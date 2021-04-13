Вслед за яйцами в Калининграде подорожают хлеб, овощи и майонез

Не пугайтесь - это ценники из магазина Владивостока. Будем надеяться, у нас до такого не дойдет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рост потребительских цен на продовольствие в Калининградской области в феврале был выше, чем в других регионах России. По данным РИА «Рейтинг», он средние цены превысили декабрьские показатели на 4% - больше, чем, где бы то ни было в России. Об изменениях цен рассуждали со специалистами в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Ждать ли картофеля по 100 рэ?

В последние месяцы подорожало многое, но не все. Выяснилось, что, например, огурцы и помидоры в Калининграде подешевели.

- Относительно декабря и января цены в феврале начинают падать на товары, которые тяжело выращивать в зимний период, их нужно досвечивать, догревать. Это сезонное колебание, это естественно. Они будут падать до июня. В июне-начале июля будет самая низкая цена на помидоры, огурцы, зелень, выращенную в теплице. Потом цена начнет расти, - говорит Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород39».

Он также отметил, что за последнее время сильно выросли цены на свеклу, картофель:

– В целом пока ничего страшного не было, того, что связывают с глобальным повышением цен на другие товары. Это отражение на ценах овощей мы увидим ближе к лету. Конечно, овощи подрастут в цене. Факторов много. Цена на все семена выросла на глазах от 50 до 100%, удобрения от 30 до 50% подорожали. Здесь же средства защиты растений, топливо, цена трудовых ресурсов. Все это повлечет за собой рост цены на овощи, процентов на 30 примерно.

- Сейчас яйца под 100 рублей. А с картошкой такое возможно? – интересуемся у фермера.

- Нет, нет. Ну, уж вы загнули, картофель по 100 рублей! Прошлой осенью в пике была цена 60 рублей за килограмм. Был период, когда из-за дефицита товара цена на него сильно взлетела. Рынок вариативен. Увидев такую цену в прошлом году, в следующем году сельхозпроизводители посадят больше. Логика такая: «Пусть половина урожая погибнет, но на второй половине заработаем».

Многое зависит от урожая

А рост цен на яйца «Комсомолке» прокомментировал заместитель гендиректора сети «СПАР Калининград» Алексей Елаев.

- Цена не так, чтобы совсем резко взлетела. Когда она преодолела психологический барьер – 100 рублей за нулевую категорию, - все начали обращать на это внимание. Цена поднималась постепенно, в три захода. Сначала повышение тарифов было причиной, затем валютная составляющая, корма и так далее. Поставщики понимают, что очень сложно пробить повышение цен сразу, одномоментно. Они делают это аккуратно, но тогда, когда понимают, что не могут не повышать.

А вот цена на то же подсолнечное масло, по словам Елаева, зависит от урожая.

- Растительное масло – товар биржевой. Это товар экспортно ориентированный. Естественно, цены на растительное масло значительно увеличились. К тому же не надо забывать о снижении урожая подсолнечника и снижении урожая сахарной свеклы в 2020 году. Снизилась урожайность центнера с гектара и общее количество засеянных полей. Если в 2021 году урожайность увеличится за счет погоды, и фермеры будут засевать гораздо больше площадей, то цена снизится.

Алексей Елаев отметил, что цены на продукты в мире вообще растут, а валюта дорожает. И если себестоимость увеличивается, то продавать товар в убыток не будут.

- Сахар и масло – не самые покупаемые населением товары. В среднем каждое домохозяйство покупает пакет сахара раз в 20 дней, а литр масла раз в 40 дней. Не надо забывать, что сдерживание цен на сахар и масло – это только сдерживание розничных цен. Но оптовые цены никто ничего не снижал и не сдерживал. Есть производители хлебобулочных изделий, майонеза, консервов. Все это неизбежно будет расти в цене, - говорит Алексей Елаев.

Интересно, что рост на непродовольственные товары, если верить экспертам, с декабря по февраль составил в Калининграде 0,4%, что оказалось самым низким показателем в России. Так что, вроде как, есть чему радоваться. Правда?

КОНКРЕТНО

Зато подешевели огурцы!

Калининградстат представил данные об изменении цен в Калининградской области за первые три месяца 2021 года.

Беглый анализ позволяет заключить, что с января по март подорожало большинство товаров народного потребления. Цены выросли на капусту, вермишель, яйца, лук репчатый, хлебобулочные изделия, говядину, свинину и многое другое.

Однако по некоторым позициям зафиксировано и снижение цен. Так, если в феврале килограмм огурцов стоил больше 230 рублей, то в марте 182. На четыре рубля снизилась стоимость килограмма пшенной крупы, составив в марте чуть более 70 рублей. Почти на 10 рублей подешевел черный чай. Но серьезней всего упала цена сливочного масла. В феврале килограмм стоил 599 рублей, в марте - 576.