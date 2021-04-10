Юбилей Калининградской области, год 1966-й: «Железный Шурик», 35-тысячный митинг и попытка спасти замок

16 апреля 1966-го на площади Победы в Калининграде состоялся грандиозный митинг по случаю награждения области. Фото: Архив автора

Это случилось 14 апреля 1966-го. В тот день Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе подписали Указ «О награждении Калининградской области орденом Ленина». Так родина оценила героические усилия жителей янтарного края, которые за двадцать лет подняли бывшую Восточную Пруссию из послевоенной разрухи.

15 апреля калининградцы ликовали, так сказать, стихийно. А 16-го на площади Победы состоялся грандиозный митинг. Прибыли представители со всей области. В итоге на площади собралось 35 тысяч человек.

– И это была не «обязаловка», – вспоминают участники того митинга. – Наоборот, всем желающим места не хватило. Права попасть в тот день на площадь Победы добивались. Это была честь!

Так говорил «Железный Шурик»

Люди искренне радовались. А еще многие тогда с облегчением говорили: ну, уж теперь-то Калининград точно навсегда нашим останется. Орденоносную область Германии назад уже никак не отдадут!

Кульминацией же празднований в связи с награждением региона стал визит к нам члена Политбюро ЦК КПСС Александра Шелепина. Именно он, «Железный Шурик» (как его за глаза называли в партийных кругах), спустя месяц после подписания указа привез орден Ленина № 379041. 13 мая в областном драматическом театре собрались самые именитые, заслуженные калининградцы.

И вот – самый торжественный момент: Шелепин прикрепляет орден к знамени области. В ответ – бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.

Дождавшись тишины, высокий гость сказал:

– С этой торжественной и памятной минуты, когда к Красному знамени вашей области прикреплена самая высокая в нашей стране награда, отныне и навсегда ваша область получает почетное право называться «Ордена Ленина Калининградская область Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». А каждый, кто живет и трудится на этой земле, будет с особой гордостью говорить: «Я – из Калининградской, орденоносной…»

Много лет минуло с той поры. Давно уже не принято говорить, что мы – орденоносные. Но кто поручится, что так будет всегда? Ведь в 2006-м советская награда № 1 уже нашла отражение в официальной символике региона – герб Калининградской области обрамлен не чем иным, как лентой ордена Ленина.

Звездопад к юбилею

Юбилейный год, когда исполнилось 20 лет со дня образования области, «принес» нам и рекордное количество новых Героев Социалистического Труда.

Сперва, 22 марта 1966-го, Президиум Верховного Совета СССР присвоил это звание доярке совхоза «Тимирязевский» Славского района Зинаиде Беляковой, доярке совхоза «Гремяченский» Черняховского района Тамаре Васильковской, директору совхоза «Нестеровский» Нестеровского района Петру Востропятову и председателю колхоза «Заря коммунизма» Гусевского района Сергею Чугунову.

27 апреля за особые заслуги в развитии промышленности, строительства и просвещения звезды Героя удостоились бригадир штукатуров строительно-монтажного управления № 4 Калининградского строительного треста Надежда Багровская, директор Пушкарёвской начальной школы Черняховского района Елизавета Ковалева и бригадир слесарей Калининградского судоремонтного завода Василий Филипенко.

23 июня Героем Соцтруда стал бригадир тракторной бригады колхоза имени Калинина Зеленоградского района Виктор Рябов. И, наконец, 7 июля высшей трудовой наградой был отмечен Николай Захаров – капитан среднего рыболовного рефрижераторного траулера «Охотск» Пионерской базы океанического рыболовного флота.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жаркий вечер в декабре

Как в 1966-м обсуждение архитектурных планов превратилось в «политическую акцию».

Над Калининградом тогда еще высилась полуразрушенная Южная башня Королевского замка. Одни требовали, чтобы руины снесли. Другие считали, что «останки» замка – памятник истории, который нужно восстановить, устроив там музей.

Вечером 12 декабря 1966-го в музыкальной школе имени Глиэра состоялось заседание Клуба творческой интеллигенции, посвященное архитектурному настоящему и будущему областного центра. И в детском учреждении разгорелись недетские страсти. Собравшиеся горячо спорили о том, надо ли сносить замковые руины.

Западный флигель замка еще стоял, но дни его были сочтены. Фото: Архив автора

На тот жаркий декабрьский «вечер» была принесена и челобитная в ЦК КПСС по поводу замка. И все желающие могли подписаться под ней. Но один из организаторов встречи не удержался и «по секрету» кому-то шепнул:

– Это еще не все. Завтра в «Известиях» выйдет «бомба» – статья в нашу поддержку!

Среди присутствующих был стукач. А может, и не один. О «бомбе» тут же стало известно «в инстанциях». И хотя «взрывоопасный» материал уже стоял в верстающемся номере столичной газеты, его успели снять. А письмо, посланное в ЦК, вернулось в Калининград – для рассмотрения в обкоме. Одни из подписантов начали уверять, что были пьяны и не понимали, что делали. Другие говорили: подписаться попросил друг, а текст я и не читал. Но десять человек отказались отречься. Это и были инициаторы борьбы за замок – почти весь коллектив редакции областной молодежки «Калининградский комсомолец». Вскоре они дружно подали заявления «по собственному».

– Прямого преследования за наше инакомыслие не было, – говорит Борис Нисневич, один из «диссидентов». – Однако после той истории мало-помалу обстановка в редакции стала невыносимой. И мы ушли.

После такой пощечины властям рассчитывать на работу в местных СМИ не приходилось. Кому-то из бунтарей пришлось сменить профессию, кому-то – уехать. Будущий главный редактор «Калининградской правды» и председатель регионального Союза журналистов Борис Нисневич был тогда вынужден уйти в рыбную отрасль. И вернуться в любимую журналистику смог лишь через десять лет…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе на первенстве РСФСР по теннису в мужском парном разряде победили наши земляки Виктор Анисимов и Николай Борцов. В сентябре они снова стали чемпионами в паре. Кроме того, в одиночном разряде Анисимов взял «золото», а Борцов – «серебро».

В феврале «Балтика» перешла в класс «А». Переход в высшую лигу нашим футболистам принесло второе место на первенстве СССР среди команд класса «Б».

С 1 апреля на пригородных железнодорожных линиях в области были впервые введены зоновые тарифы.

С апреля по июнь в районе нынешнего ресторана «Атлантика» гремели взрывы – было решено обнаруженный немецкий склад боеприпасов уничтожать на месте. А именно: 435 мин, 154 снаряда, 17 тысяч патронов, 572 гранаты, 434 запала к минам и 572 – к гранатам.

В апреле открылся магазин «Рубин».

В мае было принято решение о создании на Куршской косе заповедника.

21 мая в первый рейс отправился фирменный поезд «Янтарь».

В июне-августе у нас снимали фильм «Женя, Женечка и «катюша»», в октябре – «Щит и меч».

В июне Большую Торговую улицу переименовали в честь профессора Федора Баранова – одного из основателей и организаторов высшего рыбохозяйственного образования.

В июне аэровокзал переехал с площади Победы в дом №№ 48-50 по улице Космонавта Леонова.

13 августа в поселке имени Космодемьянского перезахоронили останки Героя Советского Союза Константина Карташева. Командир орудия гвардии старший сержант Карташев погиб в бывшем Метгетене 19 февраля 1945-го. В 1966 году из Азербайджана приехал Фахри Заиров, бывший наводчик орудия, и отыскал окоп, ставший могилой командира.

В августе был впервые издан роман Сергея Снегова «Люди как боги».

В августе власти приняли решение начать обустройство на Голубых озерах зоны отдыха.

1 сентября вступила в строй школа № 49. А бывшие восьмилетки №№ 7, 20, 34, 41 и 48 стали работать как средние школы. Также начались занятия в новом высшем мореходном училище (ныне – Балтийская государственная академия).

11 сентября был открыт стадион «Пионер».

В октябре впервые состоялся теннисный турнир на призы земляка-космонавта Алексея Леонова. Победила калининградская команда.

21 ноября улица Астрономическая и переулок Монетный стали новой улицей, названной в честь умершего 17 сентября 1966-го Героя Советского Союза генерал-майора танковых войск Андрея Соммера.

В ноябре-декабре в Полесском районе были пойманы 75 косуль – для переселения в леса Московской области.