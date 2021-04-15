Мэрия Калининграда: кто на новенького

В последние месяцы администрацию Калининграда покинули сразу несколько знаковых фигур. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние месяцы администрацию Калининграда покинули сразу несколько знаковых фигур. Сергей Воропаев, Александр Купцов, Артур Крупин… В отпуск с последующим увольнением ушла главная по социальной политике Анна Апполонова. Некоторые из уволившихся чиновников начинали еще при Александре Ярошуке, другие, как Олег Кутин, пришли в администрацию вместе с Алексеем Силановым. Но сейчас, как видим, глава администрация Елена Дятлова намерена коренным образом обновить команду, во всяком случае, ключевые посты занимают новые люди. Сама она необходимость свежей крови объясняет так:

- Я стараюсь подобрать команду, которая будет объединена общим пониманием ситуации. По большому счету изменение одного человека в этом кабинете не повлечет изменения ситуации, если не будет изменена система. И я пытаюсь поменять систему. В результате этого те или иные должностные лица принимают решения уволиться из администрации Калининграда.

И если места Артура Крупина и Анны Апполоновой пока остаются вакантными, несколько серьезных назначений уже произошло. Давайте познакомимся с новыми чиновниками.

Алексей Асмыкович. Фото: Facebook

Руководитель аппарата – управляющий делами администрации Калининграда

Кто был: Сергей Воропаев

Кто стал: Алексей Асмыкович

Это первое серьезное кадровое изменение в мэрии. Еще в конце прошлого года Алексей Асмыкович пришел на место Сергея Воропаева, работавшего при Александре Ярошуке и Алексее Силанове, сразу после того, как Елена Дятлова была избрана сити-менеджером. Ранее Асмыкович занимал пост заместителя руководителя аппарата областного правительства Алексея Родина. Это лишний раз говорит о том, что связи между региональной и муниципальной властями крепнут, как никогда.

Александр Запивалов. Фото: Александр КАТЕРУША

Замглавы администрации, председатель комитета городского хозяйства

Кто был: Александр Купцов

Кто стал: Александр Запивалов

Ранее Александр Запивалов работал в Гвардейске, где возглавлял муниципальные предприятия «Чистая вода» и «Коммунальник». Но и калининградские трубы знает не понаслышке - в послужном списке Запивалова работа на должности технического директора муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» и замдиректора «Водоканала».

Дмитрий Галкаев. Фото: Facebook

Замглавы администрации, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Кто был: Олег Кутин

Кто стал: Дмитрий Галкаев

Если Кутин перебрался в администрацию Калининград из Нестеровского района, то новый председатель комитета Дмитрий Галкаев преодолел еще более серьезное расстояние. Чиновник прибыл к нам из Санкт-Петербурга, где в последнее время занимал пост замдиректора государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства», учрежденного комитетом по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга. До того, как переехать в Северную столицу, Дмитрий Галкаев трудился в Новгороде.

Денис Белозеров. Фото: Facebook

Замглавы администрации, председатель комитета муниципального контроля

Кто был: Евгений Чернышев

Кто стал: Денис Белозеров

А вот Дениса Белозерова, который пришел на смену Евгению Чернышеву, прослывшего грозой нелегальной уличной торговли, занесло в Калининград из еще более далеких мест. Перед назначением в горадминистрацию самого западного областного центра страны Белозеров в течение двух лет работал на должности заместителя председателя правительства Якутии. До этого успел потрудиться в министерстве финансов, министерстве сельского хозяйства и министерстве экономики Якутии. Поистине управленец широкого профиля!