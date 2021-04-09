«С крыши сброшу!»: в Калининграде жители старинного особняка воюют с подрядчиком из-за деревянной чешуи

Рабочие вместе с прорабом ходят вокруг уникального дома кругами, но наверх их не пускают. Фото: Иван МАРКОВ

Страсти вокруг дома №1 в переулке Грибоедова в Калининграде кипят уже не первый месяц. Жильцы исторической виллы, недовольные качеством капремонта, сначала просто ругались с рабочими, а на днях словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Причиной конфликта стана уникальная обшивка фасада, которую по проекту предстояло заменить на новую. Что не устраивает жильцов, выяснял корреспондент «Комсомолки».

«Такое только в Архангельске делают»

Трехэтажная вилла 1913 года постройки сейчас обнесена строительными лесами. Часть работ подрядчик уже выполнил: соорудил кирпичные пристройки вместо деревянных, заменил родную дверь на новую, отштукатурил первый этаж и часть второго, но дальше начались трудности. Третий этаж дома полностью, а второй частично украшен деревянной дранкой, похожей издали на кольчугу или рыбью чешую. Когда рабочий принялся снимать эту обшивку и наколачивать на ее место новую, житель второго этажа Евгений Забуга потребовал остановить работы. Когда строитель отказался, Забуга вытолкал его вон.

Окрашенные дощечки из лиственницы, привезенные из Архангельска (на одном участке их уже начали наколачивать). Фото: Иван МАРКОВ

Прораб компании «Лестер» Сергей Викулин уже не первый день ходит вокруг дома кругами, но сделать ничего не может. Работы стоят, тянуть дальше нельзя из-за штрафов, но и на крышу хозяин квартиры его людей не пускает - не драться же с ним, в конце концов.

- Все наши работы согласованы с фондом капремонта, с архитектурой, со всеми. Вот это все, - показывает на деревянную обшивку Викулин, - мы должны демонтировать, и вместо старых деревяшек поставить новые. Материал мы привезли – это лиственница. Всего два завода в России такие вещи делают, и мы привезли это из Архангельска. Дощечки точно такого же размера.

Часть оригинального покрытия Евгений Забуга требует сохранить... Фото: Иван МАРКОВ

... в то же время он согласен, что местами требуется замена гонта. Фото: Иван МАРКОВ

Оставлять старое покрытие, по мнению Викулина, нельзя, так как оно «все лопнутое и местами дыбом поднялось».

- Недели две назад мы небольшой участок сняли, - продолжает Викулин, - и теперь работы так и стоят, дальше двинуться не можем. Уже и комиссию из фонда капремонта вызывали, и представителей от архитектуры. Нам сказали: «Продолжайте работать». А мы не можем, потому что начинаются «качели» с жителями. Из-за них у нас уже срок сдачи объекта сорван.

Битый кирпич и колотые дощечки

Как выяснилось, протест непокорного Евгения Забуги поддерживает его соседка Светлана Цонда. По словам обоих жильцов, рабочих не раз ловили на халтуре.

- Еще до того, как эти ухарцы до второго этажа добрались, слышу, как они стену долбят перфоратором, - говорит Забуга. – Спускаюсь и вижу: парень пытается стену просверлить. Да так, что весь кирпич размолотил. Отнимаю перфоратор, переключаю с виброрежима на обычный и сверлю аккуратное отверстие, потом отдаю обратно и спрашиваю: «Понял?». Тот кивает, а минут через 10 снова долбит. И так у них во всем!

Но главная претензия Цонды и Забуги, конечно, к «варварскому отношению» рабочих к исторической обшивке.

- Эта «чешуя» сделана из дуба - ценной породы дерева. А они ее меняют на второсортную лиственницу. Во-первых, это дерево не нашей климатической зоны. Дуб – наше дерево, оно тут растет. За полярным кругом стены оленьими шкурами обивают, в Африке – листьями пальмовыми, но это же не значит, что и мы должны этим заниматься. Этот дом построен по своей природе. Во-вторых, часть покрытия в идеальном состоянии, и тревожить его не стоит. В-третьих, размер оригинальных досочек 8 сантиметров на 27, а они колотят дощечки 30-сантиметровой длины. Они еще и толще оригинальных, «чешуя» топорщиться начинает.

Самодельные фасадные дощечки из дуба. Фото: Иван МАРКОВ

Несколько дощечек, оторванных рабочими, Евгений Забуга «привел в чувство», и они действительно стали выглядеть как новые. Еще несколько штук он сделал своими руками. Для наглядности калининградец даже изготовил панно, наколотив отреставрированную обшивку на деревянный щит.

- Им больше сотни лет, - демонстрирует жилец пластины. – Я их просто почистил наждачкой. Гвозди тоже родные, их бросишь – они звенят. Красить дощечки не нужно, а они их в серую краску вымазали зачем-то.

- Мы уже и в прокуратуру обращались, и в администрацию, но в ответ над нами просто смеются, - продолжает Светлана Цонда. – Вот от Дятловой отписку недавно прислали.

- Я, конечно, наивный человек. Когда рабочие пришли, эскиз для них бесплатно нарисовал (Евгений Забуга – художник – Ред.). Сказал, что вот так надо сделать. Все покивали, сказали, что им все очень нравится, но делают они все по-своему. Лицензию на право проведения работ на памятнике архитектуры, кстати, тоже показывать отказываются.

«И ставни пропали…»

Евгений Забуга согласен, что часть дощечек действительно необходимо заменить, так как они пришли в негодность.

- Я не враг своему дому, но это не значит, что все сдирать нужно. Я тут с ними уже с декабря воюю, дальше они работать не могут, потому что я их физически выгоняю. Но я-то один, а у них огромная организация с кучей денег.

- Рабочие говорят, что вы обещали их с крыши скинуть…

- Я, конечно, не варвар, но вообще-то я у себя дома, - отвечает Забуга. – Закон будет на моей стороне - мне за это ничего не будет.

Есть и другие претензии к работе подрядчика. Например, перед началом работ Забуге и его соседке пообещали отреставрировать старую дверь, но потом жильцы нашли эту дверь валяющейся в грязи. На ее месте появилась новая, из более дешевой древесины. Проблемы возникли и со ставнями.

- Ставни у меня сняли и увезли четыре месяца назад. Я их сам ремонтировал, полностью перебрал, склеил и покрасил. Обещали новые привезти, но нет ни старых, ни новых, - восклицает Забуга.

Когда выходим из дома, замечаем, что снова приехал микроавтобус с рабочими.

- Ну, вот. Снова приехали, - говорит Забуга. – Снова ругаться придется…

«Дуб не любит солнечных лучей»

В споре подрядчика и жителей фонд капремонта оказался на стороне подрядчика. Гендиректор Фонда Олег Туркин сообщил, что общей позиции по ситуации с обшивкой у жителей дома нет.

- Это позиция одного конкретного жителя, - говорит Туркин. – Состоялось общее собрание собственников, и жители, перед тем, как подрядчик приступил к проведению работ, согласовали проектную документацию. С точки зрения закона там все выполнено правильно. Да, это непростой дом, это объект культурного наследия. А когда мы работаем с ОКН, задание на проектирование выдается службой охраны объектов культурного наследия. Она же утверждает проект и полностью контролирует его исполнение. Мы не отклоняемся от этого ни влево, ни вправо. Что касается досочек (это покрытие правильно называется деревянный шиндель), то они у нас в проекте именно такого цвета. Более того, жители этот цвет согласовали.

Эскиз, выполненный Евгением Забугой. Фото: Иван МАРКОВ

Туркин повторил вслед за подрядчиком, что найти поставщика шинделя было непросто, после чего рассказал о преимуществе лиственницы перед дубом.

- Дуб – это капризный материал. Чтобы использовать его на улице, нужно соблюдать определенные условия. Кроме того, дуб не любит прямых солнечных лучей. А вот лиственница – это тот самый материал, который лучше всего ведет себя на улице. Применение лиственницы мы согласовали с компетентными специалистами и экспертами. Но конкретный житель мешает производству работ, действия его противоправны и противоречат решению собрания собственников жилья.

Туркин подтвердил, что у компании «Лестер» есть лицензия на работу с памятниками архитектуры, и облик дома пострадать не должен.

«На лиственницу у немцев рейхсмарок не хватило»

Поддержал Туркина консультант отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия Константин Золошков:

- Во-первых, покрытие это называется чешуйчатый гонт, и начнем с того, что дубовой обшивки там нет, - заявил он. - Это было бы вельми дорого даже для такой богатой страны, как довоенная Германия. Да, мы склоняемся к данным реестра, которые говорят, что здание было построено в 1913 году. Эти чешуйчатые гонтовые пластины из ясеня, а не из дуба. Ясень не совсем подходит для такой декоративной облицовки фасада, тем не менее, он пережил Первую и Вторую мировые войны и до последнего времени верой и правдой служил декоративным оформлением фасада. Есть проект, и он, насколько я помню, даже прошел государственную историко-культурную экспертизу. По проекту предусмотрена замена ясеневых пластин на лиственничные элементы. Лиственница – это более дорогостоящий и долговечный материал.

Золошков добавил, что суть конфликта ему известна, так как он лично выезжал на место, однако арбитром в споре между жильцами, подрядчиком и заказчиком работ выступать не готов.

- Да, разрешительные документы выданы. Если возникает такой спор, то я считаю, что его нужно решать в рамках действующих положений Жилищного кодекса. У того лица, которое выступает против ремонта в таком виде, должны быть аргументы. Какие-то более значимые, чем его личное мнение. Это все-таки была вилла, а сегодня это многоквартирный дом. Оформление фасада – это общее имущество дома. Подавляющее большинство жильцов – за замену. А то, что, по его мнению, в хорошем состоянии, сгниет на три года позже. А потом что? Опять заменять? Это не совсем хозяйский подход. Мы не должны в основу своих решений ставить принцип «Баба Яга против». Этот дом и так уже изуродовали тамбурами и пристройками со всех фасадов. А если сейчас провести частичную замену гонта, вообще некрасиво будет.

Золошков ответил и на претензию по поводу окрашивания гонта в серый цвет.

- Фасад Зимнего дворца был окрашен в яркий пурпурный цвет, потом – в синий. А это объект международного наследия ЮНЕСКО. Придирка к цвету не совсем грамотна. После замены гонта никакого ухудшения положения этого жильца не наступит. И разрушения объекта культурного наследия тоже не произойдет. Да, мы иногда пересматриваем решения и как-то их модифицируем, когда понимаем, что не все факторы были приняты во внимание. Здесь такой ситуации нет. Есть мнение жильца, которое аргументировано его собственными представлениями. Вот если бы мы сняли деревянный гонт и заменили его на какие-то поделки из пенополистирола, то это был бы принципиальный вопрос. Кстати, гонтовое покрытие считалось у немцев пожароопасным материалом, оно изгонялось из городов. То есть, сделано это было во многом нелегально. А мы это решение сохраняем и дешевый ясень меняем на лиственницу. Если бы у хозяина-немца была возможность сделать это из лиственницы, он бы сделал это из лиственницы. Но у него, извините, рейхсмарок не хватило.