Штрафов уже на полтора миллиона рублей: калининградцы возвращаются из турпоездок и забывают об обязанности проходить тест на COVID-19

Вернулись из-за границы? Не забудьте пройти тест на коронавирус! Фото: Александр КАТЕРУША

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» дала оценку темпам вакцинации жителей региона от коронавирусной инфекции, а также напомнила об обязанности туристов, возвращающихся из других стран домой, в Калининградскую область – проверять себя на наличие COVID-19.

- На сегодня 60 252 жителя Калининградской области вакцинированы первым компонентом, и 32 888 человек уже завершили курс вакцинации «Спутник V», - привела данные Елена Бабура. – Кроме того, в регионе 242 человека получили вторую прививку «ЭпиВакКорона». Можем говорить, что в регионе идет наращивание темпов вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам главного санитарного врача, региональный Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с калининградцами, возвращающимися из-за рубежа.

- К сожалению, дисциплины нет, - констатировала Елена Бабура. – После возвращения из-за рубежа граждане забывают об обязанности пройти ПЦР-тест. Нам приходится применять меры административного воздействия. Роспотребнадзором наложено штрафов уже на сумму – 1 500 000 рублей за неисполнение постановления главного санитарного врача России.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула также, что за последние недели наблюдается рост числа калининградцев, зараженных коронавирусной инфекций после возвращения из других стран (на этой неделе региональный оперативный штаб сообщал о трех таких случаях: у калининградцев выявлен COVID-19 после возвращения из Турции, Польши, Казахстана. – Ред.).

Елена Бабура напомнила также, что оперативную информацию об эпидемиологической ситуации в России и мире в связи с распространением коронавирусной инфекции можно узнавать на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, а также – на портале «Стопкоронавирус.рф».