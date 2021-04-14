В Калининградской области в этом году на 11 трассах вырубят деревья

Живописных аллей в нашей области становится все меньше. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде общественники уже давно ведут борьбу за сохранение придорожных аллей. Старые деревья вдоль трасс у нас нещадно вырубают. Чиновникам и в голову не приходит, что так мы уничтожаем уникальные объекты, которые должны охраняться как местные достопримечательности.

И вот, судя по всему, открывается еще один фронт. С одной стороны вечные предписания ГИБДД, дежурные слова чиновников и рабочие с бензопилами. С другой стороны – здравый смысл.

В областном правительстве уже заявили, что в этом году на 11 трассах будут вырубать придорожные аллеи, кто бы что ни говорил.

- Планы по вырубкам, конечно же, есть. Управлением дорожного хозяйства заключен государственный контракт на вырубку деревьев. Как правило, мы вырубаем их по решению межведомственной комиссии, которая создана на базе министерства развития инфраструктуры с участием представителей ГИБДД. Комиссия выявляет деревья, которые необходимо спилить и мы производим вырубку, - сказала журналистам министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

В руках ее - распечатанный перечень дорог и она перечисляет нам места, где будут спиливать старые деревья.

- Это дорога «Полесск – Большаково» однозначно. Ведутся подготовительные работы. Соответственно, они будут производить вырубку этих деревьев. «Низовка – Каштановка» то же самое. «Калининград – Знаменск – Озерск – Долгоруково – Неман», «Калининград – Крылово, через Правдинск» - тоже аналогично. Это те работы, которые начинаются в этом году, которые будут отторгованы. Соответственно, будет проводиться подготовительная работа и в том числе вырубка деревьев.

- Сколько трасс, на которых запланированы вырубки? – уточняю.

- У нас в этом году 11 трасс, на которых будут производиться вырубки, – выносит приговор Евгения Кукушкина. Она отмечает, что действуют власти не только по предписаниям комиссии.

- Мы в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции ведем подготовительные работы и также вырубаем эти деревья. Например, дорога «Жилино – Ульяново – Лунино – Весново». Там второй год ведется реконструкция дороги. В настоящее время там завершены работы по вырубке деревьев.

Чиновница ссылается на статистику ГИБДД, которая утверждает, что 80 процентов ДТП – это наезды на деревья.

- Деревья вырубают, а количество ДТП не снижается, - замечают журналисты.

- К сожалению, за первый квартал 2021 года, это действительно так. Снижения у нас не произошло по ДТП, - отвечает министр.

Конечно вопрос «Зачем тогда вырубать?», останется, видимо, без ответа.

Тем более, что чиновница тут же говорит о причинах ДТП и они, то есть причины, вовсе в не в деревьях.

- Статистика показывает, что большинство наездов на придорожные деревья связаны либо с неисправностью транспортного средства либо с состоянием алкогольного опьянения водителя. К сожалению, это так, - вздыхает Евгения Алексеевна и говорит, что ГИБДД и власти в целом ведут огромную информационную работу и работу по профилактике всего вот этого нехорошего и смертоносного. Создаются никому ненужные и никем не исполняемые перечни рекомендаций. Наверное, где-то нарушителям читают лекции о вреде вождения в пьяном виде. А виноваты все равно деревья. Так что под корень их, и как можно больше и быстрее.

Зато, оказывается, в Калининградской области есть охраняемые аллеи. Нас заверила в этом Евгения Кукушкина.

- Это и липовые аллеи, и дубовые аллеи на востоке области... Это особо охраняемые природные территории, которые мы не трогаем, - сказала она.