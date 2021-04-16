«Отрежу все твои запчасти»

На месте преступления Артем Василевский показал, как расправился со своим гостем. Фото: УСКР по Калининградской области

Роковое предупреждение

К своим 35-ти годам Артем Василевский имел в своем жизненном активе квартирку на улице Красноармейской в городе Неман и сожительницу по имени Евгения. Ах, да, еще и четыре судимости – в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Последний раз на свободу он вышел из знаменитой «девятки» 31 декабря 2019 года, и с тех пор находился под административным надзором, срок которого суд установил в 4 года. Необходимость раз в месяц отмечаться в местном отделе полиции ничуть не мешала Теме гораздо чаще предаваться своему любимому занятию - употреблению алкоголя в любых местах и любых количествах, даже не имея постоянного источника доходов. Вот и утром 23 февраля 2020 года неманчанин вместе со своей подругой приобрели очередную бутылку самогона, которую и распили на троих вместе с общей приятельницей.

Пробудившись от тяжкого сна уже после обеда, Василевский рванул за опохмелкой. Затарившись емкостью 0,7 литра, он уже на обратном пути домой повстречал очередную свою знакомую, которую пригласил составить компанию за праздничным столом. Однако женщина оказалась с подругой, баз которой принимать участие в пьянке решительно отказывалась.

- Тебя я угостить могу, но ее – нет уж, - отказался Василевский. А затем, во что бы то ни стало желая обрести заветного «третьего», поинтересовался, нет ли в пределах досягаемости еще желающих халявной выпивки.

- Как не быть! – усмехнулась знакомая и окликнула какого-то мужичка, тершегося у входа в ближайшее кафе «Каламбур»: - Серега, бухнуть хочешь?

Тот с готовностью метнулся на зов.

- Волчек, ты, что ли?! – удивился Василевский, опознав в горожанине Сергея Волченкова, которого знал с самого детства. – Ну, пошли ко мне, отметим встречу, коли так…

Прежде чем попрощаться, знакомая шепнула Артему, чтобы был с Волчком начеку: мол, тот при случае не брезгует мелкими кражами. Возможно, именно это отложившееся в памяти Василевского предупреждение и сыграло в дальнейшем роковую роль.

Но если есть в кармане пачка сигарет…

Но поначалу все было мирно. Разлили на троих, выпили, закусили. Вечер перестал быть томным, когда Василевский пришел за сигаретам в кухню, где на какое-то время Волчек остался в одиночестве. И заветной пачки на прежнем месте не обнаружил. Обошел всю квартиру – тщетно. Тогда Артем вновь вошел на кухню и внимательнее пригляделся к гостю. Из кармана у того что-то выпирало. Василевский, недолго думая, полез туда – и выудил на свет божий искомые сигареты.

- Ты что, ох..ел?! – возмутился Волчек в ответ на столь бесцеремонное вторжение в его личное пространство.

- А ты, крыса, - прохрипел Василевский, чувствуя, как глаза заволакивает пелена гнева. – Ничего не попутал?

После чего, схватив со стола кухонный нож, погрузил его в шею друга детства. Кровь ударила пульсирующей струей, и Волчек, хрипя в агонии, медленно повалился на пол. Разъяренный Василевский успел еще пнуть раненого ногой в живот. Его примеру тут же последовала Евгения, на глазах которой все происходило, и которую, похоже, все это забавляло.

- Заткнись! - вдобавок велела она умирающему.

Когда Волчек, наконец, затих, сожители оттащили его из кухни в коридор.

- С трупом надо теперь будет что-то делать, - раздумчиво произнес, глядя на дело рук своих, Василевский. И отправился за новой пачкой сигарет, логично рассудив, что оставшегося курева ввиду предстоящих тяжелых хлопот теперь точно не хватит.

Входя обратно в квартиру, Артем сначала услышал какие-то странные звуки, а затем увидел воистину потрясающую картину: Евгения, втащив Волчка в ванную так, что его ноги оставались на пороге, шустро орудовала ножовкой по дереву, отделяя левую нижнюю конечность убитого.

Пикник над могилой

Пока Василевский заваривал в кухне чай, подруга успела отпилить и правую ногу Волчка. Для этого пришлось взять вторую ножовку, ибо первая совсем затупилась. Над левой рукой Женя трудилась, пока окончательно не выбилась из сил.

- Подключайся-ка к делу, - предложила она сожителю. - С тебя еще одна рука и голова.

Однако Артема так мутило от разливавшегося по квартире тошнотворного запаха, что с поставленной задачей он справиться не смог. Единственное, на что хватило уголовника – так это с помощью ножа окончательно ампутировать левую руку убитого и срезать с трупа одежду. Сложил отпиленные ноги в один мусорный пакет, а левую руку - в другой, Василевский спрятал их на каком-то пустыре у берега Немана. То, что еще оставалось от Волчка, замотали в одеяло и переместили до поры в общий подвал дома. После этого окончательно выбившиеся из сил расчленители отправились спать…

Улики прятали еще на протяжении двух последующих суток. Тряпки и одеяло с кровью Волчка, его одежду и обувь, а также свои вещи, в которых были «за работой», ножовки, нож – орудие убийства, мобильник жертвы Артем и Женя рассовали по мусоркам в различных местах Немана. На третью ночь останки Волчка погребли в неглубокой яме на территории бывшего Неманского ЦБЗ, засыпав сверху землей и сухой травой.

Вечером 1 марта, отмечая завершение тяжких трудов, сожители решили побаловать себя шашлыками. Место для пикника выбрали совсем рядом с тем, где спрятали труп.

- Пойду гляну на всякий случай, как оно там, - поднялся на ноги Василевский, когда разожгли костер.

- Все хорошо, - сообщил он подруге, вернувшись минут через десять.

«Сдала», чтобы спастись

Прошло еще три недели, прежде чем двое местных собирателей металла, промышлявшие в бывшей промзоне, наткнулись на разверстую могилу. В холодном поту мужики примчались домой и только уже ближе к вечеру решились сообщить о своей находке в полицию.

Надо же было такому случиться, что в тот же самый день Артем и Евгения во все том же неманском баре «Каламбур» свели знакомство с двумя горожанами, которых пригласили к себе на квартиру. Около полуночи Женя решила, что гости засиделись, и предложила сожителю выпроводить обоих. Василевский же твердо был намерен проявить радушие, оставив новых приятелей до утра. В итоге те заняли хозяйский диван в комнате.

- Ах, так? – возмутилась Женя. – Тогда я к ним лягу, больше ведь негде!

И вдруг увидела у своего горла нож.

- Я тебе сейчас перережу глотку и отчекрыжу все твои запчасти, - медленно произнес Василевский, глядя на подругу стеклянными глазами.

Но когда та оттолкнула его и босиком выбежала из квартиры на лестничную площадку, в погоню не бросился. Евгения постучалась к соседке, та позвонила по «112» и вскоре на месте событий появились сотрудники полиции. Всерьез перепугавшаяся за свою жизнь Женя сдала своего «гражданского мужа» с потрохами. Надо признать, основания для таких опасений имелись веские. Чуть позже сожительница рискнула поинтересоваться у Василенко, что он подразумевал под словами о «запчастях».

- Отрезал бы тебе конечности, как мы это делали с Волчком, - не стал скрывать тот.

«Не виноватый я!»

В ходе предварительного следствия убийца не отрицал своей вины. Тем более что несмотря на тщательно замытые полы в квартире, под плинтусами и в некоторых других местах с помощью специальной аппаратуры удалось обнаружить следы крови убитого.

- Подследственный производил впечатление человека, по натуре своей довольно скрытного, - говорит старший следователь Советского межрайонного следственного отдела Управления СКР по Калининградской области Акраман Тебоев. – Вроде, и на вопросы отвечать не отказывался, но чувствовалось, что все время что-то не договаривает и способен на всякие сюрпризы. Да и опыт заметно сказывался – в прошлом он ведь уже был судим за особо тяжкое преступление. В общем, не так прост этот гражданин оказался…

В своих суждениях лейтенант юстиции оказался прав: уже на суде Василевский неожиданно отрекся от прежних показаний и заявил, что он никого не убивал. Впрочем, доказательств виновности рецидивиста Неманскому городскому суду вполне хватило для того чтобы отправить подсудимого в исправительную колонию строгого режима на 12,5 лет, а также взыскать с него в пользу матери Волченкова компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Что касается сожительницы убийцы, то возбужденное в отношении нее за укрывательство преступления уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.