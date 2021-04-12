Считалка «КП»: Что выгоднее в Калининграде - держать курицу или покупать яйцо?

Домашние яйца вроде бы должны стоить меньше фабричных, но, как оказалось, все не так просто. Фото: Раиса ТЕПЛУХИНА/Иван МАРКОВ

Цены на куриные яйца в Калининграде продолжают ставить новые рекорды. В последнюю неделю цифры меняются так быстро, что у нас невольно зародилась шальная мысль: а не дешевле ли будет завести себе живую курочку? Обустроить где-нибудь на балконе насест - и пусть себе несется на здоровье! Тут тебе и экзотический домашний питомец, и свежее яйцо, а в перспективе, чего греха таить, - еще и жареные окорочка с крылышками.

Изучение сайтов бесплатных объявлений только утвердило нас в реальности задумки: оказывается, купить курицу в Калининграде можно в два счета! От ассортимента и красивых названий у непосвященного человека быстро разбегаются глаза. Есть и Орпингтон , и Ломанбраун, и Белые Кохинхин, и даже загадочная Голубо-куропатчатая брама. Не говоря уже о леггорнах - «самой высокопродуктивной» породе домашних кур (цитата по «Википедии»).

Продавцы в интернете расхваливают птичек на все лады.

«Эти супер-несушки несут до 330 яиц в год, - завлекает покупателей автор одного из объявлений. -Едят очень мало, взрослой курочке нужно не более 100 грамм корма в сутки. Неприхотливы к содержанию!»

«Начали вовсю нестись, имеются в большом количестве», - рекламирует второй.

«Яйцо получите уже на следующий день!», - добивает железным обещанием третий.

Про особенности содержания, к сожалению, в объявлениях практически ничего не пишут. Лишь изредка встречаются приписки вроде «очень спокойные», «крепкий иммунитет» и «если их не пугать, то никогда не проявляют агрессию». Только один из продавцов честно предупреждает о таком явлении, как «шумобоязнь в период интенсивной яйценоскости».

Но, конечно же, самое главное - цена. Цыпленка вам хоть сегодня отдадут за 100 рублей, за четырех-пятимесячную несушку попросят от 300. Потолок цен - 1000-1250 рублей за опытную плодовитую курицу-производителя. Купить птиц можно и в черте Калининграда, и в области - некоторые фермерские хозяйства готовы организовать доставку несушек прямо на дом к новому хозяину.

Своим опытом разведения несушек с «Комсомолкой» поделилась калининградка Раиса Теплухина.

- Наша птицеферма – это 18 курочек и 2 петушка. Любим, обожаем это «куд-куда» царство! И отвечает оно нам взаимностью, - объясняет Раиса. - Один двухмесячный цыпленок при покупке, в среднем, обошелся нам в 250 рублей. Примерно четыре месяца они росли, ели, крепли. И вот – начали нестись…

Ежедневно Раиса и ее супруг получают от своих курочек по 10-12 яиц. Продают десяток по 100 рублей. Круг постоянных покупателей уже есть. Своя семья тоже всегда с яичницей, омлетом, запеканкой, выпечкой на домашнем яйце.

- Сейчас мы кормим кур пшеницей, ячменем, кукурузой, размолом, комбикормом. Летом будет чуть дешевле, потому что пойдет трава. кабачки, прочая зеленуха – пусть трескают. В месяц на покупку кормов у нас уходит 1800-2000 рублей. Подсчитывали: себестоимость одного яйца в летнее время – 5-6 рублей, а сейчас, когда только зерно и комбикорм – 7 рублей за штуку, - раскрывает коммерческую тайну Раиса.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Курица-несушка: 500 рублей

Корм (на месяц): 100 рублей.

Снесет яиц (за месяц): 20

Себестоимость 1 яйца: 30 рублей

В разведении кур, безусловно, есть свои плюсы и минусы. Но, как следует из наших, даже непрофессиональных подсчетов, домашнее яйцо ничуть не дешевле магазинных. Ценник зашкаливает в обоих случаях. И с этим надо что-то делать…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Курица – это еще и постоянная вечеринка дома!

Артем Рыжков, арт-директор фестиваля «Короче»:

- Если кто-то хочет постоянную вечеринку у себя дома (тем более, клубы еще закрыты), то курица – идеальное животное для этого, потому что тусуется она бесконечно, - говорит Рыжков. – Это не кошка, которая гуляет сама по себе и не скучная собака. Курица – это всегда весело. Наша курица Клунья появилась в доме маленьким цыпленком, и принимала меня, жену и дочь Еву за своих родителей, постоянно ходила за нами хвостом. Правда, прожила курица у нас всего месяц.

Клунья бегала по квартире на огромной скорости, а человека воспринимала как родителя. Фото: facebook.com

Мы стали бояться, что можем ее незаметно… убить. Она бегала по квартире с огромной скоростью, и несколько раз мы ее чуть не прищемили дверью. В итоге, пришлось сдать ее обратно на ферму. Кстати, вскоре выяснилось, что там она лучше питается, птица заметно поправилась. Мне кажется, у нас она соблюдала диету.