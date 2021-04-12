Выпускаем Джина из бутылки: Как будет организован летний отдых для школьников в этом году

Калининградской детворе обещают яркие каникулы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональные власти продолжают приводить подготовку летней оздоровительной кампании в соответствие с меняющимися санитарно-эпидемиологическими требованиями. Этому вопросу был посвящена недавняя встреча руководителей регионального Роспотребнадзора и министерства образования с руководителями загородных центров, директорами общеобразовательных школ, домов творчества, центров развития.

По словам представителя министерства образования Татьяны Ефремовой, сегодня действуют уже новые требования по организации летних смен. В частности, наполняемость загородных лагерей разрешили увеличить с 50 до 70 процентов, смены станут снова 21-дневными.

- В Калининградской области готовятся к открытию 297 учреждений, в том числе 14 загородных лагерей, 282 организации будут созданы на базе образовательных, культурных, молодежных центров. Более 90 процентов учреждений уже подали документы в Роспотребнадзор для получения санитарного-эпидемиологического заключения, - отметила Татьяна Ефремова.

Какие еще ведены послабления (по сравнению с летней кампанией прошлого года)? По данным регионального Роспотребнадзора, помимо решения об увеличении наполняемости детей в отрядах летних оздоровительных учреждений до 75% от проектной вместимости, планировать программу отдыха уже можно с учетом выездов за пределы центра.

- Кроме этого, отдых детей может быть организован без проживания персонала на территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, - отметили в ведомстве.

«Комсомолка» узнала, как готовятся к летней оздоровительной кампании в загородных центрах и центрах развития дошкольников, школьников. Планируйте лето детей сегодня!

В «Жемчужину» - с мамой и папой

В областном центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина», который расположен на берегу Виштынецкого озера Нестеровского района, к лету, как всегда, готовятся основательно и тщательным образом выверяют запросы школьников разного возраста, а также - их родителей.

- Большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию, формированию полноценной личности, творческому развитию детей и подростков, - говорят в центре.

Что отличает «Жемчужину»? Это, прежде всего, опытная команда организаторов.

- Мы активно работаем над тем, чтобы по окончании каждой смены у детей оставались добрые и теплые воспоминания о лагере. Педагоги помогают ребятам расширить кругозор, приобрести полезные навыки, развить личность в целом. А главное – отдохнуть, окрепнуть, найти новых друзей.

Немного об условиях. Территории центра огорожена, охраняется.

Здесь работает команда поваров, которая ежедневно заботится о полноценном и вкусном питании. В корпусах сделан ремонт, есть вай-фай, вся необходимая техника для проведения мероприятий в разных форматах. Много инвентаря для спортивных занятий, творчества.

- Еще есть путевки в смену, которая называется «Большие дети», – сориентировал читателей «Комсомолки» замдиректора по программной работе Областного центра детского и молодежного отдыха «Жемчужина» Сергей Шульц. – И это тот случай, когда мы на 6-дневную смену приглашаем детей вместе с родителями. Смена выстроена так, что, как правило, до обеда дети занимаются по своей программе, взрослые – по своей, а после обеда организован совместный досуг.

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Всех, конечно же, интересует, чем же займутся родители, пока дети будут осваивать программу «Я сам» (детей учат важным социальным навыкам – от завязывания шнурков до приготовления блюд), «Школа выживания в экстремальных условиях» (для подростков)? Мама и папам предлагаются психологические тренинги, занятия по профориентации, а также – освоение курса «Малый бизнес».

Главная задача этой новой и необычный смены – помочь детям и их родителям разгрузиться, отдохнуть, сплотиться и выйти на новый уровень общения.

В «Академию гениев» - осваивать профессии

Каждое лето в «Академии гениев» - площадке для юных умных модных способных – не похоже на предыдущее. Все время что-то новое! Вот лето-2021 года будет полностью посвящено выбору профессии.

- Общая тема для всей Летней Школы - «Все работы хороши, выбирай на вкус!». В которой мы каждую неделю рассматриваем шесть направлений и потом они повторяются, ребенок может посетит дважды одну и туже направление, так как в одном направлении он может программировать в другом строить роботов поморников, - пояснили в центре.

Какие профессии будут изучаться? Пожарный, полицейский, сыщик, IT, моряк, зоотехник и другие. Примечательно, что каждую пятницу у детей запланирована защита проекта, на которую будут приглашаться родители.

А всего организовано 12 смен.

Для занятий и жизни в академии созданы комфортные условия. Детям предлагается полноценный обед и два полдника.

- Уже по хорошей традиции в «Академии гениев» организовывается Летная Школа с 31 мая по 20 августа, - рассказал маркетолог «Академии гениев» Андрей Атморский. - Конечно же, наша задача, не только познакомить с профессией, а научить применять полученные знание в сфере IT-технологий, робототехники для определенной профессии. Тем самым показав многогранность применения IT-технологий.

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В Летней Школе ваш ребенок не только изучает программирования и робототехнику, но и формирует как личность, учится анализировать полученные знание, принимать собственные решение в реализации своего проекта, который каждую пятницу ему нужно будет защитить в присутствии жюри и родителей.

В Музей Эйнштейна: «химичить» и изучать историю

Самая главная новость про полюбившийся многими калининградцами музей – это его новое место прописки. Теперь Музей занимательных наук расположен на территории форта Дёнхофф на улице Энергетиков, 12. И очень ждет детей младшего и среднего школьного возраста вместе с их родителями, педагогами, друзьями на двухчасовые, часовые программы (летний лагерь, день рождения, отдых семьей).

Огромный интерес представляют экспонаты музея: маятники и волны, рычаги и блоки, силы в природе, молекулярная физика, звук, игры и головоломки, Электричество и магнетизм, оптические иллюзии и другие.

- Все экспонаты не только можно трогать руками, но и нужно! – уверяют организаторы.

Также предлагаются экскурсии по мотивам истории о Гарри Поттере (вы только представьте, как это проходит на территории форта!), отдельно предлагается… похимичить. Например, научиться выпускать Джина из бутылки.

Все программы, экскурсии – построены на совмещении нескольких наук: химии, физики, истории, литературы, биологии и других.

- Ждем лета, надеемся, что ограничений в связи с коронавирусом, будем все меньше, - говорит руководитель Музея Эйнштейна в Калининграде Наталья Азаренко. – У нас есть несколько интересных предложений для организованных групп пришкольных лагерей, центров отдыха. Разработана программа «Музей на колесах». Это когда наша команда сама выезжает на территорию организованного места отдыха школьников. В эту программу входят несколько ключевых моментов: мини-выставка экспонатов, химические эксперименты, иногда, если время позволяет, демонстрируем мобильный планетарий- купол. Вторая программа – это когда мы ждем гостей у себя, на новом месте – на территории форта Денхофф. В таком случае мы предлагаем стать участниками часовой экскурсии (оптика с зеркалами, иллюзии, маятники, стул с гвоздями, стул без ножек), химического шоу и другое. Предлагаем и различные мастер-классы. Например, учимся с детьми делать гигантские мыльные пузыри.

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Если группа детей едет к нам из отдаленных муниципалитетов области, готовы предложить программу на три часа. Уверяю, время пролетает незаметно, детям у нас по-настоящему интересно!

Кстати, 18 апреля в 10 часов музей проводит день открытых дверей для педагогов. Спешите стать участником, чтобы понимать, как планировать работу с детьми ближайшим летом.

ВАЖНО!

- Есть ли загородный центр, в который вы планируете направить свое чадо, в реестре организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области? Проверить это достаточно просто. Реестр опубликован на сайте регионального министерства образования - edu.gov39.ru.

- В правительстве организована работа горячей линий по вопросам отдыха и оздоровления. Телефоны такие: 8 (4012) 59-29-57, 8 (4012) 59-29-55.

- Стоимость путевки (21 день) составляет от 22 до 27 тысяч рублей.