В Калининграде собирают 5 миллионов для восстановления уха трехлетней девочке

Врачи диагностировали у Даши редкую патологию. Фото: семейный архив.

В семье Тюкавкиных сегодня непростая ситуация. Родные 3-летней Даши срочно ищут возможность дособрать необходимую сумму для операции, которая должна пройти в 2022 году в одной из американских клиник.

- Мы очень ждали появления на свет нашей маленькой девочки, - рассказывает мама девочки Наталья Тюкавкина. - Беременность протекала легко, и 22 октября 2017 родилась Дашенька в полной и любящей семье. Роды были естественными, без осложнений. И было полной неожиданностью, когда при рождении мы не обнаружили полноценного правого ушка. Оно было закрыто и вместо ушной раковины был кусочек кожного валика. На тот момент я даже не представляла, что такое может быть и почему это случилось с нашей девочкой…

По заключению врачей, у Даши редкая патология - правосторонняя атрезия слухового прохода и микротия ушной раковины 3-й степени. Кондуктивная тугоухость 3-й степени.

- Из-за аномалий развития правого уха Даша с трудом ориентируется в пространстве, не понимает с какой стороны раздаются звуки. Она легко может попасть в беду, если вовремя не отреагирует на сигнал автомобиля или лай собаки, - говорит Наталья.

Семья скрупулезно изучала вопрос операции, и пришли к выводу, что на сегодня колоссальный опыт в проведении таких ювелирных вмешательств есть у врачей американской клиники «HEARING GLOBAL inc».

- У нашей дочери есть возможность полноценно слышать этот мир и развиваться как все дети. Врачи готовы восстановить слух Дашеньке! - говорит Наталья. - Единственная преграда, которая нас разделяет от здоровой жизни это, огромная для нашей семьи, сумма которую мы сами не в силах внести. Пожалуйста, помогите нам спасти здоровье дочери!

КОНКРЕТНО

Стоимость операции - 87 000 долларов.

Семья из личных средств внесла депозит в размере 5000 долларов и получила помощь от немецкого фонда в размере 10 000 евро.

С помощью неравнодушных людей уже собрано 629 тысяч рублей. Осталось собрать 5 миллионов рублей (63 900 долларов по курсу на 15.04.2021).

Куда можно перечислять средства

Благотворительный фонд «Сердца трех»

ИНН/КПП 3906362453/390601001

ОГРН 1173926029969

р/c 40703810720000000429

к/с 30101810100000000634

В Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК

БИК 042748634

Отчеты о сборе публикуются в Инстаграме:

- @St_dobro (БФ «Сердца трех»)

- @natalya_tyukavkina, @darya_tyukavkina2017 (семья Тюкавкиных).