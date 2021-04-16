С уважением к природе, во благо обществу

Круглый стол ЛУКОЙЛа вызвал большой интерес у калининградцев. Фото: Предоставлено организаторами

Начальник управления региональных коммуникаций Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов рассказал о стратегии устойчивого развития ЛУКОЙЛа и представил общественности отчет за 2019/2020 годы. Он не скрывает: пандемия создала немало проблем. В частности, на борьбу с коронавирусом пришлось выделить 658 миллионов рублей и 900 тысяч долларов.

- Но несмотря на все сложности, связанные с эпидемией, ЛУКОЙЛ, как и ранее, продолжает следовать принципам устойчивого развития, принимая меры по снижению влияния на климат, развивая возобновляемую энергетику, сохраняя биоразнообразие, а также занимаясь развитием социальных программ в регионах присутствия, - отметил представитель компании.

В настоящее время в Калининградской области ЛУКОЙЛ ведет добычу нефти на 25 сухопутных месторождениях и на двух, расположенных на шельфе Балтийского моря. При этом при морской нефтедобыче используются ноу-хау, уникальные технологии, в частности, принцип «нулевого сброса». Об этом рассказал Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» Дмитрий Герасимов.

- Для нашего предприятия экологическая безопасность - приоритет, - подчеркнул он. - Именно поэтому для минимизации воздействия на природу при разработке месторождений мы используем наилучшие доступные технологии и постоянно проводим комплексные учения по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников участвовал в круглом столе по видеосвязи. По его словам, при современных технических возможностях наблюдения нефтегазодобывающим предприятиям не стоит и пытаться скрывать аварийность. На планете наступил новый уровень открытости экологической информации.

- Нам сверху видно все, - пошутил эксперт, после чего добавил уже серьезно:

- ЛУКОЙЛ - это пример ответственного отношения к экологии.

Директор отдела консалтинга компании «КПМГ» Полина Немировченко тоже говорила об открытости со стороны компаний:

- Исследования показывают, что на первый план в обществе выходят экологические и социальные риски. Эти темы беспокоят людей все больше, и, как следствие, все более актуальной становится публикация нефинансовой отчетности о деятельности. На основании этой информации составляются индексы, рейтинги. А в итоге открытость, прозрачность влияет на успех компании, в частности, на стоимость ее акций.

В 2023 году в регионе планируется начать добычу нефти на новом месторождении D33. Самое крупное из открытых, оно находится на шельфе Балтики, в 57 км от береговой линии Куршской косы. Будущая платформа - это еще более высокий технический уровень, чем действующая D6. Подробности реализации проекта «D33» озвучил заместитель руководителя проектного офиса по реализации задач освоения шельфа Балтийского моря ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» Сергей Жидиляев. Особенно участников круглого стола впечатлило, что для разработки нового месторождения определена концепция безлюдной платформы:

- Управление будет осуществляться удаленно, с берега (нефтесборный пункт «Романово» в Зеленоградском районе), посредством создания цифрового двойника, - пояснил Сергей Жидиляев. - Выезд персонала на платформу - раз в 30 дней.

Представители ЛУКОЙЛа не раз подчеркивали, что даже в непростых условиях пандемии Компания по-прежнему ведет широкую благотворительную деятельность, активно поддерживает социально значимые проекты. А многие из присутствующих подтвердили это примерами.

Так, в Гвардейске благодарны за памятник Василию Теркину, а в Светлом - за помощь в обновлении библиотеки. Администрация национального парка напомнила, что при содействии ЛУКОЙЛа вышел уже целый ряд изданий о Куршской косе. Гимназия № 32 признательна за то, что благодаря помощи нефтяников появилась возможность выпускать школьные газеты. А еще у гимназии теперь есть две спортивные детские площадки и тир.

- У вашей компании большое и доброе сердце, - с такими словами был представлен видеоотчет о созидательной деятельности ЛУКОЙЛа на территории Гурьевского округа. А руководитель КРОО инвалидов «Ковчег» Роман Аранин, вспомнив, как при поддержке ЛУКОЙЛа создавались инклюзивные пляжи, признался:

- Без вас мы бы не выплыли…

Отметим, что круглый стол прошел в конференц-зале Музея Мирового океана. И это тоже не случайно: ЛУКОЙЛ - давний партнер и помощник этого учреждения культуры.