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Общество12 апреля 2021 20:07

Считалка «КП»: Что выгоднее в Калининграде - держать курицу или покупать яйцо?

На фоне безумного роста цен мы решили выяснить: есть ли выгода в затее превратить городскую квартиру в маленькую птицефабрику
Авторы (3):
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Иван МАРКОВ
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Домашние яйца вроде бы должны стоить меньше фабричных, но, как оказалось, все не так просто.

Домашние яйца вроде бы должны стоить меньше фабричных, но, как оказалось, все не так просто.

Фото: Раиса ТЕПЛУХИНА/Иван МАРКОВ

Цены на куриные яйца в Калининграде продолжают ставить новые рекорды. В последнюю неделю цифры меняются так быстро, что у нас невольно зародилась шальная мысль: а не дешевле ли будет завести себе живую курочку? Обустроить где-нибудь на балконе насест - и пусть себе несется на здоровье! Тут тебе и экзотический домашний питомец, и свежее яйцо, а в перспективе, чего греха таить, - еще и жареные окорочка с крылышками.

Изучение сайтов бесплатных объявлений только утвердило нас в реальности задумки: оказывается, купить курицу в Калининграде можно в два счета! От ассортимента и красивых названий у непосвященного человека быстро разбегаются глаза. Есть и Орпингтон , и Ломанбраун, и Белые Кохинхин, и даже загадочная Голубо-куропатчатая брама. Не говоря уже о леггорнах - «самой высокопродуктивной» породе домашних кур (цитата по «Википедии»).

Продавцы в интернете расхваливают птичек на все лады.

«Эти супер-несушки несут до 330 яиц в год, - завлекает покупателей автор одного из объявлений. -Едят очень мало, взрослой курочке нужно не более 100 грамм корма в сутки. Неприхотливы к содержанию!»

«Начали вовсю нестись, имеются в большом количестве», - рекламирует второй.

«Яйцо получите уже на следующий день!», - добивает железным обещанием третий.

Про особенности содержания, к сожалению, в объявлениях практически ничего не пишут. Лишь изредка встречаются приписки вроде «очень спокойные», «крепкий иммунитет» и «если их не пугать, то никогда не проявляют агрессию». Только один из продавцов честно предупреждает о таком явлении, как «шумобоязнь в период интенсивной яйценоскости».

Но, конечно же, самое главное - цена. Цыпленка вам хоть сегодня отдадут за 100 рублей, за четырех-пятимесячную несушку попросят от 300. Потолок цен - 1000-1250 рублей за опытную плодовитую курицу-производителя. Купить птиц можно и в черте Калининграда, и в области - некоторые фермерские хозяйства готовы организовать доставку несушек прямо на дом к новому хозяину.

Своим опытом разведения несушек с «Комсомолкой» поделилась калининградка Раиса Теплухина.

- Наша птицеферма – это 18 курочек и 2 петушка. Любим, обожаем это «куд-куда» царство! И отвечает оно нам взаимностью, - объясняет Раиса. - Один двухмесячный цыпленок при покупке, в среднем, обошелся нам в 250 рублей. Примерно четыре месяца они росли, ели, крепли. И вот – начали нестись…

Ежедневно Раиса и ее супруг получают от своих курочек по 10-12 яиц. Продают десяток по 100 рублей. Круг постоянных покупателей уже есть. Своя семья тоже всегда с яичницей, омлетом, запеканкой, выпечкой на домашнем яйце.

- Сейчас мы кормим кур пшеницей, ячменем, кукурузой, размолом, комбикормом. Летом будет чуть дешевле, потому что пойдет трава. кабачки, прочая зеленуха – пусть трескают. В месяц на покупку кормов у нас уходит 1800-2000 рублей. Подсчитывали: себестоимость одного яйца в летнее время – 5-6 рублей, а сейчас, когда только зерно и комбикорм – 7 рублей за штуку, - раскрывает коммерческую тайну Раиса.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Курица-несушка: 500 рублей

Корм (на месяц): 100 рублей.

Снесет яиц (за месяц): 20

Себестоимость 1 яйца: 30 рублей

В разведении кур, безусловно, есть свои плюсы и минусы. Но, как следует из наших, даже непрофессиональных подсчетов, домашнее яйцо ничуть не дешевле магазинных. Ценник зашкаливает в обоих случаях. И с этим надо что-то делать…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Курица – это еще и постоянная вечеринка дома!

Артем Рыжков, арт-директор фестиваля «Короче»:

- Если кто-то хочет постоянную вечеринку у себя дома (тем более, клубы еще закрыты), то курица – идеальное животное для этого, потому что тусуется она бесконечно, - говорит Рыжков. – Это не кошка, которая гуляет сама по себе и не скучная собака. Курица – это всегда весело. Наша курица Клунья появилась в доме маленьким цыпленком, и принимала меня, жену и дочь Еву за своих родителей, постоянно ходила за нами хвостом. Правда, прожила курица у нас всего месяц.

Клунья бегала по квартире на огромной скорости, а человека воспринимала как родителя.

Фото: facebook.com

Мы стали бояться, что можем ее незаметно… убить. Она бегала по квартире с огромной скоростью, и несколько раз мы ее чуть не прищемили дверью. В итоге, пришлось сдать ее обратно на ферму. Кстати, вскоре выяснилось, что там она лучше питается, птица заметно поправилась. Мне кажется, у нас она соблюдала диету.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ