджитал-коммуникаций, у подростков образовался свой мир, свой язык, свои правила, про которые мы с вами знаем мало. Мы, так называемые взрослые, посмотрев фильмы фестиваля, сможем что-то понять и принять какие-то незнакомые нам вещи из жизни наших детей, – говорит Алексей Агранович.

При этом, по словам программного директора фестиваля Алексея Медведева, вовсе не значит, что «кино про подростков» могут смотреть исключительно тинэйджеры. Взрослой аудитории фильмы конкурсной программы будут тоже интересны. Они, что называется, для всех возрастов.

- Если игровое детское кино – это осознанный жанр про взросление, про семейные отношения, про школьников, которые ищут путь в жизни, то в документальном кино чисто подросткового практически не существует, – отмечает Алексей Медведев.

Тем более, что нас ждут совсем уж необынчые и интересные фильмы. Например, документальная лента из Ирана «Тигрица Майя» (6+) – история про тигрицу, которая снялась в кино, стала звездой, была выпущена на волю, а потом вернулась в зоопарк.

Церемония открытия, на которой выступит калининградская группа Hellomishel, пройдет в драмтеатре. Там же фестиваль торжественно закроется.

Фильмом открытия станет картина, вышедшая в 2011 году – трагикомедия Аки Каурисмяки «Гавр» (16+). На закрытии фестиваля зрителей ждет практически мировая премьера – «Последние дни на море» (16+), до этого демонстрировавшиеся только для профессиональной аудитории на проведенном онлайн Берлинском кинофестивале.

У фестиваля предусмотрено несколько внеконкурсных программ.

Кто в жюри

У фестиваля по традиции три состава жюри: подростковое во главе с куратором актрисой Надеждой Михалковой, учительское и профессиональное. В последнем экспертами станут 5 человек, но озвучены пока три участника (2 человека приедут из-за границы и кто это будет, пока неизвестно). Это писательница Анна Старобинец, писатель Евгений Гришковец и актер Артем Ткаченко.

Кстати, попасть в школьное жюри может каждый желающий подросток. Одно условие – простой творческий конкурс, условия которого есть на сайте фестиваля.

Набор в мастерские открыт

Кинофестиваль «Край света. Запад» по традиции откроет мастерские для детей и подростков. Так что вы теперь знаете, куда направить своих детей и внуков в их свободное время!

Заработают пять творческих мастерских, участниками которых станут юные жители Калининграда, отобранные на конкурсной основе.

Куратором «Кинолаборатории для подростков» выступит драматург Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин. Ребята от 12 до 16 лет пройдут интенсивный курс, включающий в себя азы кинодраматургии, операторского мастерства и основы режиссуры. Результатом работы станет короткометражный фильм «Кто такие подростки», который покажут на церемонии закрытия.

В мастерской документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой ребята 13 – 17 лет научатся поставлять визуальный контент для соцсетей.

Мастерская подростковой анимации объединит школьников от 13 до 17 лет, которые за неделю создадут коллективный анимационный фильм.

Также будет организована мастерская детской анимации (для детей 8 –11 лет), в которой тоже снимут настоящий мультфильм в технике бумажной перекладки.

Условия набора в мастерские – на официальном сайте фестиваля.

Написали книгу про Сельму

Также в рамках фестиваля продолжит работу мастерская градоустройства под руководством известного антрополога Михаила Алексеевского.

Два года назад старшеклассники из разных районов Калининграда, участвовавшие в работе первой мастерской, провели исследование района Сельма. В течение двух лет ребята работали над книгой «Мифы и легенды Сельмы», в которой собраны устные воспоминания жителей о районе и его истории.

Ожидается, что публичная презентация книги пройдет как раз в рамках фестиваля «Край света. Запад».

Общий возрастной ценз фестиваля - 6+.