Путь «Локомотива» к «золоту»: карантин, «королева Луиза» и предложение руки и сердца

Дорога к чемпионскому титулу заняла у наших девушек три года. Фото: vc-lokomotiv.com

3 апреля в Казани наша женская волейбольная команда «Локомотив» в матче-триллере вырвала победу у соперниц из московского «Динамо» и завоевала золотые медали Суперлиги-2020/2021. Чемпионский титул девушек стал первым для Калининградской области в командных видах спорта на профессиональном уровне. Теперь, когда эмоции немного улеглись, мы предлагаем вспомнить самые яркие и интересные эпизоды этого фантастического волейбольного сезона с участием «Локо».

Победили коронавирус

Регулярный чемпионат Суперлиги стартовал 20 сентября, но не прошло и двух недель, как в стан калининградской команды пробрался коронавирус. Ковид подтвердился сразу у нескольких спортсменок. К счастью, болезнь протекала бессимптомно, и, тем не менее, весь «Локомотив» отправили на карантин.

Даже в изоляции тренировки проходили по два раза в день. Волейболисткам принесли гантели и коврики, а процессом в режиме онлайн руководил тренер по общей физической подготовке Мирко Фасини. Впрочем, времени и сил на другие занятия хватило.

- Я, например, занималась на языковых онлайн-курсах и много готовила, - рассказала в интервью пресс-службе клуба доигровщица Мария Воробьева. - Стараюсь собирать разные рецепты. И если раньше не всегда успевала их использовать, то на карантине попробовала много новых блюд.

Она сказала «Да!»

Первую игру после карантина «Локомотив» провел 17 октября на домашней площадке. В строй к тому моменту вернулись еще не все - в заявке на матч было только девять человек. Девушки доказали, что коварный вирус не сломил их боевой дух и взяли верх над приехавшим в гости краснодарским «Динамо» (3:2).

- Дожали соперниц нашей энергетикой при поддержке болельщиков, - заявила после матча капитан «Локо» Маргарита Курило.

Сюрприз ждал Викторию Горбачеву после победной встречи с краснодарским «Динамо». Фото: vc-lokomotiv.com

По окончании игры либеро нашей команды Викторию Горбачеву ждал сюрприз. Прямо на площадке ее молодой человек Иван сделал предложение руки и сердца! И Вика его приняла.

Победный мяч Луи

Укреплять состав «Локомотив» продолжал прямо по ходу сезона. 13 января клуб объявил о переходе в наши ряды диагональной сборной Германии Луизы Липманн. В Калининград волейболистка прилетела из Китая, где выступала за команду Шанхая и завоевала «бронзу» местного чемпионата. До этого Луиза становилась четырехкратной чемпионкой Германии и в 2017-м получила на родине звание «Волейболистка года».

Луиза Липманн. Фото: vc-lokomotiv.com

В «Локомотиве» Липманн быстро подтвердила статус королевы площадки . В «Финале шести» Луи набрала больше всех очков (82) и стала автором победного мяча в том самом «золотом» матче. Партнерши по команде в результативности тоже не отставали. По итогам «Финала шести» лучшим игроком турнира была признана Ирина Воронкова. Лучшей блокирующей стала Валерия Зайцева. Приз лучшему либеро вручили Алле Галкиной.

Секрет успеха

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков признается: если бы в декабре ему кто-то сказал, что команда будет играть в финале, он бы не поверил.

- Когда мы отобрались в «Финал шести», то девчонки после всех трудностей уже сблизились настолько, что понимали друг друга без слов, стояли друг за друга горой, - раскрыл секрет наставник. - Еще осенью мы говорили игрокам: когда тяжело, нужно просто сойтись в круг, просто постоять, помолчать, перезагрузиться и с новыми силами идти дальше в бой. Сейчас, в «Финале шести» это нам очень помогло. Было отрадно видеть, что девочки были вместе, когда что-то не получалось. Во много благодаря этому мы и стали чемпионами!

НАША СПРАВКА

Волейбольный клуб «Локомотив - Калининградская область» был создан 9 апреля 2018 года. В своем первом же сезоне в Чемпионате России команда стала серебряным призером, через год на групповом этапе вновь заняла второе место (турнир прервали из-за пандемии). Кроме того, калининградки по разу выиграли «бронзу» Кубка России и Суперкубок страны.