На Центральном рынке «заглушили» рекламу, которая раздражала всех калининградцев

Теперь, например, можно без помех послушать уличных музыкантов. Фото: Иван МАРКОВ

До недавнего времени чиновники не могли ничего сделать со звуковой рекламой у Центрального рынка. Несущиеся из динамиков «Мне бы сосисочку, а мне бы сочную отбивную». «Как жизнь? Живу и радуюсь?» и «Шооопер, Шооопер!» раздражало, кажется всех, кто слышал хотя бы раз. А стойкости торговцев, которые «наслаждались» такими сочинениями ежедневно, можно только позавидовать. И вот, все, рекламу убрали. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Много нареканий поступает от жителей по поводу излишней аудиорекламы. К сожалению, если в плане визуальной рекламы, понятно, что можно сделать, то сфера звуковой рекламы российским законодательством не регламентирована. Поэтому здесь мы можем только договариваться с предпринимателями. Так, уже решен вопрос по прекращению трансляции на улице Баранова со стороны рынка, руководство рынка пошло нам навстречу, - сказала Елена Дятлова.

О том, как удалось договориться, рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» директор Центрального рынка Сергей Званок.

- Это решение было результатом диалога с Еленой Ивановной, которая нашла слова и убедила в том, что данная реклама сегодня действительно больше мешает калининградцам, чем помогает бизнесу в продвижении своего товара. Это обычный диалог, который состоялся впервые. Впервые с руководством рынка сели за стол переговоров и поговорили! – рассказал Сергей Званок.

Директор рынка высказал пожелание, чтобы отключение звуковой рекламы на улице Баранова стало примером для всех торговых центров города.

- Вещание на улицу Баранова отключено. Внутри рынка оно осталось, только стало гораздо тише и комфортнее. Оборудование, которое было использовано на улице Баранова на внешних стенах, переедет внутрь и будет использоваться по назначению и для экстренных оповещений, - сказал руководитель.

Интересно, что директор рынка согласился с горожанами. Мол, он и сам был не в восторге от звуков из динамиков.

- Да, стало лучше и, думаю, все мы от этого только выиграем. Я не видел проблемы, а только ждал диалога, чтобы понятно поговорить обо всех проблемах, в том числе и об аудиорекламе, - заключил Сергей Званок.

В свою очередь в мэрии настроены на продолжение битвы с лишним шумом и голосами из колонок. Задача – убрать всю аудиорекламу, которая мешает горожанам.

- Будем договариваться с владельцами ТЦ «Кловер», чтобы с их стороны тоже этот вопрос был улажен. Тогда, наконец, улица Баранова станет настоящей прогулочной зоной, комфортной для людей во всех отношениях, – сказала Елена Дятлова.