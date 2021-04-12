«Раньше стоял, но в 90-е его умыкнули»: в Калининграде открыли новый памятник Юрию Гагарину

Памятник обошелся в 180 тысяч рублей. Заплатили за изготовление и установку бюста частные лица. Фото: Александр КАТЕРУША

В понедельник, 12 апреля, весь мир отмечает День космонавтики, вспоминая первый полет человека в космос. Памятные мероприятия прошли и в Калининграде. В парке Юрия Гагарина, который некогда назывался Балтийским, открыли монумент первому космонавту.

Интересно, что памятник Гагарину тут стоял в советские годы, а в 90-е исчез. Следов его так и не нашли. И вот, в день 60-летия легендарного полета, появилась копия бюста.

- В 1981 году здесь был поставлен памятник Юрию Гагарину с мемориальной табличкой. В начале 1990-х, к сожалению, памятник умыкнули, он исчез. Сегодня мы его восстановили по фотографии. Один в один сделали, заказали в Саратове скульптору. Он смог изготовить копию за внебюджетные средства. Мне кажется, все получилось, все хорошо, - сказал глава Калининграда Андрей Кропоткин.

Перед открытием памятника. Фото: Александр КАТЕРУША

Он поблагодарил Александра Чернышева, руководителя проекта «Музей Балтрайона», который вместе с жителями выступил с инициативой восстановить бюст.

- Хочу поблагодарить Олега Быкова и Олега Аминова, Максима Суворова. Мы собрались вчетвером и профинансировали памятник Юрию Гагарину из собственных средств. Памятник сделан из современных полимерных материалов. Они антивандальные и разрушить памятник практически невозможно, - заверил глава города.

Торжественный момент. Фото: Александр КАТЕРУША

Сам памятник обошелся в 180 тысяч рублей, плюс благоустройство территории вокруг.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова, которая также приняла участие в открытии бюста, отметила, что для нее День космонавтики – по-настоящему семейный праздник.

- Как человек, выросший в Советском Союзе, всегда гордилась нашими героями-космонавтами, зачитывалась историями о наших героических земляках. А для меня это и личная история, - говорит Елена Дятлова. - Мой отец всю жизнь работал в космической отрасли. В 1971 году он приехал по распределению в Калининград и у него запись в трудовой книжке – «Опытное конструкторское бюро «Факел». Папа закончил Харьковский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и отработал много лет, имеет медаль «За освоение космоса».

У городских властей есть идея в следующем году начать проектирование парка имени Гагарина.

- После открытия такого бюста нам необходимо приводить в порядок парк. Как и многие парки Калининграда, он требует ухода, переосмысления, новой концепции и, собственно, вложения денежных средств. Я вижу этот парк ландшафтным, - сказала Елена Дятлова. – Мы меняем подходы к паркам и зеленым зонам. Мы разработаем концепцию и выставим ее на обсуждение жителями, прежде всего жителями Московского района. То, что делается в городе, должно обсуждаться и поддерживаться жителями. На парки мы планируем выделать денежные средства из муниципального бюджета и пытаться привлечь деньги области.

Андрей Кропоткин. Фото: Александр КАТЕРУША

- Шикарное место для отдыха. Здесь действительно должен быть ландшафтный парк, чтобы люди приходили гулять, отдыхать. Перспективы очень хорошие, - соглашается Андрей Кропоткин. – А в советские годы здесь были аттракционы. Сегодня не нужно их возвращать...

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, в Калининграде приступили к системной работе по озеленению. Так, на выходных на Сельме, неподалеку от дворца спорта «Янтарный», высадили аллею сакуры. А на улице Ливадийской высадили почти сотню деревьев. Новый сквер получил название «Крымский». Посадки деревьев также прошли в микрорайоне имени Космодемьянского, Чкаловске, на улице Горького, Московском проспекте, Солнечном бульваре и на улице Кошевого. К акции присоединились еще 10 муниципальных образований.