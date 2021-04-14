Калининградца Александра Воробьева приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

Александр Воробьев. Фото: Архив "КП"

Московский городской суд признал виновным в государственной измене бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе, уроженца Калининградской области Александра Воробьева. Об этом пишет «ТАСС».

Бывшего помощника Николая Цуканова приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание Воробьев будет в колонии строгого режима. Он также лишен классного чина действительный государственный советник РФ 3-го класса.

По данным «ТАСС», дело в суде слушалось в закрытом режиме, так как в нем присутствовали материалы под грифом «совершенно секретно».

Александра Воробьева задержали сотрудники ФСБ в июле 2019 года, спустя несколько дней ему официально предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, помощник полпреда в УрФО мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей.

До переезда на Урал Александр Воробьев работал в правительстве Калининградской области полномочным представителем губернатора в органах судебной власти, а затем главой областного агентства по имуществу. До этого несколько лет он работал в администрации города Гусева.