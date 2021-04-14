Перекос на рынке труда: в Калининграде женщины ищут работу, а работодатели - мужчин

Среди самых распространенных женских вакансий - повара, кассиры в торговых залах и маляры. Фото: Олег Укладов

Во время «Прямой линии» министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер заявила, что на региональном рынке труда наметился определенный дисбаланс.

- Среди безработных много женщин чуть старше 40 лет, которые были заняты в торговле, имеют знания и навыки бухгалтеров, экономистов, делопроизводителей, администраторов. А спрос у нас сегодня на квалифицированный труд, который предполагает приложение мужских усилий — водители автомобилей, слесари механосборочных работ, требуются стрелки, матросы. Но и для женщин есть предложения. Это кассиры в торговых залах, повара, маляры. Может, имеет смысл обратить внимание на имеющиеся вакансии? - заметила министр.

В целом, характеризуя ситуацию на региональном рынке труда, Анжелика Майстер отметила сокращение уровня безработицы в более чем два раза по сравнению с прошлым годом.

- В сентябре 2020 года у нас было зарегистрировано порядка 37 000 безработных, сейчас – 17 200 жителей области ищут работу, - отметила Майстер. – Больше всего вакансий сегодня в обрабатывающих производствах, строительной сферы и с приближением летнего сезона в туристической сфере появляется все больше предложений.

Возвращается на допандемийный уровень и количество предложений в региональном банке вакансий.

- Если летом 2020 года количество вакансий у нас сократилось до 8 000, то сегодня предложений от работодателей у нас порядка 17 000, - привела свежие цифры министр.

Кроме этого, Анжелика Майстер напомнила жителям области о полной перезагрузке работы Центра занятости населения.

- Сегодня это современный кадровый центр, задача которого - активно действовать в интересах конкретного человека. Центр должен увидеть профессиональный потенциал человека и помочь в его реализации, - рассказала министр социальной политики.

Полностью «Прямую линию» можно послушать здесь.