Плакали от счастья и гадали, как выглядит Гагарин: что творилось в Калининграде 12 апреля 1961 года

Только что по радио сообщили: в космосе – первый человек, гражданин СССР. И вот уже на площади Победы – ликующая толпа. Фото: Федор ИВАНОВ.

Сегодня исполняется 60 лет, как Юрий Гагарин открыл в истории человечества новую эру – космическую. В отличие от, например, маловразумительного 4 ноября, День космонавтики не является в нашей стране государственным праздником. Тем не менее даже многие далекие от космоса россияне признаются, что 12 апреля у них всегда праздничное настроение. Немудрено, полет Гагарина – светлая дата, наш мировой прорыв, неоспоримый успех. 12 апреля 1961-го нередко ставят в один ряд с 9 мая 1945-го.

Давайте вспомним, каким был тот далекий день в Калининграде.

Плакали от счастья

Утро, еще довольно прохладно. Однако уже ярко светит солнце. Без сомнения, впереди – по-настоящему весенний день.

У театра ветер гоняет музыку из репродукторов. Вдруг мелодия обрывается. И после тревожной паузы раздается «тот самый» голос Левитана:

– Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

Кого-то сенсационная новость застает дома, кого-то – на работе, кого-то – на улице. Что тут начинается! Незнакомые люди обнимаются, бросают в воздух шляпы. А вот кто-то даже плачет.

– Ну и что вы, гражданин, так на меня смотрите? Да, я плачу! Плачу от счастья. От какого счастья? Вы что, с Луны свалились? Человек в космосе!

12 апреля 1961-го на Калининградском коксогазовом заводе. «Это замечательно: отныне путь в космос открыт!» – радостно говорит рабочий Виктор Осипов своим товарищам. Фото: Федор ИВАНОВ.

Повсюду возникают стихийные митинги. А по Сталинградскому проспекту (ныне – проспект Мира) уже двигается целая демонстрация.

– Да здравствует Коммунистическая партия!

– Ура!

– Да здравствует наша наука!!

– Ура!!

– Да здравствует мир во всем мире!!!

– Ура!!!

Восторг в стихах и прозе

Тем временем «Калининградская правда» спешно печатает экстренный выпуск. И такого у нас больше не было – ну так и событие уникальное! Три тысячи экземпляров внеплановой газеты-листовки разлетаются в момент.

Кстати, в обычном номере за 12 апреля 1961-го главная газета региона поместила статью о космонавтах-собаках. Вот ее последний абзац: «В опытах с животными наука получает вполне определенные данные, которые являются основой для разработки мер, обеспечивающих безопасный полет человека в космосе». Как в воду глядели!

Экстренный выпуск – уникальный случай в калининградской истории. Он был напечатан уже через час после сообщения о космическом полете. Фото: Архив автора

По традиции, самый массовый митинг разворачивается на площади Победы. Здесь уже несколько тысяч человек. Однако со всех сторон идут все новые и новые улыбающиеся люди, бросившие все свои дела. Подножие памятника Ленину завалено цветами.

– И теперь коммунизм успешно шествует уже вокруг Земли, в космосе! – резюмирует под гром аплодисментов очередной выступающий.

– Кто еще просит слова? – кричат с трибуны.

– Все! – смеются в толпе.

Появляется плакат с только что написанными стихами. Группа молодежи хором читает:

Запомнят поколения навек,

Когда простой

советский человек

Умчался в космос

претворять мечту…

– Ура, слава Гагарину!

– Как думаешь, он симпатичный? – чуть покраснев, спрашивает девушка подружку.

– Ты еще спроси, женат ли! – хохочет та.

В тот день еще только узкий круг посвященных знал, как выглядит Юрий Гагарин. По просьбе газетчиков калининградский художник Владимир Резчиков нарисовал такой плакат. Фото: Архив автора

Никто в Калининграде пока не знает, как же выглядит этот 27-летний парень. Между тем первые статьи о первом космонавте надо как-то иллюстрировать. И по просьбе газетчиков калининградский художник Владимир Резчиков уже рисует Гагарина. Получится не очень похоже, этакий Есенин в скафандре и с гармошкой. Но зато – от души!

Кто последний в космонавты?

Однако вернемся на площадь Победы. Разумеется, здесь и журналисты. Фотографируют особенно радостные лица и просят их «носителей» прокомментировать событие. По-хорошему обалдевший народ отвечает не раздумывая. Первое, что приходит в голову.

Матрос Иван Быстров:

– Скоро мне снова в море. Буду работать так, чтоб быть достойным современником Юрия Алексеевича.

Продавщица Анна Дмитриева:

– Сегодня возле моего лотка только и разговоров, что о полете Гагарина.

Студент Анатолий Собко:

– Человек в космосе и это именно наш, советский человек! Трудно подыскать подходящие слова, чтобы выразить все то, что сейчас чувствуешь. Радостно сознавать, что живешь во время таких великих свершений. Спасибо Юрию Гагарину, спасибо советским ученым!

Четвероклассник Коля Дроган:

– Жаль, нас пока в космос не пустят. Но мы вырастем и тоже полетим!

Неожиданно кто-то затягивает: «Широка страна моя родная». Вскоре песня уже не звучит – гремит: ее подхватила вся площадь…

До глубокой ночи калининградцы гуляют, смотрят в небо, мечтают. То и дело слышится:

– Ну, теперь заживем!

– Интересно, когда полетим на Марс?

– Да, товарищи, такого праздника не было со Дня Победы…

Будем ли мы еще когда-нибудь столь же счастливы?