Забытые гастроли Пугачевой в Калининграде: зрители сломали ограждение и прорвались на сцену

Тот визит в Калининград Алла Борисовна наверняка помнит до сих пор. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня Алла Пугачева принимает поздравления: Примадонне отечественной эстрады - 72. Поклонники много пишут ей в социальных сетях. Калининградка Лариса Новикова поздравила любимую певицу на своей страничке в Facebook и рассказала, как Пугачева приезжала в Калининград в конце 1980-х.

«Последняя суббота месяца – рабочая. В каждом отделе на стене – радиоточка. В два часа дня в субботу «концерт по заявкам» Калининградского радио. Все ждали с нетерпением этот час. Напоследок обязательно песня Аллы Пугачевой, - вспоминает о популярности Примадонны наша землячка, работавшая в те годы на вагоностроительном заводе. - Помню, мне надо было подписать у руководства протокол и я в это время, когда концерт по заявкам, пришла к заместителю главного инженера. А он мне говорит: «Тихо, тихо, подожди, сейчас Пугачева «Миллион алых роз» петь будет. Прослушали песню, и уж потом вернулись к делам заводским».

Гастроли Пугачевой на «Балтике» в конце 80-х обернулись беспорядками. Нет, конечно, никакого криминала и драк не было. По крайней мере об этом неизвестно. Но зрители вели себя неистово. Что сказать - настоящие фанаты!

«Перед зрителями было ограждение. Алла вышла. Сцена была посредине поля. Начала петь, но к сцене стали подходить зрители, потом еще и еще побежали», - рассказывает Лариса Новикова.

В итоге стадионный концерт был сорван, потому что зрители полезли к артистке на сцену.

Примадонна не просто расписалась, а оставила нашей землячке искреннее пожелание. Фото: архив Ларисы НОВИКОВОЙ.

«Каюсь. Не удержалась и я. Как черт вселился. Подумала: «Все бегут, а я что сижу?». Я тоже перемахнула через ограждение и понеслась к сцене. Помню только, как она сказала какому-то солдатику, который вылез на сцену: «Отслужишь, тогда приходи!». Дочь меня пыталась удержать, когда я ланью перемахнула через забор, тогда еще могла, а моя коллега по работе сказала ей: «Пусть бежит, все равно не удержишь». Я в толпе около сцены махала Алле изо всех сил и мне показалась, что она на мне остановила взгляд. Я была счастлива».

Тогда же Лариса сумела взять у звезды автограф.