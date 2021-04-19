Бросили и забыли: калининградский Хатико два месяца ждет хозяев в расселенном доме

Бося очень скучает по своим хозяевам, несмотря на то, как они с ним обошлись. Фото: Иван МАРКОВ

Пес по кличке Бося остался единственным жильцом дома №10-12 на улице Транспортной. Здание, в котором когда-то располагалась комендатура №6 Кенигсберга, приговорили к сносу. Дом долгое время был жилым, но сейчас полностью опустел - жильцов расселили.

Владельцы одной из квартир первого этажа, похоже, так торопились уехать, что даже бросили свою собаку. Преданный Бося до сих пор ждет их на улице перед домом. Время от времени старый пес перебирается в подъезд и ложится на коврик перед дверью в свою бывшую квартиру. Кормить бедолагу приходят соседи.

Здание приговорили к сносу. Фото: Иван МАРКОВ

Надежды на то, что в дом вернутся люди, практически нет. Несмотря на послевоенную функцию, памятником истории и культуры здание не является. Дата сноса еще не объявлена, но, вопрос, судя по всему решен - однажды Босе придется искать себе другое пристанище.

О судьбе уникального здания читайте в нашем материале.