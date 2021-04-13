Юбилей Калининградской области, год 1967-й: тайна гибели «Тукана»

Рыболовный морозильный траулер «Тукан» 4 апреля 1965-го в Гибралтарском проливе. Фото: архив Валерия МЕЗЕНЦЕВА.

Рыболовный морозильный траулер «Тукан» покинул Калининград 25 февраля 1967-го. Перед этим был плановый ремонт. Как потом будет установлено, велся он некачественно, с переделками, в результате чего неоправданно затянулся. А за десять дней до окончания ремонта случилось и вовсе нечто странное. 7 февраля 1967-го траулер отправился в море на ходовые испытания. Но с первого раза добраться до Балтики не смог. Судно еще шло по морскому каналу, когда возникли неполадки. Требовалось снизить скорость. Однако вместо малого хода включился задний, после чего «Тукан» еще и развернуло. В общем, он словно упирался, не желая покидать родной порт, как будто предчувствуя беду…

Загадочный удар

«Тукан» уходил на полгода в район Патагонии. Однако сначала надо было зайти в Гавану. Как говорили в экипаже, в столицу Кубы требовалось доставить некий секретный груз в контейнерах. Когда вечером 27 февраля траулер вошел в пролив Скагеррак, заштормило. В 23.40 было получено предупреждение о том, что шторм ожидается силой десять баллов. В полночь на вахту у руля заступил Павел Порхун – один из тех, кому повезло спастись.

– Шторм был действительно приличным, – вспоминал он. – Только, знаете, я попадал и в более серьезные передряги. И ничего.

Так прошел час, другой. И вдруг… Относительно этого «вдруг» в деле о гибели «Тукана» написано так: «Около 02.30 судно испытало удар».

– И вот такого я ни до, ни после не испытывал, – признавался Порхун. – От удара весь пароход затрясся. Вибрация длилась минут десять. Жуткое ощущение…

Сразу после загадочного удара раздался сигнал вызова вахтенного штурмана с кормы. Кто его дал, выяснить тоже не удалось. Вероятно, устройство сработало самопроизвольно. Прибежавшие на корму моряки обнаружили, что крышка слипа завалена, а в помещении рыбомучной установки, в рыбцехе и в туннеле гребного вала – вода. Включили помпы, однако вода продолжала прибывать.

Спасайся кто может!

К 3.05 у траулера появился крен в два-три градуса на левый борт. В 3.20 капитан «Тукана» Юрий Храмцов приказал перекачивать топливо из танков левого борта в правый. Не помогло. Тогда топливо стали откачивать уже за борт. К 4.10 крен вырос до десяти градусов. В это время рядом появилась шедшая встречным курсом рижская плавбаза «Вилис Лацис». Позови «Тукан» тогда на помощь – скорее всего, обошлось бы без жертв. Но Храмцов не считал положение своего судна критическим и изменил курс, чтобы разойтись с «Лацисом».

А уже в 4.20 по судовой трансляции раздалось: «Всем надеть спасательные нагрудники и выйти на верхнюю палубу!» В 4.30 почти весь экипаж собрался на шлюпочной палубе. Капитан дал команду повернуть к берегу. Однако при этом траулер встал под ветер правым бортом, крен стал быстро увеличиваться, к 4.35 достигнув 35 градусов.

– Все в шлюпку левого борта!

Увы, к тому моменту ее уже разбило. А шлюпку правого борта было невозможно спустить из-за крена. В 4.42 или 4.43 судовая станция начала передавать сигнал SOS. Как позже установят, передаваемые координаты расходились с истинными – «Тукан» находился на десять миль севернее.

Огромные валы перекатывались через палубу, смывая за борт людей. А в 4.50 «Тукан» полностью ушел под воду… Через час к месту трагедии подошел тот самый «Лацис». С двух плотиков и перевернутой разбитой шлюпки было поднято 24 человека. Двое умерли от переохлаждения. Всего же погибло 57 членов экипажа. Причем тел десяти из них так и не нашли.

И концы в воду?

Официально причина гибели «Тукана» – неплотно закрытые люки в корме. Кроме того, затоплению способствовал ряд конструктивных недостатков в судне. А вот отчего траулер сперва жутко содрогнулся, следствие ответить не смогло: «Причина удара не установлена. Возможно, сильная волна…»

Меж тем еще в 1967 году возникла неофициальная версия: удар – следствие столкновения с нашей же подводной лодкой: чтобы натовцы ее не засекли, она выходила из Балтики в Северное море под прикрытием шумов «Тукана». По другой версии, в ходе шторма на судне сорвало с места один из секретных контейнеров, которые якобы везли на Кубу. Он, дескать, и ударился о слип, открыв его.

6 марта 1967-го. Тысячи калининградцев пришли проводить в последний путь погибших в море рыбаков. Фото: Олег МАКСИМОВ.

«Тукан» затонул на глубине всего 37 метров. После трагедии власти заявили, что он будет поднят. Тем не менее траулер остался на дне. В 2012 году были опубликованы материалы из архива ЦК КПСС, связанные с подъемом «Тукана». Их суть: никаких «военных тайн», просто все было из рук вон плохо организовано. Процесс к тому же еще и явно затягивали – ведь за работу у берегов Дании доплачивали валютой…

Потратив два миллиона рублей, за полгода максимум чего добивались – дважды корму приподнимали. После чего роняли на грунт, добавляя судну повреждений. Тем не менее в 1968 году хотели продолжить, израсходовав еще пару миллионов. А потом пришлось бы вложить еще 1,3 миллиона в ремонт траулера. При этом цена его была – 1,4 миллиона. Вот якобы ввиду нерентабельности «наверху» и решили прекратить работы по подъему.

Впрочем, сторонники неофициальных версий все это считают прикрытием, а работы по подъему судна – ширмой для изъятия с борта «секретного груза». А когда его забрали, то, мол, отпала и надобность в подъеме «Тукана».

Так ли, нет, но с тех пор затонувший траулер больше никто не беспокоит.

ПРИГОВОР

«Этот гнилой зуб пора вырвать»

Визит Косыгина стал роковым для остатков Королевского замка.

15 августа 1967-го председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин нанес визит в Калининградскую область. Заехал он к нам без лишнего шума и ненадолго – по пути в Москву с отдыха в Паланге. До границы области его доставили литовские товарищи. С нашей стороны ждала обкомовская «Чайка».

Поскольку визит был неофициальным, Косыгин позволил себе слабость – прибыл не в уже привычной всем строгой «двойке», а в спортивном костюме. За полдня высокий гость успел немало: осмотрел Зеленоградск, побывал на нескольких стройках и в рыбном порту, возложил венок к мемориалу 1200 гвардейцам, объехал все значимые исторические места Калининграда. Кроме Косыгина из пассажиров в авто находились первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов и его помощник Николай Иванов. В какой-то момент за окнами «Чайки» показались руины замка. И вот как вспоминал об этом эпизоде помощник Коновалова:

– Увидев замок, Алексей Николаевич сказал: «Этот гнилой зуб пора вырвать. А на его месте следует построить новое современное здание».

Так была поставлена точка в затянувшихся спорах вокруг замка. Уже в следующем году начался демонтаж его остатков – окончательный и бесповоротный.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1 января 1967-го наш педагогический институт стал Калининградским государственным университетом (ныне – БФУ имени Канта).

13 мая Центральное телевидение показало передачу о соревновании… роботов! Победил «Нептун», сделанный курсантами Калининградского среднего мореходного училища под руководством преподавателя Бориса Василенко. Робот помогал ведущему, реагировал на свет и звук, танцевал вальс. За победу создателям «Нептуна» вручили мотоцикл.

3 июня открылось регулярное движение поездов между Калининградом и новой зоной отдыха, созданной на Голубых озерах.

21 июня Государственный комитет по гражданскому строительству при Совете Министров СССР утвердил проект застройки будущей Центральной площади Калининграда. Архитектурной доминантой было решено сделать Дом Советов.

С 21 июня по 3 июля у нас проходила летняя спартакиада народов РСФСР по теннису. Наши земляки взяли «золото» в смешанном соревновании, «серебро» – в парных играх и «бронзу» – в одиночных.

С 24 июня по морскому каналу и Калининградскому заливу начал катать отдыхающих первый в области пассажирский теплоход на подводных крыльях – «Ракета».

С 1 июля начался перевод всех работников предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными.

3 августа боксер из Советска Стасис Струмскис стал лучшим в стране во втором среднем весе.

1 сентября открылась школа № 31. А 32-я начала занятия в новом здании. До этого она располагалась в стенах бывшего Кёнигсбергского университета. Когда школа переехала, здание на улице Университетской было передано КГУ.

18 октября над областью пронесся ураган, скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Ветер валил деревья, рвал провода, опрокидывал киоски, срывал крыши, выбивал стекла. В Калининграде поднявшейся водой затопило территорию девяти предприятий, подвалы и даже первые этажи многих домов. Восемь судов сорвало с причалов, серьезно повредив.

25 ноября на Светловском судоремонтном заводе был спущен на воду первый в мире траулер-катамаран. Необычное судно назвали «Экспериментом».

23 декабря ушла из жизни Евдокия Минаевна Леонова. 26 декабря мать нашего земляка-космонавта Алексея Леонова в последний путь провожал, казалось, весь Калининград…