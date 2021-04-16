Погода в Калининграде на выходные: +17 градусов, ливень и магнитная буря

Потепление будет довольно резким, но задержится ли надолго - неизвестно. Фото: Александр Подгорчук

Как и на прошлой неделе, уикенд обещает быть гораздо теплее, чем рабочие дни.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 17 апреля, температура в Калининграде поднимется до +16 градусов. Вероятность выпадения осадков оценивается на уровне 62% - сильные дожди ожидаются с утра и, возможно, в первой половине дня. Атмосферное давление будет немного повышенным (763 миллиметра ртутного столба), но стабильным. Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 метров в секунду.

В воскресенье, 18 апреля, воздух в Калининграде прогреется до +17 градусов. Небольшие осадки тоже не исключены. Атмосферное давление и ветер по сравнению с субботой не изменятся.

Портал gismeteo.ru предупреждает о повышенной геомагнитной активности. В ночь на субботу Кп-индекс вырастет до 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре. Затем на протяжении обоих выходных дней этот показатель будет равен 3-4 баллам.