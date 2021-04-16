Поваров станет больше, а еда вкуснее: в Калининграде подписали манифест о Балтийской кухне

Цели школы гастрономии – создание уникальной локальной кухни, ежегодный выпуск 80 профессионалов высокого уровня (технологов и шеф-поваров). Фото: Александр КАТЕРУША

20 ВИДОВ РЫБЫ

Манифест о Балтийской кухне подписали в Калининграде в пятницу, 16 апреля, в рамках семинара, посвященного кулинарии и гастрономическому туризму в России. Основные пункты в манифесте - это использование местных продуктов, сезонность в меню, красивая подача, высокие стандарты кулинарной этики, популяризация продукции Балтийского региона.

Специальным гостем мероприятия стал Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров, известный шеф-повар, много лет проработавший в Кремле.

Виктор Беляев. Фото: Александр КАТЕРУША

В планах разработать около 10 блюд, которые можно будет назвать исключительно калининградскими. Какие именно это будут блюда, определить должны местные рестораторы.

- Дело в продуктах. Это что называется брендовый продукт. Раньше в России был тамбовский окорок, неженский огурец и так далее, – говорит Виктор Беляев.

По словам эксперта, в Калининграде таким продуктом становится рыба, которой у нас 20 видов. Но не только! Есть потрясающие сыроварни с сырами, местные яблоки, тыквы, ягоды...

Студенты, которые учатся на поваров, уже вовлечены в практическую деятельность. Фото: Александр КАТЕРУША

- Калининградская область - это даже не будущее, а настоящее гастрономического туризма и развития кулинарии в целом. Помню, первый приезд в Калининград перед началом чемпионата мира по футболу. И я сразу понял отличие шеф-поваров в Калининграде от высоких московских и питерских (не обижая их), в том, что они не великие. И слава Богу! Они готовят по-домашнему, они стремятся. Меня это сразу поразило. Я и когда второй раз приехал, и сегодня вот, убеждаюсь, что в Калининграде есть то настоящее, то, что надо продвигать, – говорит Виктор Беляев.

Ректор КГТУ Владимир Волкогон. Фото: Александр КАТЕРУША

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ

Как раз для этого и создана Балтийская высшая школа гастрономии. Обучать будущих профессионалов будут при помощи национальной ассоциации кулинаров России, Фонда поддержки предпринимателей, организации "Калининград Street Food". То, о чем говорят все повара и эксперты сегодня – необходимость как можно активнее внедрять практику в учебный процесс. Так, чтобы уже с первого года обучения, студенты оттачивали навыки на кухнях в ресторанах, столовых и кафе. Это и возможность тренироваться, и шанс начать зарабатывать, магнетизировать университетские знания.

Александр Исаев. Фото: Александр КАТЕРУША

Руководство КГТУ уже разработало новую образовательную программу, добавив 360 часов практических занятий.

- В Калининградской области большие скрытые ресурсы. Наш первый шаг сделан удачно – привлечение внимания к профессиональному образованию. Я на 100 процентов уверен, что во многих колледжах, техникумах и университетах изменится программа: и учебная, и практическая, - говорит руководитель базовой организации и автор проекта Балтийской школы гастрономии Максим Ткачев.

Цели школы гастрономии – создание уникальной локальной кухни, ежегодный выпуск 80 профессионалов высокого уровня (технологов и шеф-поваров).

Максим Ткачев. Фото: Александр КАТЕРУША

Да, сегодня в Калининграде есть хорошие заведения и профессиональные шеф-повара. Задан определенный уровень обслуживание и приготовления. Но задача – в течение трех лет этот уровень серьезно повысить.

- Первые результаты мы видим уже сейчас. Все студенты, которые участвуют в семинаре, работают в общепите. То есть они и учатся, и работают. Они уже команда профессионалов. Когда они выпустятся, это будут сильные ребята. Это будет сильная история для всех! Речь о том, что через три года нас ждет качественный скачок. Мы на это надеемся, - говорит руководитель "Калининград Street Food" Александр Исаев.

Один из калининградских специалитетов. Фото: Александр КАТЕРУША

Кстати о высоком уровне развития уличной еды в нашем городе уже говорят во всей России.

- Калининград тут уже просто пример того, как надо проводить стрит-фуд мероприятия. Это все здорово. Я по-настоящему рад, - отмечает Виктор Беляев.

Также в рамках семинара состоялся круглый стол на тему развития туризма и подготовки поваров в Калининградской области.