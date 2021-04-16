385 миллионов, раритетные авто и погреб: депутаты Калининградской областной думы отчитались о доходах и имуществе

Если разделить поровну, получатся почти по 10 миллионов на депутата. Неплохо. Фото: Калининградская областная дума

В этом году депутаты Калининградской областной думы первыми отчитались о своих доходах за 2020 год. Суммарно 39 народных избранников заработали чуть больше 385 миллионов рублей.

Рейтинг снова возглавил Андрей Колесник, хотя его сумма стала меньше, чем была в 2019-м - 74 миллиона против 79-ти. Идущий следом Юрий Кесслер и вовсе потерял в своих доходах около 10 миллионов, а Игорь Маковский, напротив, увеличил их больше, чем в 3 раза.

Спикер думы Марина Оргеева заработала за прошлый год 2,5 миллиона рублей, что лишь на 172 тысяч больше, чем годом ранее. Хуже всех с финансовой точки зрения 2020 год сложился для Павла Федорова. Мало того, что депутат заработал всего 518 тысяч рублей, так это еще и на 383 тысячи меньше позапрошлогодних показателей.

Вторые половины

Приличные доходы продемонстрировали не только депутаты, но и их вторые половины. Больше всех заработала супруга Андрея Колесника - 31,6 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняла жена Андрея Клемешева - 17,3 миллиона (больше, чем у мужа). Замыкает тройку супруга Александра Московца, пополнившая семейный бюджет на 17,1 миллиона рублей (доходы оказались в 11 раз больше, чем у мужа).

Дома и квартиры

Самая большая квартира - у Александра Орехова. Ее площадь составляет 199 квадратных метров, где у депутата 2/3 доли. Квартира Марины Оргеевой - 175 квадратных метров. Спикеру совсем немного проиграл Андрей Колесник с жилплощадью в 170 квадратов.

Владельцем самого крупного участка является Александр Данишевский. Ему принадлежат 167 443 квадратов земли. Больше всего объектов недвижимости мы насчитали у Андрея Оноприенко - 53 штуки. Приз за оригинальность, как и раньше, отдадим Олегу Болычеву, который, помимо прочего, является хозяином погреба и коровника.

Автопарк

Каких-то серьезных изменений в списке движимого имущества за год не произошло. По-прежнему самый экзотический автопарк– у Игоря Маковского. Это не только редкие автомобили «Ягуар ХJ12, ГАЗ 21А и «Победа», но и мотоцикл «Ява». Еще один любитель двухколесной техники - директор «Янтарного комбината» Михаил Зацепин, владеющий мотоциклом «Кавасаки» (автомобилей у депутата нет вообще).

По количеству техники всех опередил Андрей Оноприенко. У него в собственности бюджетный Hyundai Creta, 5 грузовика, 2 бетоносмесителя, 4 погрузчика, автокран, каток и яхта Bayliner 285.

СРАВНИМ?

Топ-10 депутатов по уровню дохода за 2020 год

1. Андрей Колесник - 74,5 млн

2. Юрий Кесслер - 64,5 млн

3. Игорь Маковский - 51,3 млн

4. Олег Болычев - 25,4 млн

5. Евгений Мишин - 24,7 млн

6. Михаил Зацепин - 20,6 млн

7. Аугениюс Абарюс - 18,9 млн

8. Андрей Оноприенко - 16,1

9. Андрей Клемешев - 11.1 млн

10. Леонид Степанюк - 9,0 млн