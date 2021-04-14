«Застройщики устроили вакханалию»: Что творится на рынке жилья в Калининграде

Вслед за ценами на строительные материалы растет и стоимость квадратного метра. Фото: Александр Подгорчук

Калининград и особенно курортные города на побережье всегда отличались недешевой недвижимостью, но в последнее время ситуация, кажется, обострилась до предела. По данным консалтинговой группы SRG, в первом квартале 2021-го по росту цен на жилье Калининград обставил все другие города России, причем почти по всем категориям квартир. И, увы, снижения цен пока не предвидится.

- Сейчас спрос на жилье высокий, свободных квартир как на первичном, так и вторичном рынке жилья в регионе немного. Также подорожали строительные материалы. К сожалению, пока в ближайшее время ожидать снижения стоимости жилья не приходится, но возможна приостановка роста цен, - сообщили в региональном минстрое.

А что говорят представители рынка? Почему выросли цены и чего ждать?

- Застройщики точно не будут понижать цены, - подтверждает тезис чиновников руководитель компании «РемЖилСтрой» Ирина Губко. - Потому что заметно подорожали материалы. Очень сильно взлетели цены на металл, подтянутся цены на железобетонные изделия, кирпич дорожает… Слава богу, держится пока цемент и товарный бетон. Второй фактор увеличения цен – зарплаты, которые растут. Наем бригад, которые приходят в сезон, как правило, ежегодно растет в цене на 10-20 процентов. Связано это с инфляцией и дефицитом рабочей силы.

По словам Ирины Губко, цена квадратного метра сильно зависит от географии.

- Сегодня Сельма довольно востребованный район, там застройщиков мало и уже осталось мало предложений, - приводит пример Губко. - Жилье на Сельме стоит от 75 до 85 тысяч рублей за квадратный метр. Октябрьский и Центральный район – там точечная застройка, ее мало, но она есть. Балтийский район вряд ли сильно возрастет в цене. Только если будет мало предложений. Сегодня Московский район, Космодемьянского – 60-65 тысяч рублей за квадратный метр. А вот побережье Балтийского моря доходит до 130-150 тысяч за метр.

А что происходит на рынке вторичного жилья?

- Тут сейчас как в басне «Лебедь, рак и щука», - объясняет риэлтор Олег Перевалов. - Многие собственники переоценили свои силы и задрали цену с опережением, как говорится, на всякий случай. Сейчас некоторые уже отыгрывают цены назад. В основном это, конечно, касается, неликвидной вторички: центральное отопление, старый фонд, в котором 20-30 лет не делали ремонт.

По его словам рынок вторичного жилья сейчас «живой», все активно меняется.

- Спрос устойчивый. Калининградская область в прошлом году получила серьезную популяризацию и все решили поехать к нам отдохнуть, а отдохнув, задумали прикупить что-то для постоянного места жительства или просто, чтобы вложить деньги. Кто раньше «парковал» свои средства в Италии и Испании, сегодня делает это в Калининградской области, в частности, в Светлогорске, в Зеленоградске. Да, есть Сочи и Краснодар. Но мы не отстаем! Очень много эмоциональных покупок.

Ирина Губко готова дать совет тем, кто в ближайшие месяцы хотят купить жилье в новостройке, но не решил, брать или нет:

- Однозначно покупать, особенно тем, кто берет ипотеку. До 1 июля еще действует льготная ипотека для Калининградской области. Как только ее отменят, квартиру будет приобрести сложнее.

А ее, скорее всего, отменят. Во всяком случае, Антон Алиханов против льготной ипотеки настроен крайне решительно.

КСТАТИ

Что покупают в Калининграде

По словам специалистов, в Калининграде самыми актуальными и востребованными остаются двухкомнатные квартиры и так называемые «евродвушки» – квартиры более 45-50 квадратов с большой кухней-столовой. В дефиците трехкомнатные квартиры, но только потому что последние 10 лет их очень мало строили, а спрос есть.

Свежая вторичка (которая еще год назад была новостройкой) с ремонтом в хорошем районе Калининграда обойдется, по оценке риэлторов, в 100-110 тысяч за квадратный метр. Совсем старый фонд с центральным отоплением – от 60 до 80 тысяч за «квадрат». Бывает и меньше, но это, что называется, совсем «убитые» дома.

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Цены вверх – рождаемость вниз

Застройщики устроили «вакханалию», из-за чего молодые семьи стали откладывать появление детей на более поздний срок

Резкий рост цен на жилье в Калининградской области в 2020 году негативно сказался на рождаемости. Не помогают даже меры социальной поддержки, констатировал губернатор Антон Алиханов на недавнем заседании регионального правительства.

- Мы одними из первых в России ввели выплату на первенцев в семьях молодых специалистов (300 тысяч рублей), потом президент эту инициативу трансформировал в выплату материнского капитала, начиная с первого ребенка. И в принципе, в начале прошлого года, в допандемический период, все обещало гораздо больший эффект, чем мы видим сейчас, - сказал Алиханов.

Ситуация с рождаемостью, действительно, вызывает опасения. По данным Росстата, только за два месяца 2021 года в Калининградской области появились на свет 1337 малышей, что на 127 меньше, чем годом ранее.

. Фото: Сергей Курков

По словам Алиханова, еще год назад семья могла при рождении ребенка получить 300 тысяч рублей в виде региональной выплаты, почти 500 тысяч рублей – в качестве федерального материнского капитала. Суммарно это составляло до 40 процентов от стоимости квартиры при покупке ее в ипотеку. Однако затем, заявил губернатор, застройщики «устроили вакханалию, обварившись до волдырей и впав в полное безумство».

- Мы с женой и детьми ездили в парк в Гурьевске. Она сказала, какой классный городок и стала смотреть, сколько стоит там квартира. 75 метров – 7 миллионов рублей. Это просто сумасшествие, - сказал глава региона. Он напомнил, что власти будут вовлекать большие массивы земли в строительство, но эффект, в плане возможного снижения цен на жилье, это даст, в лучшем случае, в конце 2022 года, а то и 2023 и 2024 годах.

- Понятно, что это будет давить на рынок, но все равно, ситуация тяжелая и надо что-то с этим делать, - сказал он.

Антон Алиханов поручил министерству социальной политики поработать вопрос индексации региональной социальной выплаты с 2022 года на выплату первенца.

- Потому что если уровень цен сохранится, то понятно, что это (социальная выплата) серьезным стимулом являться не будет и надо с этим что-то делать, - добавил губернатор. – Выплата должна быть проиндексирована, и если молодые специалисты хотят завести детей, мы должны дать им такую возможность, помочь молодым семьям, чтобы они не откладывали появление детей на более поздний срок.