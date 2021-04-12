Погода в Калининграде на неделю: похолодание со снегом и новая волна тепла

Температура днем останется вполне комфортной, а по ночам будет заметно понижаться. Фото: Александр Подгорчук

Воскресенье, 11 апреля, стало самым теплым днем в Калининграде с начала 2021 года. Официально зафиксированная температура воздуха составила +19,3 градуса. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание, но сильно пугаться точно не стоит.

В понедельник, 12 апреля, температура начнет плавно понижаться. Если в первой половине дня за окном будет до +15 градусов, то во второй – около +5..+6 и небольшой дождь.

В ночь на вторник, по данным Гидрометцентра России, похолодает до +3 градусов и может пойти снег. Дневная температура при этом поднимется до +8..+9.

Похожую картину за окном мы увидим и в среду, и в четверг. В светлое время суток термометр будет показывать до +9 градусов, по ночам – около +1..+3. И если днем ожидается преимущественно без осадков, то с наступлением темноты вероятность прохождения дождя и снега возрастет.

Если рабочая неделя в Калининграде выдастся прохладной, то к выходным все изменится - с северо-востока начнет поступать более прогретый воздух. Ориентирами на субботу и воскресенье пока служат +13..+14 градусов. Выглянет солнце и осадков быть не должно.