В Калининграде готовят к сносу здание комендатуры №6 Кенигсберга

Дом на сегодняшний день уже расселен. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде появилась еще одна проблема с наследием довоенного периода. В список приговоренных к сносу зданий, опубликованный на сайте мэрии, попала бывшая комендатура №6 города Кенигсберга, расположенная в доме №10-12 на улице Транспортной. Не смутила чиновников ни информационная (пусть и сильно облупившаяся) табличка, напоминающая о раннесоветской истории города, ни 75-летняя годовщина образования Калининградской области.

Трещин в стенах не видно

Одной из первых на расселение дома обратила внимание активистка движения «Прусское наследие» Анна Королева, которая выложила несколько фотографий дома в соцсетях.

- Это не самый ужасный дом из тех, что назначили на расселение, - пишет Королева. - Качественный и продуманный ремонт мог бы его улучшить. Трещин в стенах не видно. Если есть проблемы, то вероятнее всего в надстройке советского периода. Она сделана из какого-то мусора.

Информационная табличка (пусть и сильно облупившаяся) все еще на месте. Фото: Иван МАРКОВ

Надстройка, по словам соседей, появилась даже не в советское время, а позже, и она действительно уродует здание. Дом на сегодняшний день действительно расселен, хотя, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, городским чиновникам все еще не удалось решить вопрос с компенсацией с одной из семей. Другие жильцы поспешно приняли предложение властей и съехали.

- Я поговорила с жителями дома в Транспортном тупике, - продолжает Анна Королева. – Дом, который расселили, примерно такого же качества, как и у них, это типовое жилье для рабочих завода. Жильцы жаловались на плохое отопление. Зимой было 9 градусов. Но одна пожилая дама сказала, что в новостройку она не хочет переезжать, а мечтает купить маленький немецкий домик и отремонтировать его получше.

К слову, жильцы одной из квартир первого этажа, так торопились уехать, что даже бросили свою собаку, и та до сих пор ждет их у подъезда. Время от времени пес ложится на коврик перед дверью в квартиру. Кормить бедолагу приходят соседи.

Время от времени брошенный пес ложится на коврик перед дверью в свою бывшую квартиру. Фото: Иван МАРКОВ

Дом, по всей видимости, ожидает неминуемый снос. Несмотря на его послевоенную функцию, памятником истории и культуры он не является. Тем не менее, жители соседних домов считают, что спасти его нужно. После нормального ремонта там можно было бы сделать, например, еще одну заводскую гостиницу.

Напомним, летом прошлого года власти начали решать вопрос с другим важным для истории региона объектом - командным пунктом 43-й армии, расположенным в Холмогоровке. В нем планируется разместить Центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

«Это места, где была основана советская власть»

В Калининграде сегодня живет 96-летний ветеран войны Хаким Исмаилович Биктеев. В 1945 году он как раз был работником военной комендатуры города-крепости Кенигсберг. Из 87 офицеров военной комендатуры он остался в Калининграде один.

- Кенигсберг был поделен на восемь районов, было восемь районных комендатур. Я как раз служил в восьмой. Деятельность наша распространялась на нынешний Октябрьский район, часть Центрального района, поселок Космодемьянского и район Люблино. На комендатуре замыкалась военная и гражданская, партийная власть. Мы служили, наводя порядок. У нас был комендант города, которому все подчинялись. Ну и общение между комендатурами, конечно, поддерживали. Если какое-то несчастье случалось, сразу узнавали, что случилось и почему, как найти виновного. А так, как и сейчас, каждый район занимался своими делами, - вспоминает фронтовик.

Из 87 офицеров военной комендатуры Хаким Исмаилович Биктеев остался в Калининграде один. Фото: Александр КАТЕРУША

Хаким Исмаилович уверен, что старые дома, в которых располагались военные комендатуры, нужно беречь.

- Это места, где была основана советская власть в Кенигсберге. Если есть хоть какая-то минимальная возможность, нужно сохранять, вешать доски: «Здесь находилась такая-то комендатура, здесь состоялось то-то». Это же исторические места. Тогда под комендатуры определяли здания, в которых можно было быстро организовать работу и проживание. Конечно, отбирали дома, которые были наиболее сохранены. Лишь бы не дождь на голову! Там организовывали рабочие кабинеты, собирали стулья, столы. Конечно, телефонная связь была. Телефон – натянутые нервы армии!

В Кенигсберге Хаким Биктеев, как первый представитель власти, работал над всем, начиная от приведением в порядок улиц и заканчивая жизненными потребностями населения.

- Был такой подполковник Александр Мухин, военный комендант комендатуры Кенигсберга №2. Он пустил воду в Кенигсберге, организовал канализацию. Подполковник Лукьянов пустил электроэнергию в городе. Он же первый основатель трамвайного треста в Кенигсберге. Мы общались, помогали друг другу, - вспоминает ветеран. - Я в послевоенном городе отвечал за размещение и русского, и немецкого населения. Переселенцев я распределял на работы. Работали немцы и наши вместе. Во-первых, расчищали улицы, чтобы можно было пройти и проехать. Во-вторых, более-менее подходящие для жизни дома ремонтировали и размещали там людей. Наконец, заработали заводы, в Кенигсберг привозили уголь…

СПРАВКА «КП»

По данным профессора Геннадия Кретинина, на 5 июля 1945 года в Восточной Пруссии действовали 28 комендатур. К концу 1945 года количество военных комендатур снизилось до 15 (в Кёнигсберге их было 8), и на их базе впоследствии были развернуты гражданские управления районов и городов области.

Комендатуры вплоть до весны 1946 года занимались переводом нового советского региона к мирной жизни, восстановлением экономики, уборкой урожая, благоустройством, размещением немецкого населения и обеспечением его продуктами питания, а также контролем за соблюдением норм поведения в отношении с местным населением. Затем комендатуры превратились в органы временного гражданского управления, а затем в управления по гражданским делам.