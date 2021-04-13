Калининградок приглашают на кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2021»

Победительницы кастинга представят Калининград в полуфинале конкурса и смогут побороться за победу.

30 апреля в Калининграде состоится кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2021». К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди участниц конкурса «Мисс Офис» были сотрудницы таких компаний: «Газпром», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «Билайн», «РЖД», «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «Центральны банк РФ», DANON.

«Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

- Как ни странно, 2020 год был очень успешным для нас. Мы получили огромное количество заявок со всего мира: Западной Европы, Америки, Китая и т. д. Да, большинство претенденток не смогли приехать из-за пандемии, но мы теперь точно знаем, что как только ограничения будут сняты, география конкурса увеличится многократно. Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон и огромный призовой фонд, – говорит директор конкурса красоты «Мисс Офис»Светлана Бобрикова.

Чтобы стать участницей кастинга в Калининграде, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса до 28 апреля до 12:00. Участие в кастинге бесплатное!

Победительницы кастинга получат возможность представить Калининград в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании «Комус».

В этом году по итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2021».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические набор и множество других ценных подарков.

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Обладательница титула «Мисс Офис – 2020» Анна Локтионова, главный специалист по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие», Новосибирск, советует принять участие в конкурсе всем, кто не боится сложностей на пути к цели

- Я бы посоветовала принять участие в «Мисс Офис» всем девушкам, которые считают, что офисная сотрудница может и умеет гораздо больше, чем думают окружающие. Кто не боится сложностей на пути к цели. Кто любит творчество и получает от этого колоссального удовольствие. И тем, кто мечтает что-то изменить в своей жизни, – говорит Анна.

Отправить заявку можно прямо сейчас! Подробности по тел. + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice

www.facebook.com/missoffice

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году компанией «Комус». Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За одиннадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более пяти миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2020 года – www.missoffice.org/online.php