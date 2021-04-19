Похолодание до нуля и снег: синоптики испугали прогнозом на неделю в Калининграде

Похоже, через несколько дней нас ждет вот такая картина. Фото: Александр Подгорчук

В воскресенье, 18 апреля, в Калининграде была зафиксирована температура +20,1 градуса – день стал самым теплым с начала года. Баловать нас погода будет еще два дня: по прогнозам синоптиков, в понедельник воздух прогреется до +18 градусов, во вторник – до +16.

К сожалению, на всю неделю запасов тепла не хватит. Температура будет понижаться день за днем. По данным Гидрометцентра России, в среду термометры покажут +12..+14 градусов, ночью - всего +3.

Дальше – меньше. В четверг можно будет рассчитывать лишь на +9.. +11 градусов. Поднимется юго-западный ветер, чья скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду, и пройдут дожди. Ночью похолодает до +2 и – внимание! – ожидается снег.

В пятницу днем, как прогнозирует портал rp5.ru, будет всего +5 градусов, такой же крепкий ветер и снова осадки. В ночь на субботу температура упадет до нуля и опять не исключен снег.

Выходные исключением не станут. Предварительные ориентиры на субботу и воскресенье – около +7..+9 градусов и осадки.