Слепой путешественник Владимир Васкевич: Кафедральный собор я «посмотрел» на ощупь

Познакомиться с собором Владимиру очень помогли миниатюры, установленные на острове. Фото: Предоставлено героем публикации

Мир «за забором»

Владимиру Васкевичу 27 лет. Он родился в небольшом Ханты-Мансийском автономном округе. Проблемы со зрением начались, когда мальчик еще был совсем маленьким. Встречи с врачами, диагноз – рак сетчатки, поездки в Москву на консультации и лечение… В итоге родителям 2,5-летнего ребенка предложили выбор: оставить все как есть или провести срочную операцию по удалению глазных яблок, чтобы опухоль не распространялась на головной мозг. Как далось папе с мамой решение выбрать второй вариант – знают только они сами.

- Родителям я очень благодарен, - говорит сегодня Владимир. – Они все решили правильно. И делали все, чтобы мое детство было интересным и насыщенным. Это родители придумали играть со мной в футбол, заворачивая мяч в шуршащий целлофановый пакет, чтобы было слышно, как он катится. А когда мы играли в баскетбол и я бросал мяч в корзину, мне всегда говорили, что попал! Я не устаю говорить им спасибо…

Володя рос самостоятельным, насколько это было возможно в его положении. В 17 лет он уехал в Екатеринбург, за много километров от дома и снял в городе квартиру, готовясь к поступлению в вуз.

- Мечтать можно и нужно. Классно, когда рядом люди, которые не говорят тебе «нет», не ставят преград. Когда-то я лежал на диване в спецшколе. Я хорошо учился, но активной жизни не было. Я не ходил с белой тростью, у меня не было собаки-поводыря. Я не перемещался за пределы школы. У меня были любимая подушка, любимый плед и любимая аудиокнига, - рассказывает наш герой. – А потом я понял, что жизнь нужно менять. Стал выходить в город. И, знаете, оказалось, что мир за забором не такой страшный! Столбы и деревья не перебегают дорогу, машины иногда пропускают, а люди не показывают пальцем, но даже если и показывают, я этого не вижу (смеется). Очень многие помогают, как могут, как умеют. Равнодушия нет.

Ограбили только в Париже

В Екатеринбурге парень водил экскурсии. Желающих было хоть отбавляй – приходили и просто любопытствующие, и туристы, и люди «в теме», то есть социальные работники, психологи, родители детей с инвалидностью. А еще люди с внутренними психологическими проблемами. Говорят, увиденное помогало им перебороть собственные страхи и неуверенность.

И в какой-то момент Владимиру стало мало Екатеринбурга. Он перебрался в Санкт-Петербург и отправился в первое путешествие по Европе. Сначала это была, можно сказать, тренировочная поездка с друзьями. Побывали вместе в Бельгии, Германии, Голландии.

- Мир открыт! Это первое понимание помогло мне в дальнейшем путешествовать уже самостоятельно. За 8 лет поездок по разным странам мира меня ограбили лишь однажды – в Париже вытащили новенький айфон из кармана.

Владимир говорит, что путешествует, как и все туристы, ради эмоций и расширения кругозора.

- Нужно не просто приехать в незнакомую страну, важно создать общение в путешествии. Сделать так, чтобы можно было изучить культуру, особенности, кухню, людей. Поэтому часто я путешествую на попутных машинах.

Автостопом вслепую

Одним из самых серьезных путешествий Владимира стала его 45-дневная поездка от Калининграда до Владивостока. По системе «Бла-бла кар» он заранее списывался в интернете, договаривался с водителями и двигался от города к городу за символическую плату. Без посторонней помощи доезжал до нужного места, выступал там с лекцией, потом снова бронировал машину и ехал в следующий город. Всего получилось 17 выступлений в разных городах.

- Была прекрасная возможность поговорить с водителями, они часто советовали интересные места, говорили, куда стоит сходить. Непосредственно автостопом я тоже немало ездил. Были маршруты «Урал – Крым», «Ростов – Грузия – Армения». Автостопом интересно, но сложно. Спланировать маршрут, добраться до трассы и выйти на нее – это можно. Тяжело найти удачное место на трассе, а еще понять, где остановилась машина, которую тормознул – они же еще проезжают вперед какое-то расстояние. По звуку сориентируешься, но пока до нее дойдешь по обочине… Бывало, остановятся, но видят, что я мешкаю, и уезжают. Под Уфой был случай. Стою, голосую на обочине. По другую сторону дороги останавливается машина и из окна мне кричат: «Братан, ты под знаком «Остановка запрещена» стоишь. Слепой что ли? Тебе никто тут не остановит!». Я им: «Да, слепой. Не вижу ничего». Как потом они мне сказали, через две сплошные переехали на мою полосу. Говорят: «Тебе куда?». Я сказал, мол, туда-то. А они: «Ой, нам не туда. Это 150 километров в другую сторону. Ну ладно, поехали. Все равно у нас выходной!».

Шашлычную улицу нашел по запаху

Лучшими странами для «слепых путешествий» Владимир называет Италию, Грузию и Доминикану. Совсем недавно он вернулся из Чечни. В марте успел также побывать в Ставрополе, Королеве и Волоколамске.

- Путешествия помогают разрушать стереотипы о регионах и о людях, которые там проживают. Например, Узбекистан – невероятно безопасная, очень интересная и комфортная страна в плане путешествий. Чечня – классный регион. Люди помнят 90-е, чеченские войны. Но для туристов это рай. Правда! Великолепные горы, классная природа. И там недорого! Сам Грозный - очень интересный город. И отношение к туристам максимально уважительное. Туристов любят. Это чувствуется и в столице, и в маленьком селе. За пять дней мне не дали ни разу за себя заплатить. Сначала было очень неловко, но потом я понял, что это надо принять, это для них норма. А какая там шашлычная улица! Я ее нашел по запаху. Там 50 видов шашлыка! Мне, как незрячему, конечно, важно что-то потрогать и что-то поесть. Простые туристы смотрят, фотографируют. Поем, поговорю, залезу на гору. Все залезают следом и говорят: «Ах, какая красота, какие виды!». Я: «Ну, раз все сюда лезут, значит это действительно круто».

Мечети, которые так любят фотографировать туристы в Чечне, Владимир представлял по описанию.

- Чтобы ощутить энергетику, нужно зайти внутрь. В мечети города Шали мне очень понравилось. Везде шикарные ковры, под коврами – полы с подогревом. Я трогал каменные стены, перилла, колонны. Я всегда трогаю здания. Если историческая кладка, старинные решетки – это очень интересно. И здорово, когда перед знаковыми строениями есть макеты. Например, как в Калининграде на острове Канта. Я «посмотрел» и Кафедральный собор и другие исторические здания, которые там представлены в миниатюре.

P.S.

Через две недели Владимир начинает снимать фильм для YouTube о поездках по малым городам России. А на 2024 год он наметил кругосветное путешествие.