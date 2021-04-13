«Думала, он тонет»: в Гусеве молодая мать бросилась в воду, чтобы спасти человека

Мария считает, что в ее поступке не было ничего героического. Фото: из архива героя публикации

В понедельник вечером жительница Гусева Мария Булова, гуляя с коляской вдоль реки Писса, услышала крик. На помощь звал мужчина, стоявший на берегу напротив храма.

- Я сначала не поверила ему, потому что мужчина был бомжеватого вида, но потом стала присматриваться. Сперва показалось, что это камень, а потом поняла - в воде человек, - рассказала «Комсомолке» Мария. – В коляске у меня была дочка, которой всего четыре месяца, поэтому я попросила гулявших рядом детей присмотреть за ней и побежала – думала, что человек живой.

Пока Мария бежала к реке, она успела позвонить мужу, чтобы тот привез ей сухую одежду, и крикнула детям, чтобы они оповестили полицию и «скорую».

- Я ведь не знала, что с этим человеком. Он был в возрасте. Мог быть сердечный приступ или еще чего, - вспоминает Мария. - Узнать, жив человек или нет, можно было только одним способом – вытащить его на берег. Глубина реки в том месте – где-то по пояс, я забежала, схватила его и заметила, что на одежде земляной след – как будто он поскользнулся и в воду съехал. Рядом на скамейке пустая бутылка стояла, но я не знаю, его это или нет.

Мария считает, что в ее поступке не было ничего героического. К тому же, она рассчитывала,что человека еще можно спасти.

- Когда я к нему подошла, все было уже понятно – мужчина весь синий был. Он оказался очень тяжелым, и я начала звать на помощь, но рядом никого из взрослых не оказалось. Дети, которые «скорую» вызвали, побежали на площадь, чтобы кого-то позвать. Там они обратились к какому-то мужчине, но он их послал. Когда я вытягивала утопленника на берег, заметила женщину на противоположной стороне реки. Она мне крикнула: «До брось ты его». Но я не послушала. Когда я уже затянула его в гору, мне какой-то молодой человек немного помог.

Маша практически в одиночку вытащила тело утопленника на берег. Фото: предоставлено очевидцем

Замерзнуть Мария не успела – муж с вещами приехал очень быстро. Также на место оперативно прибыли медики и полицейские.

В пресс-службе следственного управления СК Калининградской области «Комсомолке» уточнили, что погибшим оказался 69-летний житель Гусевского района.

- Следов криминальной смерти на его теле не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко. – По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается отважной девушки, не побоявшейся зайти в ледяную воду, то в Гусеве она живет всего второй год.

- Я за мужем сюда приехала, он военный и в Гусеве служит. Мы оба из Петрозаводска. К городу я уже привыкла, тут тихо и спокойно, правда, в Петрозаводске с работой получше, конечно, – добавила Мария.