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Звезды9 апреля 2021 18:02

День селедки, матч «Балтики» и выставка вещей космонавтов: 7 событий, которые нельзя пропустить на выходных в Калининграде

Мы выбрали для вас самые яркие мероприятия обширной программы этого уикенда
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Погулять на празднике можно будет от души.

Погулять на празднике можно будет от души.

Фото: Виктор Гусейнов

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

День селедки-2021 (0+)

Программа на Набережной исторического флота возле Музея Мирового океана начнется в 10.00, когда состоится подведение итогов конкурса рисунков и фотографий СРТ-129.

Событий на празднике будем много, поэтому выделим основные:

11.00- 18.00. Демонстрация на верхней палубе СРТ-129 фильмов-участников кинофестиваля «Путь к причалу» о рыболовецких колхозах Калининградской области.

12.00. Показательное кормление рыб а аквариуме.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Экскурсии по самой яркой и необычной выставке года «Сокровища контрабандистов» . Запись по тел. 53-17-44.

12.00 - 16.00. Фотосушка/выставка советских плакатов «Четверг — рыбный день».

15.00. Спектакль Театра кукол «Приключения кота-моряка».

16.30 - 17.00. Открытие выставки "Они были первыми" об истории рыбацкого края.

Кроме того, будут каждые полчаса-час проходить организованные экскурсии по «Витязю» и СРТ-129, организаторы готовят множество игр, квестов и мастер-классов.

Стоит помнить, что в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями количество человек в группах ограничено!

Интерактивные прогулки в зоопарке (12+)

Калининградский зоопарк приглашает родителей с детьми на необычные интерактивные прогулки, организованные в рамках Всероссийской акции «Покорми птиц зимой». Участники экскурсии смогут потренировать внимательность, выискивая в бинокль пернатых гостей зоопарка. Если у вас есть свой бинокль – берите, а если нет, его вам выдадут. Прогулку возглавит методист зоопарка Анна Золотарёва, изучавшая в течение пяти лет птиц на орнитологической станции на Куршской Косе.

Стоимость участия: экскурсионный билет 100 руб./чел. + входной билет (взрослый – 300 руб., детский – 100 руб.). Льготы не распространяются. Сбор у вольера енотов у центрального входа. Максимальное количество человек в экскурсионной группе – 20, поэтому желательно приобретать билеты заранее.

Начало в 09.00 и 11.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

Матч «Балтика» - «Томь» (0+)

Вторые выходные подряд балтийцы играют на своем поле. В прошлый раз на встречу с «Нижним Новгородом» пришли 8577 зрителей – рекорд нынешнего сезона. К сожалению, порадовать болельщиков победой «Балтике» не удалось и в воскресенье команда попробует реабилитироваться за досадное выступление.

Балтийцы в шаге от первой четверки и уже по итогам игры на своем поле могут туда попасть.

Фото: fc-baltika.ru

Соперник звезд с неба не хватает – «Томь» бьется за сохранение прописки в ФНЛ и фаворитом в предстоящей игре точно не является. «Балтика», напомним, по-прежнему стремится попасть в топ-4 команд по итогам сезона и, в случае победы и неудач ближайших соперников, может оказаться там уже в воскресенье вечером.

Начало в 18.00.

Открытие фестиваля «Янтарное ожерелье» (6+)

В Калининградской областной филармонии стартует XXX Международный фестиваль «Янтарное ожерелье». В этом году его откроет Государственный Академический Симфонический оркестр России имени Светланова. Дирижер – Арсентий Ткаченко (Москва), солист - лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского, международных конкурсов имени Паганини и Ойстраха Павел Милюков (скрипка, Москва)

В программе: С. Прокофьев – Симфония №5 и Концерт для скрипки с оркестром №2.

Проводится при поддержке программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 18.00.

ВСЕ ВЫХОДНЫЕ

«Штурм Кенигсберга 3D» (0+)

Историко-хроникальная выставка, работающая в Калининградском музее изобразительных искусств, рассказывает о нескольких апрельских днях 1945 года, ставших кульминацией Восточно-Прусской операции советских войск. Экспозиция, основанная на хроникальном фото-материале, позволит зрителю с применением 3D-технологии более реалистично ощутить остроту момента тех дней и увидеть людей, творивших историю современного Калининграда.

Экспонаты можно фотографировать на свои смартфоны, а 3D-очки - забрать с собой. Выставка продлится до 30 апреля.

«Я – Земля! Я своих провожаю питомцев…» (0+).

На этой неделе Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Экспозиция повествует о наших земляках – космонавтах-калининградцах, Героях Советского Союза Алексее Леонове, Викторе Пацаеве, Юрии Романенко и Александре Викторенко. Посетители смогут увидеть подлинные предметы из коллекции музея, принадлежавшие покорителям космоса. Некоторые экспонаты показаны впервые. Среди них: рисунки Леонова и Романенко, телеграммы семьи Гагарина, адресованные Леонову, фрагменты самолета МиГ-15УТИ, на котором первый космонавт Земли совершил свой последний полет, фотография с автографами матерей Королёва и Гагарина.

Выставка работает до 24 мая.

«Сокровища контрабандистов» (6+)

Выставка, открывшаяся в Музее Мирового океана, рассказывает об одном из самых доходных видов теневого бизнеса — незаконной торговле редкими животными. Посетители выставки увидят представителей фауны, являющихся источником дохода для контрабандистов, а также шкуры, бивни, рога, плавники и различные дериваты, ради которых безжалостно уничтожаются даже самые редкие виды животных. Также в экспозиции размещены реальные предметы, изъятые на российской таможне и переданные в качестве экспонатов Государственному Дарвиновскому музею.

Посетители выставки увидят представителей фауны, являющихся источником дохода для контрабандистов.

Фото: Александр КАТЕРУША

Выставка вместе с рассказом о судьбе редких животных дает возможность калининградцам и гостям города познакомиться с предметами из коллекций одного из лучших естественно-научных музеев страны. Многие предметы экспонируются впервые. К примеру, копия 5-метровой белой акулы в натуральную величину весом почти в 200 кг. Ведь даже такие свирепые морские хищники страдают от жестокости людей, которые охотятся на них ради плавников.

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