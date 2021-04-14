Истории первых переселенцев: «Когда настал голод, полчища крыс сгрызли даже траву на улицах»

Альбина Андреевна (справа) во время работы в автоколонне. Фото: семейный архив.

«Папа погиб на Калининском фронте»

Альбина Андреевна Кожемякина (девичья фамилия Шолмова) родилась 23 сентября 1940 года в селе Вельможка Гавриловского района Тамбовской области. Ее отец, Андрей Андреевич, работал межрайонным инструктором по пчеловодству, а мать, Евгения Ефимовна, была домохозяйкой, воспитывала четверых детей - Владимира, Любовь, Альбину и Вячеслава.

- Отца моего призвали в октябре 41-го, и перед тем, как уйти на фронт, он сдал свою пасеку в колхоз, - вспоминает Альбина Андреевна. - Месяца три папа проходил переподготовку, и потом его направили на Калининский фронт, где он и погиб в 1942 году. Вместе с ним из нашего села уходил сослуживец, он-то и сказал точный адрес, где папа погиб, но я туда так и не смогла съездить.

Бабушка Альбины Татьяна Артемовна. Фото: семейный архив.

Евгения Ефимовна осталась с детьми одна. Сын Владимир ушел на фронт добровольцем еще раньше отца, а старшая дочь, 17-летняя Люба, отправилась точить снаряды на военном заводе.

- Володя приезжал к нам в отпуск по ранению, а мы тогда сильно голодали. У меня в памяти отпечаталось, как он сидел посреди избы и обмотки разматывал, а мне интересно на это было смотреть. Потом мать дала ему кислого молока в черепушке. А света-то не было, он дверь открыл, сел напротив нее, ест и спрашивает: «Соседка что ли молока принесла?». Он же не знал, что мы всех наших овец на председательскую телочку уже во время войны выменяли. Мы только благодаря этой коровке голод пережили.

«Езжай, дочка, там зимы нет»

Владимир, вернувшись после Победы, успел немного поработать в совхозе, а потом прошел обучение и строил мосты по всей Сибири. А его мать вняла уговорам вербовщиков и решила ехать в бывшую Восточную Пруссию.

- С нашей деревни заявления на переезд подали несколько человек. В их числе была и моя мама. Дед, Ефим Давыдович Покалюхин, воевал в Восточной Пруссии в 1914 году. Когда он был ранен, моя бабушка Татьяна Артемовна взяла свой фотоаппарат (она была фотографом) и поехала его искать. В пути она много снимков сделала – в бабкиной избе одна стена была вся стеклянная, там фотографии из ее поездки висели. Так вот, когда нам надо было ехать, выяснилось, что все, кроме моей мамы, свои заявления забрали. Но дед пришел и сказал: «Езжай, дочка, там зимы нет, там хорошо – не пропадете». Правда, дед и бабка с нами не поехали.

Выехали Шолмовы из своей деревни в октябре 1946 года, Альбина Андреевна вспоминает, что это было как раз на Покров день.

- Сначала телегу запрягли, положили в нее сена и соломы, стельную корову привязали. Мать была хозяйственная, поэтому она все добро с собой повезла. Старший брат Володя с нами не поехал – он успел жениться и был сам по себе. Двинулись мы вчетвером: мама, сестра Люба и я со Славкой. 25 километров прочопали до Кирсанова, а там погрузились в эшелон. По дороге к станции пошел снег, мама перину достала и накрыла нас, чтобы мы не замерзли.

Жизнь в Тарау под открытым небом

До бывшей Восточной Пруссии Шолмовы добирались в двухъярусном товарном вагоне.

- В центре стояла печка-буржуйка, где можно было воду греть. Там же бабки стирали. С нами ехали еще несколько семей. Скотину везли в отдельных вагонах, и на остановках все бегали ее кормить-поить. В дороге картошку пекли и кашу варили на печке. Когда доехали до Тильзита (Советск – Ред.), нас там в машины перегрузили и повезли в Тарау (Владимирово – Ред.). Скотину молодежь гнала пешком. Из грузовиков нас высадили прямо на дороге, где мы целую неделю прожили под открытым небом. Славка был маленький, и асфальта мы с ним не видели до этого. Это, можно сказать, наше первое впечатление было. Так вот Славка бегал по асфальту в валенках, которые ему были сильно малы, а тут немец едет на бричке – пальцем ему погрозил. Еще помню, что все покупали гвозди, которые немцы носили. Мама тоже две пачки взяла.

Вокзал в Мамоново. Фото: семейный архив.

В ноябре, когда тамбовские переселенцы оказались в Тарау, временами шел то снег, то дождь, однако транспорт их почему-то не забирал. Люди днями напролет сидели в ожидании вокруг костра и пекли картошку.

- Мужики еще как-то пробивались и уезжали быстрее, а мама с нами - в последнюю очередь. Когда стало совсем невмоготу, она, вся в саже, побежала, уткнулась в какого-то начальника и закричала: «Да когда ж вы меня с детьми увезете?». Увезли. Приехали мы сначала в какой-то поселок, рядом с которым находился лагерь военнопленных Домтау (Долгоруково – Ред.). Там нам дали дом без окон. Мама потом из него просилась в другое жилье, потому что мы боялись в нем жить. Дом-то высокий, пустой, и эхо в нем раздавалось. Когда мама уходила на работу, мы со Славкой в сундук забирались, который еще отец сделал, и жили в нем. В том же доме нам гвозди немецкие пригодились – мама окна заколотила. Мы со Славкой где-то добыли целый кусок стекла, и мама его как-то прилепила – стало чуть светлее. Поисками двери занималась Люба. То одну принесет – не подходит, то другую. Кое-как подобрали, подпилили. До весны мы там и прожили. Нам еще повезло, что через неделю после приезда у нас отелилась корова – мы уже были с молоком.

Хлеб и полчища крыс

Следующий 1947 год Альбина Андреевна вспоминает как самый тяжелый.

- Мать и Люба работали в колхозе имени Рокоссовского, а мы дома сидели и бегали к заключенным в лагерь. Они нам давали хлеб. Им по 600 граммов выдавали, а у нас вообще хлеба не было. Зима такая тяжелая была, что наш председатель вообще не знал, что делать. Колхоз получил лошадей-тяжеловозов, а наши конюхи не могли с ними обращаться, так как такой породы у нас на родине не было. Кроме того, лошади не понимали русский язык. Вскоре они начали дохнуть, других стали резать. Как-то мать лошадиную ногу принесла, и мы не знали, что с ней делать. В конце концов, мама выкинула ее собакам. К концу зимы людям есть стало совсем нечего, и председатель (его фамилия то ли Анкудимов, то ли Анкудинов) как-то пришел к нам, принес подушку и сказал маме: «Евгения, дай муки, если у тебя осталось что-то». Он знал, что она везла с собой из деревни ящик муки, пшена и гречки. Многие тогда поумирали или поуезжали назад. Очень тяжело было. Мы выжили только благодаря маминым припасам и корове.

Вместе с голодом пришла и другая напасть – крысы.

- Крысы в хлеву все перегрызли, и наша корова есть сено после них отказывалась. Зимой мама выгоняла ее на улицу, и там, где она начинала щипать сухую траву, она подкашивала. Когда мы со Славкой лазали по фермам в поисках еды, то видели там много погибшего скота. Коровы лежали с цепями на шеях как живые. Но только ближе подойдешь – там одна шкура и скелет, а внутри пустота. Постучишь – она гремит. Крысы все внутренности сожрали. Их была тьма! Они даже на улице всю траву погрызли.

Немцы и арест мамы

Кое-как переселенцы дожили до весны. Но и сеять им было практически нечего, потому что большую часть семенного фонда от голода успели растащить и съесть. Урожай в конце лета, по словам Альбин Андреевны, ожидаемо оказался очень скудным, его переселенка описывает фразой «Колос от колоса – не слыхать голоса». Тем не менее, жизнь понемногу налаживалась, и Шолмовым позволили переехать в другой дом.

- Домик был небольшой, рядом с ним – садик. Однажды к нам пришла немка с двумя детьми. Она объяснила маме, что жила в этом доме. Хлеба у мамы, конечно, не было. Она налила немке молока, разрешила кое-что порвать в саду, а потом они сели вместе и стали плакать. Мы все тогда наплакались: и матери наши, и мы вместе с этими немецкими детьми. Потом та немка к нам много раз приходила. Мама всегда ей молока наливала – больше нечего дать было.

Был и еще один запомнившийся Альбине Андреевне немец.

- Это был врач. Он жил в частном домике и, когда понял, что скоро всех немцев депортируют, предложил моей матери поселиться в его доме. Мы даже ходили его посмотреть. Там в прихожей я увидела большое зеркало. Запомнила я его, потому что вообще видела зеркало впервые. Мама переехать побоялась, так как подумала, что дом все равно отнимут. А врач был хороший, он и Славку нашего вылечил однажды.

Альбина (слева) с подругой. Фото: семейный архив.

Вскоре случилось происшествие, о котором нашей героине до сих пор вспоминать неприятно.

- Мама решила съездить в Россию, чтобы оформить на нас пенсионные документы – пенсию за погибшего отца мы не получали. Мы с ней не поехали, а остались с Любой. Когда мама вернулась, на нее подали в суд. Ее посадили за самовольный уход из колхоза, а меня и Славку отдали в детдом в Пилькаллене (Добровольск – Ред.). Маму мы не видели год. Славка даже начал ее забывать. Потом она нас нашла, и мы поехали с ней в нашу Вельможку. Не знаю, о чем она думала, но прожили мы в Тамбовской области всего одну зиму, после чего вернулись обратно в Багратионовский район.

В Вельможке Альбина пошла в первый класс (в Калининградской области она в школу попасть так и не успела), но проучилась недолго - ходить на занятия было не в чем. Зато она запомнила очень характерный эпизод.

- Когда в школе была елка, то детям там выдавали кулечек конфет-подушечек. Только из-за этих конфет я и пошла на праздник. А идти не в чем было, и моя тетка, мамина сестра, дала мне свои валенки. После елки я шла и один валенок потеряла в сугробе. К бабушке прибежала в одном валенке, и она меня на печку забросила сразу. Мама меня только вечером нашла, когда я спала уже. После этого случая я в школе не появлялась – обуви так и не было. Но учительница к нам приходила иногда. Читать-писать я научилась.

«Ешьте, но с собой не таскайте»

В 1950 году, когда сестра Люба вышла замуж за пограничника, и Шолмовы переехали в Багратионовск.

- Любин муж выхлопотал нам с мамой какую-то комнатушечку, и мы там втроем жить стали. Люба с мужем, конечно, поселились отдельно. В комнате нашей стояла печка, из которой дым шел в окошко и в трубу немножко. Как только мы приходили из школы, мать эту печку затапливала, а мы ложились на пол, и она нас накрывала одеялом. А когда дым улетучивался, мы вылезали. Мама устроилась на овощной склад на Красноармейской улице, там, по-моему, монашки сейчас живут. Все дети работниц склада прибегали к матерям на работу, потому что там и капуста, и морковка была, огурцы-помидоры солили. Начальником склада был дядька, который говорил: «Бабы, пусть ваши дети приходят и все едят, только с собой не таскайте».

Альбина (крайняя слева) на первомайской демонстрации в Мамоново. Фото: семейный архив.

В 1952 году зятя Евгении Ефимовны перевели в Мамоново, и Шолмовы переехали на новое место вслед за ним.

- Поселились мы в домике, который еще и сегодня стоит. Если на границу ехать, то слева последний дом наш, на улице Чекистов. В нем раньше застава помещалась. Когда заставу перенесли ближе к границе, дом передали уволенным в запас пограничникам. Мама с этого времени уже не работала, и мы жили своим хозяйством. У соседей наших коровы были, и лишнее молоко они отдавали мне – я у них «молоковозом» работала. Носила я его офицерским женам в «школу оружия» (в Мамоново так называют казармы флотского учебного отряда, где готовили специалистов для разведывательных кораблей – Ред.) и получала по пятачку от каждого хозяина коровы. До школы утреннюю дойку носила, а после школы – обеденную. Соседка Ольга Маковеева сказала, что пять копеек платить мне не будет, но пообещала подарить телочку, если у нее корова отелится. Свое обещание она выполнила. Старую-то нашу корову Люба продала, когда маму посадили.

Трагедия

Школьники в начале 50-х зарабатывали на школьные принадлежности разными способами.

- После немцев в районе военной части оставалось очень много плантаций земляники и клубники. Хоть и война прошла, но ягоды дети еще многие годы там собирали. С утра мы уходили, и к обеду я успевала ведро земляники набирать. Потом мы ягоды продавали, потому что тетрадки надо было на что-то покупать. Еще металл собирали и сдавали Медному. Это такой толстый дядька был, который с нами карандашами, ручками и тетрадками расплачивался.

На одном из ягодных сборов в 1955 году произошла трагедия, которая коснулась и семьи Шолмовых.

Слава и Альбина с мамой Евгенией. Фото: семейный архив.

- 29 июня мы договорились с ребятами пойти за земляникой. Но я не смогла – меня заставили сидеть с восьмимесячной племянницей. Где-то часа в четыре я услышала взрыв. Мама, пришедшая с сенокоса, тоже подскочила и спрашивает: «А где Славка?». Я сказала, что он за ягодами ушел. Почему-то я сразу поняла, что наши ребята подорвались. Мы ведь снаряды постоянно разряжали: аккуратно раскручивали, доставали взрыватель… Я в этом участвовала в первую очередь. И бомбы мы сами делали, которыми рыбу глушили: брали консервную банку, заливали ее толом, а дальше – взрыватель, бикфордов шнур, и бомба готова. Потом мы с мамой услышали, что моряки привезли к милиции кого-то. Я побежала туда, поднялась в кузов, смотрю – Славка мой лежит, рядом Юрка Воробьев, Васька и второй Славка. Девчонок не было, их в больницу увезли. Потом умерла Лариска Ильина и Ритка, моя подружка… Осталась только Людка Акутина (сейчас она Ефимова), но ей ногу отняли. Хоронили всей школой. Гробы поставили. Вся компашка наша рассыпалась. Друзей не осталось. Снаряды с того момента я никогда в жизни не разряжала и никому не советовала.

Cтарший механик автоколонны

После окончания семилетки и вступления в комсомол Альбина уехала к брату Владимиру в Барнаул, где устроилась на меланжевый комбинат. Начальник цеха пророчил ей большое будущее, но однажды в гости приехала мама и принялась уговаривать вернуться. Между прочим она рассказала, что в Мамоново Альбину ждет жених Витя Мурачев. В 1959 году они поженились, в браке родились дочка Рита и сын Слава (их назвали в честь погибших подруги и брата), однако вскоре супруги разошлись.

Альбина с первенцем. Фото: семейный архив.

Альбина поступила заочно в Горьковский автодорожный техникум и устроилась в автобазу Калининградского управления рыбной промышленности, где проработала 20 лет диспетчером. Вышла замуж второй раз (стала Кожемякиной) и с 1983 года работала старшим механиком мамоновской автоколонны - до самого выхода на пенсию в 1995-м.

Альбина Андреевна говорит, что довольна своей жизнью, несмотря на все перенесенные тяготы. Фото: Иван МАРКОВ

- Когда я ушла, там дела как-то на спад пошли. Автобаза продала ту территорию, директор Лемешко, который на работу меня брал, умер… А на месте наших гаражей бензоколонку сделали. Сегодня 67 моих шоферов уже похоронили. Но если обо мне говорить, то своей жизнью я, в целом, довольна. Она была тяжелая, но мне есть, о чем вспомнить, - говорит Альбина Андреевна.